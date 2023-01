„Im Westen liegt die wahre Macht in den Händen von Clans und Konzernen“

Geopolitik

Nikolai Patruschew, der Chef des russischen Sicherheitsrates, hat ein Interview gegeben, in dem er erklärt, wer aus seiner Sicht im Westen die Macht hat und worum es bei der Konfrontation in der Ukraine tatsächlich geht.

Ich habe bereits über Auszüge aus dem Interview, das Nikolai Patruschew, der Chef des russischen Sicherheitsrates, einem russischen Portal gegeben hat, berichtet. In meinem Artikel habe ich angekündigt, das gesamte Interview zu übersetzen, was ich nun getan habe.

Das Interview ist vor allem deshalb interessant, weil Patruschew exakt das erzählt, was ich in meinem neuesten Buch „Putins Plan“ herausgearbeitet habe. Das soll keine Werbung sein, aber wenn die Lektüre des Interviews Interesse bei Ihnen Interesse an mehr Details darüber weckt, worum es bei dem aktuellen Ost-West-Konflikt tatsächlich geht, sollten Sie mein neues Buch lesen, denn darin gehe ich auf über 300 Seiten exakt auf das ein, was Patruschew hier verkürzt erzählt hat. Man muss der russischen Sichtweise nicht zustimmen, aber man sollte sie zumindest kennen und verstehen, wenn man sich ein eigenes Urteil über das bilden will, was derzeit international vor sich geht.

Wäre das Interview, dessen Übersetzung nun folgt, vor drei Monaten erschienen, hätte ich es in dem Buch wahrscheinlich als Einleitung verwendet.

Beginn der Übersetzung:

„Sie wollen Russland in Moskowien verwandeln“ – Nikolaj Patruschew über den Westen und die Ukraine

Auf welche Aktionen des Westens bereitet man sich in Moskau vor und welche Maßnahmen können dagegen ergriffen werden? Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew erklärte das gegenüber Argumenty i fakty (aif.ru).

Eine turbulente Situation

Vitaly Tsepljaev, aif.ru: Herr Patruschew, wie würden Sie die globale Situation zu Beginn des Jahres einschätzen?

Nikolai Patruschew: Die Lage in der Welt ist äußerst kompliziert und turbulent. Viele Länder in verschiedenen Regionen der Welt befinden sich gleichzeitig in einer militärisch-politischen, wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Krise. Hoffentlich wird es dieses Jahr einige positive Veränderungen geben.

Sie haben einmal gesagt, dass die Führung der westlichen Länder nichts tut, um die Situation zu verbessern, nicht nur in der Welt, sondern sogar in ihren eigenen Ländern. Können Sie erklären, was Sie meinen?

Die westliche Politiker haben keine Macht und keine Möglichkeiten, das Leben in ihren Staaten zum Besseren zu verändern, weil sie schon lange keine unabhängigen Figuren mehr sind. Jeder ist mit dem Großkapital, Lobbyisten und Stiftungen verbunden. Diese Tatsachen verschweigen sie nicht einmal. Es gibt sehr aktuelle Beispiele. Wie sich herausgestellt hat, standen Dutzende von Abgeordneten des EU-Parlaments unter der Kontrolle der Strukturen von George Soros, und die EU-Kommission hat auf Geheiß eines der größten Pharmaunternehmen der Welt eine Reihe korrupter Schemata für den Kauf von Impfstoffen für Dutzende von Milliarden Euro geschaffen. Es ist offensichtlich, dass die wahre Macht im Westen in den Händen findiger Clans und multinationaler Konzerne liegt.

Meinen Sie die Rockefellers und Rothschilds?

Tatsächlich gibt es noch viel mehr solcher Unternehmen und Clans. Der Gesamtumsatz der 500 größten Unternehmen der Welt hat im Jahr 2021 nach inoffiziellen Angaben fast 38 Billionen Dollar erreicht. Der Großteil der multinationalen Konzerne hat seinen Hauptsitz in den USA. Ihre Einnahmen beliefen sich auf rund 16 Billionen Dollar, der Nettogewinn auf 1,8 Billionen Dollar.

Der Reichtum einiger multinationaler Konzerne übersteigt das Bruttoinlandsprodukt der meisten Volkswirtschaften der Welt, und die Stiftungen, die sie geschaffen haben, um sich weiter zu bereichern, erheben den Anspruch, ein über den Staaten stehender Mechanismus zur Steuerung der Menschheit zu sein. Die Soros-Stiftung ist fast zum weltweit wichtigsten Zentrum für die Planung und Durchführung von „Farbrevolutionen“ geworden.

„Der Entwurf des US-Haushalts für 2023 ist der beste Beweis für die Pläne Washingtons, neue Kriege zu Lasten des Wohlergehens der eigenen Bürger zu entfesseln.“

Nikolai Patruschew

Zwei Schauspieler in einem Theaterstück

Wollen Sie damit sagen, dass nicht einmal die US-Regierung eine unabhängige Politik verfolgt?

In Wirklichkeit ist der amerikanische Staat nur die Hülle für ein Konglomerat riesiger Konzerne, die das Land beherrschen und versuchen, die Welt zu dominieren. Für die transnationalen Konzerne sind selbst US-Präsidenten nur Statisten, denen man, wie Trump, den Mund stopfen kann. Alle vier Attentate auf amerikanische Staatsoberhäupter stehen in Verbindung mit Spuren zu Konzernen. Es ist kein Zufall, dass eine wachsende Zahl von Amerikanern erklärt, dass Republikaner und Demokraten nur zwei Akteure in ein und demselben Theaterstück sind, das nichts mit Demokratie zu tun hat.

Die amerikanische Regierung, die mit dem Großkapital verbündet ist, dient den Interessen der transnationalen Konzerne, einschließlich des militärisch-industriellen Komplexes. Die aggressive Außenpolitik des Weißen Hauses, die ungezügelte Aggressivität der NATO, das Entstehen des Militärblocks AUKUS und andere sind ebenfalls eine Folge des Einflusses von Konzernen. Der Entwurf des amerikanischen Haushaltsplans für 2023 ist der beste Beweis für die Pläne Washingtons, neue Kriege zum Nachteil des Wohlergehens der eigenen Bürger zu entfesseln. Die Hälfte der geplanten Ausgaben der US-Regierung in Höhe von 1,7 Billionen Dollar ist für die Verteidigung vorgesehen – mehr als 850 Milliarden Dollar. Nur um die Kämpfe in der Ukraine fortzusetzen und den Konflikt zu verlängern, werden 45 Milliarden Dollar bereitgestellt.

Und das, obwohl die USA und ihre Handlanger unwiderruflich in ein Schuldenloch rutschen. Die Amerikaner haben eine Staatsverschuldung von mehr als 31 Billionen Dollar. Die Verschuldung Englands ist mit 2,4 Billionen Pfund die höchste seit dem Zweiten Weltkrieg und hat 101 Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschritten. Japan hat mit seiner Staatsverschuldung von fast zehn Billionen Dollar einen Weltrekord im Verhältnis zwischen Schulden und Bruttoinlandsprodukt aufgestellt, der mehr als das 2,6-fache beträgt. Nur haben die Länder, die sich für die Herren der Welt halten, nicht vor, diese Schulden zurückzuzahlen.

Der Westen erlangte Wohlstand und die Weltherrschaft früher durch koloniale Eroberungen. Genau so verhalten sich die multinationalen Konzerne, die es vorziehen, ihr Kapital zu vermehren, indem sie Ressourcen aus anderen Ländern abschöpfen, heute. Dabei nutzen sie das System der Gehirnwäsche der Massen, um der Bevölkerung des Planeten Ideen und irgendwelche Regeln aufzuzwingen, die sie sich selbst ausgedacht haben und die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht stehen.

„Im Westen ist für unser Land kein Platz vorgesehen. Russland verärgert eine Reihe von Weltherrschern, weil es reich an Rohstoffen ist und über ein riesiges Territorium und über intelligente und selbständig denkende Menschen verfügt.“

Nikolai Patruschew

Die globale Ausbeutung

Sie meinen also wirklich, dass transnationale, in der ganzen Welt tätige Konzerne einen großen Einfluss auf die nationalen politischen und sozioökonomischen Prozesse haben?

Richtig. Einerseits führen sie durch ausländische Direktinvestitionen neue Technologien ein und steigern die Produktivität. Nur die Bevölkerung kann von diesen Ergebnissen nicht profitieren, da die Konzerne die lokalen Produzenten dauerhaft verdrängen und zu Monopolisten werden. Indem sie den Großteil ihrer Gewinne ins Ausland exportieren, nehmen sie den Ländern die Möglichkeit, ihren nationalen Wohlstand zu steigern.

Eine nationale gesetzliche Regelung kann dieses Problem nicht lösen. Die derzeitige völkerrechtliche Regulierung der wirtschaftlichen Aktivitäten von transnationalen Konzernen erfolgt im Interesse der Konzerne selbst und unter deren direkter Beteiligung. Eine Änderung zugunsten nationaler Interessen wird torpediert.

Angesichts der dramatischen Veränderungen in der Welt ist es das Ziel der Konzerne, das System der globalen Ausbeutung aufrechtzuerhalten. An ihrer Spitze steht eine Elite von Geschäftsleuten, die sich keinem Staat zugehörig fühlt. Unter ihnen stehen die so genannten entwickelten Nationen der Welt sowie die „goldene Milliarde“. Und dann gibt es noch den Rest der Menschheit, der verächtlich als „Dritte Welt“ bezeichnet wird.

Nach dieser Logik ist für Russland offenbar nicht der beneidenswerteste Platz in dieser Hierarchie vorgesehen.

Im Westen ist für unser Land kein Platz vorgesehen. Russland verärgert eine Reihe von Weltherrschern, weil es reich an Rohstoffen ist und über ein riesiges Territorium und über intelligente und selbständig denkende Menschen verfügt, die ihr Land, seine Traditionen und seine Geschichte lieben.

Die transnationalen Konzerne sind nervös wegen der Weltanschauung Russlands und der ideologischen Unterschiede zu den vom westlichen Kapital kontrollierten Ländern. Die Konzerne streben nach Bereicherung und der Entwicklung einer Konsumgesellschaft. Russland hingegen verteidigt ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen geistigen und moralischen Werten und sozioökonomischer Entwicklung.

Daher versuchen die Westler, unser Land zu schwächen, es zu zerstückeln, die russische Sprache und die russische Welt zu zerstören. Sie haben die Technik, ihre Rivalen von innen heraus zu untergraben und in Kleinstaaten zu zersplittern, längst ausgearbeitet. So haben sie schon früher gehandelt, als beispielsweise London am Ende des Ersten Weltkriegs die Imperien zerschlug und in Dutzende von Ländern aufteilte. So handeln sie auch heute. Jugoslawien ist ein eindrucksvolles Beispiel. Der Staat, der auf der internationalen Bühne eine unabhängige Stimme hatte, wurde in sechs Teile geteilt.

Was bedeuten die Ereignisse in der Ukraine?

Ende Dezember wurde der 100. Jahrestag der Gründung der UdSSR begangen. Wie wirkte sich Ihrer Meinung nach der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 auf die Politik der USA und ihrer Verbündeten aus?

Das hat sie beflügelt. Auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion sind fünfzehn neue Völkerrechtssubjekte entstanden. Natürlich kann keiner dieser Staaten, mit Ausnahme der Russischen Föderation, die ihr jahrhundertealtes internationales Ansehen bewahrt hat, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates ist und bei der Verteidigung ihrer nationalen Interessen eine entscheidende Rolle in der Welt spielt, einen vergleichbaren Einfluss wie die UdSSR haben. Darum bleibt es bei den Plänen des Westens, Russland weiter zu zerreißen und schließlich einfach von der politischen Landkarte der Welt zu tilgen. Heute schreien sie immer noch lauthals, dass Russland nicht geeint bleiben darf, sondern in den Rahmen des Moskowitertums des 15. Jahrhunderts gebracht werden muss. Um das zu erreichen, zögern sie nicht, alles zu tun, einschließlich der Erfindung einer völlig unwahren Geschichte unseres Landes, indem sie ihm die Verantwortung für die Unterdrückung anderer Völker zuschieben, was Russland nie getan hat.

Die gesamte Geschichte der Ukraine wurde in Washington erdacht, um die Technik der Teilung und des Gegeneinanderausspielens eines einigen Volkes auszuarbeiten. Millionen von Menschen ist es verboten, ihre russische Muttersprache zu sprechen, was sie zwingt, ihre Herkunft zu vergessen. Um seine Ambitionen zu befriedigen, vernichtet der Westen praktisch das ukrainische Volk, zwingt die aktive Generation, auf dem Schlachtfeld zu sterben, und treibt den Rest der Bevölkerung in die Armut.

„Wir befinden uns nicht im Krieg mit der Ukraine, weil wir die einfachen Ukrainer per Definition nicht hassen können. Die ukrainischen Traditionen sind den Menschen in Russland nahe, ebenso wie das Erbe des russischen Volkes untrennbar mit der ukrainischen Kultur verbunden ist.“

Nikolai Patruschew

Bei den Ereignissen in der Ukraine handelt es sich nicht um einen Zusammenstoß zwischen Moskau und Kiew, sondern um eine militärische Konfrontation zwischen der NATO und vor allem den USA und Großbritannien mit Russland. Aus Angst vor direktem Kontakt treiben die NATO-Ausbilder ukrainische Jugendliche in den sicheren Tod. Mit der Militäroperation befreit Russland seine Regionen von der Besatzung und muss dem blutigen Versuch des Westens, das ukrainische Brudervolk zu vernichten, ein Ende setzen.

Aber in der Welt wird Russland im Gegenteil beschuldigt, ukrainisches Territorium zu erobern und die ukrainische Infrastruktur anzugreifen…

Wir befinden uns nicht im Krieg mit der Ukraine, weil wir die einfachen Ukrainer per Definition nicht hassen können. Die ukrainischen Traditionen sind den Menschen in Russland nahe, ebenso wie das Erbe des russischen Volkes untrennbar mit der ukrainischen Kultur verbunden ist. Beachten Sie, dass die ukrainische Sprache als eine der Amtssprachen auf der Krim erhalten bleibt. In vielen Städten gibt es weiterhin ukrainische Kulturzentren und ukrainische Gesangs- und Tanzgruppen. Im Süden des Fernen Ostens betrachtet eine große Zahl von Bewohnern aufgrund des hohen Anteils von Einwanderern aus der Stolypin-Ära die Kultur des ukrainischen Volkes als ihre eigene.

Und je eher die Bürger der Ukraine erkennen, dass der Westen durch ihre Hand gegen Russland kämpft, desto mehr Menschenleben werden gerettet. Viele sind sich dessen längst bewusst, scheuen sich aber aus Angst vor Repressalien, es zu sagen. Es liegt nicht in den Plänen des Westens, das Leben von Menschen auf Kosten der eigenen Bereicherung und anderer Ambitionen zu retten. Gleichzeitig geben sich Amerikaner, Briten und andere Europäer oft der Illusion hin, sie würden die Zivilisation vor der Barbarei schützen.

Spielen Sie auf die Ereignisse in Afghanistan an, wo die USA dem Terrorismus den Krieg erklärt und sich dann ziemlich schmachvoll zurückzogen haben?

Nicht nur in Afghanistan, sondern auch in anderen Regionen. Sie selbst habe Terrororganisationen wie al-Qaida, die Taliban-Bewegung oder den IS gegründet, um ihre Ziele zu erreichen, und sie dann selbst bekämpft. Durch spektakuläre Liquidierungen von Terroristenführern wie Osama bin Laden wurden hundert neue Terroristen ausgebildet und bewaffnet.

„Die neonazistischen Verbrecher, die in den letzten Jahren in der Ukraine gewütet haben, werden unweigerlich bestraft werden.“

Nikolai Patruschew

Die US-Präsenz in Afghanistan hat sich nicht als Kampf gegen den Terrorismus erwiesen, sondern als Schaffung von millionenschweren Korruptionssystemen und sie hat zu einer Vervielfachung der Drogenproduktion geführt. Der plötzliche Rückzug der Amerikaner aus dem Land hatte, wie sich herausstellte, viel damit zu tun, dass sie sich auf die Ukraine konzentrierten, wo die Vorbereitung des Kiewer Marionettenregimes auf offensive anti-russische Aktionen nach ihrer Einschätzung erfolgreich verlief. Das hat übrigens auch US-Außenminister Blinken bestätigt, der sagte, wenn das US-Militär Afghanistan nicht verlassen hätte, wäre Washington nicht in der Lage gewesen, so viel Geld für die Ukraine bereitzustellen. Darüber hinaus wurde ein Teil der von afghanischem Boden abgezogenen Ausrüstung nach Europa, vor allem nach Polen, verbracht, wodurch die Europäer die Möglichkeit hatten, das Kiewer Regime zu militarisieren.

Am 24. Februar letzten Jahres nannte Russland als Ziele der Militäroperation die „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine. Sind Sie immer noch sicher, dass diese Ziele erreicht werden können?

Die neonazistischen Verbrecher, die in den letzten Jahren in der Ukraine gewütet haben, werden unweigerlich bestraft werden. Es ist jedoch möglich, dass die abscheulichsten von ihren Kuratoren gerettet werden, um in anderen Ländern eingesetzt zu werden, unter anderem für die Organisation von Staatsstreichen und subversiven Aufgaben.

Dieses Schema wurde in der Zeit der Niederlage von Nazi-Deutschland ausgearbeitet. Nach 1945 berichteten die Amerikaner, die Briten und die von ihnen kontrollierten westdeutschen Behörden über die Entnazifizierung ihrer Besatzungszone in Deutschland, während vor Strafe bewahrte Nazis für den Aufbau der deutschen Streitkräfte und des amerikanischen und britischen Geheimdienstnetzes verwendet wurden, einschließlich für verdeckte Operationen gegen Länder des sozialistischen Lagers.

Die CIA, die bis 1948 den Namen U.S. Office of Strategic Services trug, nutzte aktiv ehemalige Mitarbeiter der Abwehr und des Reichssicherheitshauptamtes, um die neuen deutschen Nachrichtendienste aufzubauen.

In den Nachkriegsjahren beteiligten die Amerikaner Nazi-Verbrecher aktiv an der Entwicklung neuer Waffen, einschließlich Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägersysteme. Das Gleiche gilt für den amerikanischen Einsatz japanischer Kriegsverbrecher, die chemische und bakteriologische Waffen entwickelt und eingesetzt hatten.

„Russland ist finanzielle Unabhängigkeit wichtig, ebenso wie seine technologische Souveränität. Wir haben selbst genug Lomonosows und Kulibins. Das Problem ist, sie rechtzeitig zu erkennen.“

Nikolai Patruschew

„Das Potenzial der Menschheit ist noch lange nicht ausgeschöpft“

Kommen wir zurück zum Thema des Einflusses der transnationalen Konzerne auf die Politik der verschiedenen Länder. Sie sagen, dass er fast grenzenlos ist. Welche Methoden haben die transnationalen Konzernen Ihrer Meinung nach im Arsenal?

Diese Methoden sind die zynischsten. Einige von ihnen sind Experimente mit gefährlichen Krankheitserregern und Viren in militär-biologischen Labors, die vom Pentagon geführt werden. Sie betreiben schamlos die moralische und sittliche Zersetzung der Gesellschaft. Der Westen hat die Menschen durch Massenpropaganda gehirngewaschen und zielt nun darauf ab, kognitive Waffen einzusetzen und jeden Menschen mit Hilfe von Informationstechnologien und neuropsychologischen Methoden zu beeinflussen. Er setzt neoliberale und andere Werte durch, von denen einige per Definition der menschlichen Natur widersprechen. Sie handeln bewusst und machen in ihren Kreisen keinen Hehl daraus, dass die LGBT-Agenda ein Instrument ist, um die Zahl der „überflüssigen Menschen“, die nicht in die sprichwörtliche „goldene Milliarde“ passen, schrittweise zu reduzieren. Gestern wurden gentechnisch veränderte Organismen beworben, ohne sich um die gesundheitlichen Folgen solcher Produkte zu kümmern, heute werden Frauen zur Unterstützung des Kampfes gegen den Klimawandel aufgefordert, keine Kinder zu bekommen. Die Wissenschaft aus Übersee schlägt vor, die Menschen nach der Menge des CO2 zu beurteilen, die sie hinterlassen. Sie messen und zählen die Menschheit auf dieselbe Weise, wie Nazi-Wissenschaftler einst Schädel vermessen haben, um Kriterien für die Unterscheidung zwischen „höherwertigen“ und „minderwertigen Rassen“ zu finden.

Sie zeichnen ein ziemlich düsteres Bild. Gerade so, als stünde das Ende der Menschheit unmittelbar bevor…

Das Potenzial der Menschheit ist noch lange nicht ausgeschöpft. Es gibt Strukturen, die aufgefordert sind, diese Situation positiv zu beeinflusse. Das sind die UNO und der UN-Sicherheitsrat. Organisationen wie Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, BRICS, ASEAN und andere gewinnen immer mehr an Popularität. Der Westen ist jedoch nicht daran interessiert, dass sie effektiv arbeiten. Die Angelsachsen versuchen, der Weltgemeinschaft die Idee aufzuzwingen, dass diese Institutionen sich überlebt hätten und dass es notwendig sei, nach den von ihnen erfundenen Regeln zu leben. Staaten, die mit ihrer Hegemonie nicht einverstanden sind, werden als „Schurkenstaaten“, „terroristische Staaten“ oder Staaten, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen, abgestempelt. Dabei bemerken die westlichen Länder nicht, dass sie selbst allmählich in der Unterzahl sind, weil die Welt der von ihnen benutzten Strategie der Bedrohung überdrüssig ist.

Die Kraft liegt in den Menschen

Wie will die russische Führung ihre Strategie mit den oben genannten Herausforderungen in Einklang bringen?

Unser Land geht den Weg, eine starke, moderne und unabhängige Wirtschaft aufzubauen, um wirtschaftliche Souveränität zu erlangen. Russland hat dafür alle Ressourcen. Wir brauchen eine Kultur für den Umgang mit ihnen, einen sorgfältigen und verantwortlichen Umgang mit unseren Schätzen – nicht nur mit Schätzen der Natur, sondern auch mit den immateriellen Schätzen. Die russische Wirtschaft muss national ausgerichtet sein. Sowohl das private Kapital als auch die Regierung sollten an die langfristige Entwicklung des Landes denken.

Russland ist finanzielle Unabhängigkeit wichtig, ebenso wie seine technologische Souveränität. Wir haben selbst genug Lomonosows und Kulibins. Das Problem ist, sie rechtzeitig zu erkennen. Wir sollten nicht nur Wissenschaft und Bildung entwickeln, sondern einen echten Kult um den Wissenschaftler, den Ingenieur, den Arbeiter wiederbeleben. Die junge Generation sollte sich von der Idee der kreativen Arbeit zum Wohle unserer Heimat inspirieren lassen und nicht in den Büros westlicher Konzerne sitzen.

Die unzerstörbare Stärke Russlands liegt in unseren fleißigen Menschen, deren Vorteil unter anderem in ihren unterschiedlichen Sichtweisen, in ihrer Multiethnizität und Multikonfessionalität liegt. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir eine einzigartige und unverwechselbare Kultur haben, dass Russland nicht Europa oder Asien, und schon gar nicht „anti-westlich“ ist. Darin unterscheiden wir uns übrigens grundlegend. Für einen Russen kann Hass per Definition kein einigendes Element sein. Nur die Westler, die uns offen als Gegner bezeichnen, sind voller Hass. Aber man sollte sie an ihre erfolglosen Militäroperationen in Vietnam, Afghanistan und anderen Ländern erinnern… Für uns ist es angesichts der neuen militärischen Bedrohungen wichtig, über solche Streitkräfte und Geheimdienste zu verfügen, dass Russlands Gegner gar nicht erst auf die Idee kommen, sie könnten gegen uns kämpfen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört "" gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



