Immer mehr Analysten sehen das Ende der westlichen Unterstützung für Kiew kommen, wie eine Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS zeigt.

Ich berichte schon lange über die Umsetzung des RAND-Papiers vom Januar, aber in Russland beispielsweise ist das kaum bekannt. Als ich meine These, dass die USA aus dem Ukraine-Abenteuer aussteigen wollen und die Unterstützung der Ukraine vermutlich zum Herbst so weit reduzieren werden, dass Kiew wahrscheinlich zu Verhandlungen mit Russland gezwungen wird, vor einigen Monaten in einer Talkshow des russischen Fernsehens erläutert habe, schlug mir in der Sendung viel Kritik und Unglauben entgegen, denn in Russland wollte daran zu dem Zeitpunkt noch niemand glauben.

Inzwischen sind die Meldungen sehr eindeutig und auch russische Analysten beginnen zu schreiben, dass die westliche Unterstützung für Kiew dem Ende zugehen dürfte, wie ein Artikel aus der russischen Nachrichtenagentur TASS zeigt. Ich werde die diesbezüglichen Meldungen der letzten Woche in den nächsten Tagen gesondert zusammenfassen, hier übersetze ich die Analyse aus der TASS.

Money, Money, Money: Für Kiew wird es immer schwieriger, um Geld und Waffen zu betteln

Andrej Nizamutdinov über die Anzeichen für ein nachlassendes Interesse des Westens an der Ukraine, die Rolle des US-Haushalts in diesem Zusammenhang und die Lage im Nahen Osten.

Am 10. Oktober stattete der ukrainische Präsident Wladimir Selensky Brüssel einen außerplanmäßigen Besuch ab, wo er zum ersten Mal seit Beginn der russischen Militäroperation persönlich an einem Treffen der (von der NATO eingerichteten) Kontaktgruppe für Waffenlieferungen an die Ukraine im „Ramstein“-Format teilnahm. Beobachter werteten die Reise als ein weiteres Zeichen für die ernsthafte Sorge Kiews, dass die Unterstützung des Westens schwindet und angesichts des stark eskalierten Konflikts im Nahen Osten sowie der innenpolitischen Probleme in den USA und einer Reihe europäischer Länder erheblich reduziert werden könnte.

„Wo ist das Geld, Dschinn?“

Kurz vor seinem Besuch in Brüssel unterzeichnete Selensky einen Erlass, wonach der ukrainische Haushalt für 2024 Militärausgaben in Höhe von mindestens 21,6 Prozent des BIP vorsehen soll. Die Mittel für den Verteidigungs- und Sicherheitssektor werden sich auf fast 1,7 Billionen Griwna (etwa 46 Milliarden Dollar) belaufen. Zu den Prioritäten gehören der Kauf, die Reparatur, die Instandsetzung und die Modernisierung von militärischer Ausrüstung, die Stärkung der Spionageabwehr, die Cybersicherheit und andere Bereiche, von denen einige geheim sind. Es ist bemerkenswert, dass die Militärausgaben in etwa dem Defizit des Staatshaushalts entsprechen, das für das nächste Jahr mit 21 Prozent des BIP (oder Milliarden Dollar) geplant ist.

All diese Zahlen werden, wie in diesem Jahr, als der ukrainische Haushalt 1,14 Billionen Griwna (31 Milliarden Dollar) für Sicherheits- und Militärausgaben vorsah, was 43 Prozent aller Ausgaben oder 18,2 Prozent des BIP entsprach, wahrscheinlich ganz anders ausfallen. Die Regierung beschloss dann mehrmals, die Militärausgaben zu erhöhen. Anfang Oktober stimmte die Werchowna Rada dafür, die Haushaltsausgaben für 2023 um weitere 322,6 Milliarden Griwna (8,8 Milliarden Dollar) zu erhöhen, wodurch das Defizit einen Rekordwert von 54,75 Milliarden Dollar und das Anderthalbfache der vor einem Jahr veranschlagten 38 Milliarden Dollar erreichen dürfte.

Der Löwenanteil der Mehrausgaben ist für das Militär und die Sicherheitskräfte bestimmt: Das Verteidigungsministerium erhält zusätzliche 211 Milliarden Griwna (5,7 Milliarden Dollar), das Innenministerium 79 Milliarden Griwna (2,2 Milliarden Dollar), der Geheimdienst der Ukraine SBU 4,2 Milliarden Griwna (110 Millionen Dollar), die Hauptdirektion des Geheimdienstes 2,5 Milliarden Griwna (68 Millionen Dollar) und der Auslandsgeheimdienst 500 Millionen Griwna (13,7 Millionen Dollar). Gleichzeitig wird das Ministerium für Sozialpolitik mit 16,5 Milliarden Griwna (450 Millionen Dollar), das Bildungsministerium mit 572 Millionen Griwna (15,7 Millionen Dollar) und das Energieministerium mit 350 Millionen Griwna (9,6 Millionen Dollar) zusätzlich finanziert.

Es stellt sich die Frage: Woher soll all dieses Geld kommen? Die Antwort ist einfach: ausschließlich aus ausländischen Quellen.

„Das Ausland wird uns helfen“

Finanzminister Sergej Martschenko räumte Anfang September ein, dass die Ukraine nur die Militärausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann, während alles andere aus Mitteln finanziert wird, die Kiews Partner zur Verfügung stellen: „Wir decken den Sicherheits- und Verteidigungssektor aus eigener Kraft. Alle anderen Ausgaben, ich betone, alle anderen Ausgaben finanzieren wir auf Kosten unserer Partner, auf Kosten von Mitteln, die wir aus dem Ausland erhalten.“

Der Minister fügte hinzu, dass alle Steuern und Abgaben des Landes in die Militärausgaben fließen. „Diese Mittel reichen nicht aus, also decken wir die Differenz durch inländische Kredite und durch Kriegsanleihen“, sagte er in einer Sendung des Fernsehsenders „Rada“.

In diesen Tagen erklärte der ukrainische Premierminister Denis Schmygal, dass die Ukraine ohne Finanzmittel aus dem Ausland nicht überleben wird. „Um das Haushaltsdefizit in vollem Umfang zu decken, müssen wir sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr ausländische Finanzmittel in Höhe von etwa 42 Milliarden Dollar anziehen“, sagte er per Videoschaltung bei einem Rundtischgespräch über die Unterstützung der Ukraine, das im Rahmen der Herbsttagung der Leitungsgremien des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (WB) in Marrakesch (Marokko) stattfand.

Die ausländischen Geldgeber lassen die Bedürfnisse Kiews nicht unbeachtet. So hat der IWF ein Vierjahresprogramm für die Ukraine mit Mitteln in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar genehmigt. Die erste Tranche in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar ging am 3. April beim ukrainischen Staatshaushalt ein, Ende Juni wurde die Zuteilung der zweiten Tranche in Höhe von 890 Millionen Dollar beschlossen, und jetzt laufen die Verhandlungen über die dritte Tranche, weitere 900 Millionen Dollar. Nach Angaben des ukrainischen Finanzministers hat die Ukraine seit Februar 2022 mehr als 26 Milliarden Dollar in Form von Darlehen und Zuschüssen von der Weltbank erhalten. Allein aus den USA kamen in diesem Jahr über direkte Budgethilfe rund 11 Milliarden Dollar.

Wie EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni auf dem Treffen in Marrakesch erklärte, hat die EU der Ukraine in diesem Jahr bereits 13,5 Milliarden Euro an Finanzhilfe zur Verfügung gestellt und plant, bis Ende des Jahres weitere 4,5 Milliarden Euro bereitzustellen. Und insgesamt, so berichtete EU-Chefdiplomat Josep Borrell stolz, hat die EU seit Februar letzten Jahres 85 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine bereitgestellt, davon 25 Milliarden Euro für Militärhilfe.

Die Zahlen sind, wie man so schön sagt, beeindruckend. Warum also ist Kiew so besorgt, dass Selensky plötzlich nach Brüssel gereist ist, um seine Geldgeber persönlich zu bitten, ihre Unterstützung nicht abzuschwächen?

Alarmierende Signale

Das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer und eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Korruptionsskandalen, in die die Leitung des ukrainischen Verteidigungsministeriums verwickelt war, haben dazu beigetragen, dass die Unterstützung für Kiew spürbar nachgelassen hat. Ende September räumte Finanzminister Martschenko ein, dass die westlichen Länder „immer weniger bereit sind, der Ukraine Geld zur Verfügung zu stellen“. „Jeden Monat stellt sich mehr die Frage, inwieweit die Steuerzahler dieser Länder bereit sind, uns zu finanzieren“, sagte er bei Rada-TV.

Und auch Selensky selbst sagte in einem Interview mit The Economist, er bemerke Veränderungen in der Stimmung einiger seiner Partner: „Ich habe Intuition, ich lese, höre und sehe ihre Augen [wenn sie sagen]: ‚Wir werden immer mit Euch sein‘, aber ich sehe, dass er oder sie nicht mehr hier ist, [er oder sie] ist nicht mehr mit uns.“

Mit Beginn des Herbstes folgte ein alarmierendes Signal nach dem anderen: Kiew und Warschau hatten ernsthaften Streit über die Lieferung ukrainischen Getreides, die EU konnte sich aufgrund der Position Budapests nicht auf zusätzliche 500 Millionen Euro für die Ukraine einigen, in der Slowakei kam eine Partei an die Macht, die sich für ein Ende der Militärhilfe für die Ukraine einsetzt, und in den USA konnte man sich aufgrund innenpolitischer Meinungsverschiedenheiten nicht auf einen Haushaltsentwurf einigen, der neue milliardenschwere Hilfen für Kiew enthält. Ich denke, der letzte Tropfen war der plötzliche Ausbruch des bewaffneten Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern: Kiew befürchtete, Washington würde sich auf die Hilfe für seinen langjährigen Verbündeten Israel verlegen und die Ukraine in die zweite Reihe schieben.

Darüber hinaus begannen westliche Mainstream-Medien, die Kiew zuvor recht wohlwollend gegenüberstanden, einen Artikel nach dem anderen in einem eher kritischen Ton zu veröffentlichen. Generell scheint es, dass Selensky und seine Mitstreiter allen Grund hatten, in Panik zu geraten und nach Brüssel zu eilen.

Versprechen und Zusicherungen

Auf den ersten Blick sieht das Ergebnis des Brüsseler Treffens für Kiew beruhigend aus: Es gab nicht nur die traditionellen Versprechen, „die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen“, sondern auch ganz konkrete Aussagen über neue millionenschwere Militärlieferungen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte die Bereitstellung eines neuen Hilfspakets in Höhe von 200 Millionen Dollar für Kiew an, das Raketen, Artilleriemunition, Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung und Kleinwaffen umfasst. Nach Angaben des Pentagon-Chefs wird Deutschland Kiew ein weiteres Patriot-System und zusätzliche Raketen sowie zwei IRIS-T-Flugabwehrsysteme und zehn Leopard-1-Panzer zur Verfügung stellen; die Gesamtkosten des Pakets belaufen sich auf 1,1 Milliarden Dollar. Schweden wird ein Hilfspaket im Wert von 200 Millionen Dollar bereitstellen, das auch Artilleriegranaten umfasst, Frankreich hat zugesagt, mehr Haubitzen zu liefern und deren Produktion zu beschleunigen, und Großbritannien wird Granaten für Flugabwehrsysteme und 155-mm-Artilleriemunition bereitstellen. Dänemark, die Niederlande, Finnland, Litauen und Kanada haben zugesagt, ihre Waffenlieferungen fortzusetzen.

Man muss jedoch darauf hinweisen, dass die Liefertermine in einer Reihe von Fällen nicht genannt wurden oder in weiter Ferne lagen: Frühjahr oder- Sommer 2024 oder sogar 2025.

Pentagon-Chef Austin versuchte, die Verbündeten zu beruhigen, indem er sagte, dass die US-Regierung sowohl Israel als auch der Ukraine militärische Hilfe leisten „kann und wird“. Wie der Vorsitzende der Stabschefs der US-Streitkräfte, General Charles Brown, sagte, wird Washington jedoch nur noch bis Anfang nächsten Jahres in der Lage sein, Waffen und militärische Ausrüstung an die Ukraine zu liefern. Auf die Frage, wie es danach weitergeht, wich er jedoch vorsichtig aus.

John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, erwähnte ebenfalls, dass die US-Regierung nur „kurzfristig“ über Mittel zur Unterstützung Israels und der Ukraine verfüge: „Was die Mittel für die Ukraine betrifft, nähern wir uns dem Ende“.

Kirby zufolge diskutiert das Weiße Haus aktiv mit dem Kongress über zusätzliche Mittel, ist aber noch weit von einer Entscheidung entfernt. Laut Berichten von US-Medien sind die republikanischen Abgeordneten bereit, den Antrag auf zusätzliche Mittel für die Hilfe für Israel zu unterstützen, sind aber aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht geneigt, zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine zu forcieren.

„Aus dem Zeitplan gefallen“

Das bedeutet, dass Selensky immer noch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der weiteren Unterstützung durch den Westen hat. Dennoch versucht er, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, indem er verspricht, dass der Sieg über Russland unmittelbar bevorsteht. „Dies ist die Endphase des Krieges, nicht die Mitte. <…> Ich denke, wir befinden uns in der Endphase. Wir haben viele Sorgen – Geld, Waffen – aber wir befinden uns in der Endphase, dem schwierigsten Teil“, sagte der ukrainische Präsident in einem Interview mit rumänischen Journalisten in Bukarest, wo er vor seiner Reise nach Brüssel zu Besuch war.

Das klang ziemlich zweideutig, vor allem vor dem Hintergrund der Aussage des Leiters der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kirill Budanow, der in einem Interview mit der Ukrainska Pravda zugab, dass die ukrainischen Truppen bei ihren Schlachtplänen „aus dem Zeitplan gefallen“ seien. In demselben Interview äußerte Budanow übrigens die Befürchtung, dass Kiew ab Mitte 2024 mit einer Kürzung der Militärhilfe aus dem Westen rechnen muss.

Bemerkenswert sind auch die Äußerungen von Nina Juschanina, Mitglied des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada. Zur Forderung des IWF, die Steuersätze und die Erhebung von Steuern und Abgaben zu erhöhen, die während der Diskussion über die Bedingungen für die Gewährung der nächsten Tranche an Kiew geäußert wurde, sagte die Abgeordnete, sie habe „so eine Erklärung erwartet, denn es ist absolut offensichtlich und zu erwarten, dass die Hilfe für die Ukraine aus verschiedenen Gründen reduziert wird“.

In Bezug auf das Haushaltsdefizit, das sie als „katastrophal“ bezeichnete, erinnerte die Abgeordnete daran, dass die eigenen Mittel der Ukraine fast vollständig in den Sicherheits- und Verteidigungssektor fließen, während andere Haushaltsposten ausschließlich mit ausländischer Hilfe finanziert werden. „Wenn wir 10 bis 20 Prozent weniger Hilfe haben, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir die Zahlungen an die Beschäftigten des öffentlichen Sektors, die Sozialleistungen und diejenigen, die von den Haushaltszahlungen abhängen, um diesen Betrag kürzen werden“, sagte Juschanina im Radiosender FM Galitschina.

Als einen der Hauptgründe für die mögliche Kürzung der ausländischen Hilfe nannte sie die im Lande blühende Korruption. „Heute werden Gelder direkt aus dem Haushalt geplündert, und nur Leute, die der Regierung nahe stehen, sind daran beteiligt. Sie sollten sich unbedingt darüber im Klaren sein, dass dies dazu führen wird, dass das Land in der Finanzierung aus dem Ausland eingeschränkt sein wird. Und wir werden nicht in der Lage sein, auf eigene Rechnung zu überleben“, fasste Juschanina zusammen.

Vor dem Hintergrund solcher Äußerungen erhält Selenskys Aussage über die „Endphase des Krieges“ eine ganz andere Bedeutung. Vielleicht ist das Ende des Konflikts tatsächlich nicht mehr weit entfernt, aber es wird nicht so kommen, wie der ukrainische Präsident es darzustellen versucht.

