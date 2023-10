Wahlen

In Polen finden heute Parlamentswahlen statt, hier fasse ich zusammen, worum es dabei geht.

Die Wahlen in Polen werden mit Spannung erwartet, da die polnische Regierung im Wahlkampf sehr radikale Töne angeschlagen hat. Ob sie dabei auch nach der Wahl bleibt, wird durchaus mit Spannung erwartet. Allerdings ist auch ein Regierungswechsel nicht ausgeschlossen. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zusammengefasst, was über die Wahl wissenswert ist und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Polen finden Parlamentswahlen und ein Referendum statt

Laut einer Umfrage des IBRiS-Forschungszentrums wollen 58,7 Prozent der Bürger des Landes wählen gehen.

In Polen werden Parlamentswahlen abgehalten. Die Einwohner des Landes werden 460 Abgeordnete für den Sejm, das Unterhaus des Parlaments, und 100 Senatoren, Vertreter des Oberhauses, wählen müssen. Gleichzeitig findet ein Referendum statt, bei dem die Polen über den Verkauf von Staatsvermögen an ausländische Organisationen, die Anhebung des Rentenalters und die Aufnahme Tausender illegaler Einwanderer im Rahmen der zwangsweisen Verteilung abstimmen werden.

Die Wahllokale werden landesweit um 07:00 Uhr Ortszeit geöffnet und schließen um 21:00 Uhr. Die Polen werden auch in anderen Ländern wählen können, in denen Wahllokale geöffnet sein werden. 29,92 Millionen Menschen werden ihre Stimme abgeben können.

Politische Parteien

Die fünf größten politischen Vereinigungen haben die Chance, ins Parlament einzuziehen. Die letzte Meinungsumfrage des Forschungszentrums IBRiS, die vor der Wahl veröffentlicht wurde, ergab, dass die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Jaroslaw Kaczynski, die derzeit in Polen regiert, wahrscheinlich die Mehrheit der Stimmen erhalten wird. Den Ergebnissen der Umfragen zufolge werden 33,9 Prozent der Bürger für die Regierungspartei stimmen.

Die größte Oppositionspartei „Bürgerkoalition“ des ehemaligen Premierministers und ehemaligen Vorsitzenden des Europäischen Rates Donald Tusk genießt die Unterstützung von 27 Prozent der Wähler. Den dritten Platz mit rund 11 Prozent der Stimmen beansprucht die zentristische Vereinigung „Dritter Weg“. Die „Linke“ erhält 9,7 Prozent. Das könnte kumulierte Ergebnis dieser drei Parteien könnte ihnen die Chance geben, mit der Regierungspartei zu konkurrieren und in Zukunft eine Regierungskoalition zu bilden.

Den fünften Platz in den Umfragen belegt die rechtsradikale, euroskeptische und nationalistische Partei „Konföderation“ mit 8,2 Prozent. Diese Partei ist ein potenzieller Koalitionspartner der PiS, der wahrscheinlich die Stimmen für eine Mehrheit im Parlament fehlen werden.

Wahlbeteiligung

Polnische Politikexperten sind sich einig, dass die Wahlbeteiligung der neuen Wähler entscheidend für den Ausgang der Wahl sein wird. Es wird erwartet, dass die Stimmen derjenigen, die bis zur letzten Minute nicht wussten, welchen Kandidaten sie favorisieren würden, den Ausgang der Wahl bestimmen werden.

Es wird eine recht hohe Wahlbeteiligung erwartet. Nach Angaben der IBRiS-Experten beabsichtigen 58,7 Prozent der Polen zu wählen, weitere 6 Prozent interessieren sich für die Wahlen, wissen aber nicht, ob sie zur Wahlurne gehen werden oder nicht. 19,1 Prozent der Polen werden definitiv nicht wählen, 14,6 Prozent haben nicht vor, zu wählen. Der Rest war unentschlossen.

Bei den letzten nationalen Parlamentswahlen im Oktober 2019 lag die Wahlbeteiligung in Polen bei einem Rekordwert von 61,74 Prozent. Im Jahr 2015 nahmen 50,9 Prozent der Polen an den Wahlen teil.

Referendum

Gleichzeitig mit den Parlamentswahlen in Polen wird ein nationales Referendum abgehalten.

Die Bürger werden gebeten, vier Fragen zu beantworten: „Unterstützen Sie den Verkauf von Staatsvermögen an ausländische Organisationen, der zum Verlust der Kontrolle von Polen und Polinnen über strategische Wirtschaftssektoren führt?“, „Unterstützen Sie die Anhebung des Rentenalters, einschließlich der Wiederherstellung des Rentenalters auf 67 Jahre für Männer und Frauen?“, „Unterstützen Sie die Beseitigung des Grenzzauns zwischen der Republik Polen und der Republik Weißrussland?“, „Unterstützen Sie die Aufnahme Tausender illegaler Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika im Rahmen des Mechanismus zur Verteilung, der von der europäischen Bürokratie aufgezwungen wird?“

Das Referendum findet an denselben Tagen und zu denselben Zeiten wie die Parlamentswahlen statt. Den Wählern werden drei Stimmzettel angeboten: mit den Kandidaten für den Sejm, den Senat (Oberhaus des Parlaments) und den Fragen des Referendums. Die Polen haben das Recht, alle Stimmzettel abzugeben oder nur einen oder zwei.

Bei einer solchen doppelten Stimmabgabe wird die Wahlbeteiligung eine wichtige Rolle spielen: Während dieser Indikator bei Wahlen nicht sehr wichtig ist, wird das Referendum nur dann als gültig angesehen, wenn mehr als 50 Prozent der Wähler daran teilnehmen. Meinungsumfragen zufolge planen 40 Prozent der Befragten, an dem Referendum teilzunehmen, während 41 Prozent es entschieden ablehnen.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die ersten inoffiziellen Ergebnisse der Abstimmung werden unmittelbar nach Schließung der Wahllokale bekannt sein, wenn die Medien die Daten der Exit Polls veröffentlichen.

Die staatliche Wahlkommission hat angekündigt, dass sie am Montag die offiziellen Teilergebnisse und einen Tag später die endgültigen Ergebnisse vorlegen wird. „Wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse am Dienstag, den 17. Oktober, bekannt geben werden“, sagte Magdalena Pietrzak, Leiterin des staatlichen Wahlbüros, auf einer Pressekonferenz.

Parlamentswahlen finden in Polen alle vier Jahre statt. Die PiS hat 2015 gewonnen und mit 235 von 460 Sitzen die Mehrheit im Sejm errungen. Tusks Bürgerplattform, die zuvor acht Jahre lang regiert hatte, wurde Zweiter. Die PiS gewann auch 2019, behielt ihre Mehrheit im Sejm, verlor sie aber im Senat. Sollte die PiS erneut gewinnen, wäre sie die erste politische Kraft in der modernen Geschichte des Landes, die mehr als zwei Legislaturperioden hintereinander an der Macht ist.

Ende der Übersetzung

