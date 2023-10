Interview mit der ehemaligen österreichischen Außenministerin Kneissl über den Nahostkonflikt

Anti-Spiegel-TV

Dieses Mal habe ich mit mit der ehemaligen österreichischen Außenministerin Karin Kneissl ein Interview über den Nahostkonflikt geführt.

Die ehemalige österreichische Außenminister in Karin Kneissl ist Expertin für den Nahen Osten, denn sie hat einen Teil ihrer Kindheit in der Region verbracht und dort auch studiert und ihre Dissertation im Völkerrecht über den Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten geschrieben. Da sie auch Arabisch und Hebröisch spricht, war es ein glücklicher Zufall, dass ich mit ihr über den aktuellen Krieg im Nahen Osten sprechen konnte.

Aus irgendeinem Grund hat die automatische Veröffentlichung des Artikels, in dem ich Anti-Spiegel-TV sonntags normalerweise ankündige, nicht funktioniert. Daher stelle ich die Sendung dieses Mal ausnahmsweise selbst schon am Sonntagabend online und nicht erst am Montag. #

Sie können alle Sendungen von Anti-Spiegel-TV auch hier bei RT-DE finden, allerdings aus Deutschland nur mit VPN.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

