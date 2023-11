IOC: „Athleten können nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden“

Gilt nicht für Russland

Das Internationale Olympische Komitee hat sich als Handlanger der westlichen Politik entlarvt, denn im Falle Israels verlangt es, Athleten nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich zu machen. Im Falle Russlands tut es aber genau das.

Sport soll eigentlich die Menschen zusammenbringen und für Frieden und Völkerverständigung sorgen. Im Falle russischer und weißrussischer Athleten hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) jedoch das Gegenteil getan und diese Athleten kurzerhand aus den Wettkämpfen ausgeschlossen, anstatt die Chance wahrzunehmen, trotz aller politischen Konflikte mit dem olympischen Sport Brücken zu bauen. Russische und weißrussische Sportler werden vom IOC wegen der Politik ihrer Regierungen pauschal diskriminiert.

Beim Konflikt im Nahen Osten gelten offenbar andere Regeln, denn das IOC hat nun gewarnt, dass Athleten, die sich vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza gegenseitig diskriminieren, bei den Spielen in Paris mit Sanktionen rechnen müssen. Ein IOC-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa:

„Das IOC ist dem Konzept der individuellen Verantwortung verpflichtet, und Athleten können nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden“

Das scheint nur für Israel zu gelten, nicht jedoch für Russland und Weißrussland, womit das IOC bestätigt, was bisher als „russische Propaganda“ bezeichnet wurde, nämlich, dass das IOC zu einem politischen Instrument des US-geführten Westens verkommen ist.

Der Tagesspiegel zitiert den IOC-Sprecher auch wie folgt:

„Der Grundgedanke der Olympischen Spiele ist es, die ganze Welt im friedlichen Wettbewerb zu vereinen. Die Olympischen Spiele können ein Beispiel für eine Welt sein, in der alle die gleichen Regeln haben und einander respektieren. Der Sport muss Brücken bauen, anstatt Mauern zu errichten oder Spaltungen zu vertiefen“

Außerdem sagte er auch noch:

„Wenn die spaltenden politischen Kräfte mit ihren Bemühungen Erfolg hätten, zu entscheiden, welche Athleten an welchem Wettbewerb teilnehmen können, dann würden an Sportwettkämpfen nur noch Athleten aus gleichgesinnten politischen Blöcken teilnehmen.“

Das ist jedoch genau der Kurs, den das IOC fährt, wenn es Russland und sogar Weißrussland von olympischen Spielen ausschließt, wobei Weißrussland mit den Vorgängen in der Ukraine noch nicht einmal was zu tun hat – und seine Sportler erst recht nicht.

Das IOC fördert selbst die Tendenz, dass es irgendwann möglicherweise zwei „Olympiaden“ geben könnte – eine für die westlichen Staaten und eine für den Rest der Welt.

Der russische Außenminister Lawrow wurde von einem Journalisten auf die Erklärung de IOC angesprochen und er sagte dazu:

„Ich habe diese Erklärung nicht nur gesehen und gelesen, sondern wir, unser Ministerium, haben bereits reagiert. Das ist natürlich ungeheuerlich. Einmal mehr sehen wir ein Beispiel für die Voreingenommenheit und das Versagen des Internationalen Olympischen Komitees, das immer wieder seine politische Voreingenommenheit unter Beweis stellt. Alles, was im Interesse der westlichen Länder, vor allem der USA, liegt, wird aktiv unterstützt und es wird versucht, Formulierungen zu finden, die diese Linie allgemein gutheißen. Dabei versucht man auf jede erdenkliche Weise, die Maßnahmen gegen Russland und Weißrussland als Einschränkungen darzustellen, die nicht gegen die Olympische Charta verstoßen. Eine Schande. Und natürlich hat sich das Olympische Komitee selbst stark diskreditiert. Nicht umsonst, denke ich, werden wir auf Initiative des Präsidenten (Putin) eine ganze Reihe von Sportereignissen organisieren, die wirklich international und universell sind und die Prinzipien der Olympischen Charta respektieren, gegen die das IOC in eklatanter Weise verstößt.“

Damit hat das, was das IOC angeblich nicht will, schon begonnen: Sportwettkämpfe, an denen „nur noch Athleten aus gleichgesinnten politischen Blöcken teilnehmen“.

