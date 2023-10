Israel kündigt ethnische Säuberung in Gaza an, der Westen unterstützt das

Westliche Werte

Israel fordert eine Million Palästinenser auf, den Norden von Gaza innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Diese geplante ethnische Säuberung wird im Westen als regelrecht humanitäre Maßnahme Israels dargestellt.

Wie würden die westlichen Medien wohl reagieren, wenn Russland die Bewohner einer ukrainischen Stadt auffordern würde, die Stadt innerhalb eines Tages zu verlassen, weil die russische Luftwaffe die Stadt bombardieren wolle, um sie danach mit Bodentruppen zu erobern? Ob die westlichen Medien davon sprechen würden, dass Russland die Menschen „zur Evakuierung“ auffordert? Oder würden die westlichen Medien mit Schaum vorm Mund aufheulen, weil Russland brutal gegen Zivilisten vorgehe und ukrainisches Gebiet erobern wolle?

Die Ukraine hat den Donbass acht Jahre lang beschossen und da die Menschen dort sich als Russen empfinden, hat Russland das gleiche Recht wie Israel, die Menschen vor Terrorangriffen zu verteidigen.

Aber es soll hier nicht um die Schuldfrage gehen, denn laut Völkerrecht ist es unwichtig, ob jemand angegriffen wird oder angreift, Angreifer und Angegriffener haben sich unabhängig von der Schuldfrage an die Regeln des humanitären Völkerrechts zu halten. Der gezielte Beschuss ziviler Ziele ist beiden Seiten genauso verboten, wie ethnische Säuberungen.

„Vermutet“

Aber Israel tut genau das: Es fordert eine Million Palästinenser auf, ihre Heimat innerhalb eines Tages zu verlassen und nach Süden zu fliehen, weil Israel danach die Stadt wegbomben will. Der Spiegel formuliert das weitaus freundlicher (Hervorhebung von Anti-Spiegel):

„Am Freitagmorgen wurde die Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt aufgefordert, das Gebiet zu verlassen und binnen 24 Stunden gen Süden zu flüchten. Die Armee will ihre Luftschläge auf Wohnhäuser verstärken, in denen zwar Zivilisten wohnen – aber Hamas-Terroristen in den Kellern vermutet werden. Laut Uno sind rund 1,1 Millionen Menschen betroffen.“

Man beachte die Formulierungen im Spiegel: Es sind „Luftschläge auf Wohnhäuser“, keine Bombardierungen, und die sollen verstärkt werden. Israel bombardiert also bereits gezielt Wohngebiete, was ein zweifelsfrei ein Kriegsverbrechen ist, nun aber verstärkt werden soll.

Um seine Leser davon abzulenken, dass Israel gezielt Wohngebiete bombardiert, schreibt der Spiegel einschränkend, dass in den Wohnhäusern „zwar Zivilisten wohnen“, aber das ist nicht so schlimm, denn es werden ja „Hamas-Terroristen in den Kellern vermutet„.

Man beachte: „Vermutet“. Es reicht für den Spiegel also aus, dass Israel irgendwo einen Terroristen vermutet, um ungestraft ein Wohnhaus inklusive seiner Bewohner dem Erdboden gleichzumachen.

Ethnische Säuberungen

Israel will mindestens den Norden von Gaza besetzen, das wird nun offiziell verkündet. Dass es sich dabei um eine ethnische Säuberung handelt, ist offensichtlich, wenn wir uns daran erinnern, dass die israelische Regierung von einem Groß-Israel träumt und diese Pläne mit ihrer völkerrechtswidrigen Siedlungspolitik auch umsetzt, von der völkerrechtswidrigen Besetzung von Teilen anderer Länder, beispielsweise den syrischen Golanhöhen, gar nicht zu reden.

Da stellt sich sofort eine Frage: Wer glaubt ernsthaft, dass Israel, wenn es den Norden Gazas einmal besetzt hat, von dort wieder abziehen wird? Es ist offensichtlich, dass Israel unter dem Vorwand des Kampfes gegen Hamas-Terroristen eine ethnische Säuberung vornehmen will, um das Gebiet dann – wie einige andere zuvor – in seinen Staat einzugliedern. Der Fachausdruck dafür lautet nun einmal „ethnische Säuberung“.

Aber aus irgendeinem Grund findet sich dieser Begriff nicht in den Berichten westlicher Medien.

Reaktionen

Der jordanische König nennt die Dinge daher beim Namen und spricht von einer „Vertreibung“ der Palästinenser und warnt, dass das zu einer Kettenreaktion führen und auch auf das palästinensische Westjordanland überschwappen könnte.

Ganz anders die deutsche Außenministerin, die heute nach Israel reist, weil „Deutschland steht unverbrüchlich an Israels Seite“ steht, wie sie auf X (früher Twitter) geschrieben hat. Damit bleibt sie der Linie der Bundesregierung treu, die allen Fragen von Journalisten zu den offensichtlichen Verstößen Israels gegen das humanitäre Völkerrecht ausgewichen sind.

Das ist ein schönes Beispiel für die vom Westen propagierte „regelbasierte Weltordnung„, in der das Völkerrecht (auch das humanitäre Völkerrecht) nichts mehr gelten, weil der US-geführte Westen seine Regeln nach Belieben aufstellt und ändert. Und dann gelten diese Regeln eben einfach nicht, wenn Israel sie mit Füßen tritt.

Überraschend ist, dass ausgerechnet EU-Chefdiplomat Borrell wieder ganz seichte Kritik geäußert hat, indem er bei einer Pressekonferenz in Peking erklärte, es sei vollkommen unrealistisch, dass eine Million Menschen innerhalb von 24 Stunden ihre Häuser verlassen. Kritik an Israel kann man das freilich nicht nennen, aber man muss bei der Doppelmoral des Westens ja schon über solche Kleinigkeiten freuen.

Deutlicher war mal wieder Russland. Dmitri Medwedew, stellvertretende Sekretär des russischen Sicherheitsrates, kommentierte das auf Telegram:

„Mehr als eine Million Bewohner des Gazastreifens sollen auf Aufforderung der israelischen Armee dringend in den Süden des Gauastreifens evakuiert werden. Alle „westlichen Partner“ sind beschämend still.

Ich frage mich, wie sie auf eine ähnliche Aufforderung an das Kiewer Regime reagieren würden, eine Großstadt zu evakuieren?“

Genau das zeigt die Doppelmoral des Westens, auf die ich eingangs hingewiesen habe.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen