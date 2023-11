Israelisches Militär rückt vor und wachsende Kritik an Israel

Palästinensisch-israelischer Konflikt

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse des 2. November rund um den Krieg im Nahen Osten, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages rund um den Krieg im Nahen Osten. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 2. November.

Beginn der Übersetzung:

Abzug der Botschafter und Vorrücken des israelischen Militärs in den Gazastreifen: Der Konflikt in Palästina

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) haben erklärt, dass sie Gaza-Stadt in der palästinensischen Enklave umzingeln. Vor dem Hintergrund der Fortsetzung der Militäroperation wird die Kritik an Tel Aviv immer lauter.

So kündigte Bahrain den Rückzug seines Botschafters aus Israel an. Die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International bestätigte den Einsatz von verbotenen weißen Phosphorgranaten durch Israel. Darüber hinaus forderten mehrere Staaten Israel auf, das Völkerrecht zu respektieren.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über den palästinensisch-israelischen Konflikt zusammengestellt.

Evakuierung aus Gaza

Der Grenzschutz des Gazastreifens hat am Donnerstagabend eine Liste der Personen veröffentlicht, die die Enklave am 2. November über den Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten verlassen durften. Sie enthält die Namen von 596 Ausländern und Doppelstaatsangehörigen, darunter 400 US-Bürger. Auf der Liste stehen auch Staatsangehörige von Belgien, Bahrain und den Niederlanden sowie Bürger aus Aserbaidschan, Ungarn, der Schweiz und Südkorea. Russen sind auf der Liste nicht zu finden.

Im Laufe des Tages gelangte eine Gruppe von mehr als 400 Personen durch den Kontrollpunkt auf ägyptisches Gebiet. Am Mittwoch, als der Grenzübergang Rafah zum ersten Mal für die Evakuierung geöffnet wurde, konnten 361 ausländische Staatsangehörige die Enklave verlassen. Ägypten bereitet sich darauf vor, die Evakuierung von insgesamt 7.000 ausländischen Staatsangehörigen aus der palästinensischen Enklave zu erleichtern.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow führte ein Telefongespräch mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry, in dem er die Notwendigkeit einer raschen Evakuierung russischer Staatsbürger aus dem Konfliktgebiet betonte. Nach Angaben der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, stehen etwa 1.000 Personen auf der Evakuierungsliste.

Die Lage im Gaza-Streifen

Die Zahl der Opfer des Konflikts im Gazastreifen übersteigt 9.000, die Zahl der Verwundeten beträgt mehr als 32.000, so das Gesundheitsministerium der Enklave. Die Zahl der Geiseln, die von der palästinensischen Hamas-Bewegung im Gazastreifen festgehalten werden, beläuft sich nach den letzten aktualisierten Daten des israelischen Militärs auf mindestens 242.

Nach Angaben der WHO ist fast die Hälfte der 36 Krankenhäuser in der palästinensischen Enklave aufgrund von Treibstoffmangel und anhaltenden Kämpfen nicht funktionsfähig. Die in Betrieb befindlichen medizinischen Einrichtungen sind um 40 Prozent überlastet.

Am Donnerstag fuhren mindestens 60 Lastwagen mit humanitärer Hilfe aus Ägypten in den Gazastreifen ein. Gleichzeitig sagte der Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Suheir Zakut, dass die humanitäre Hilfe, die seit Beginn der Eskalation des Konflikts im Gazastreifen ankam, „ein Tropfen auf den heißen Stein“ sei.

Der Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, Herzi Halevi, räumte ein, dass bei Bedarf Treibstoff für die örtlichen Krankenhäuser in den Gazastreifen geliefert werden kann, dass aber die israelische Seite alle Lieferungen streng kontrollieren wird, um sicherzustellen, dass sie nicht in die Hände der palästinensischen Hamas-Bewegung fallen.

Kampfhandlungen

Die IDF meldet die Fortsetzung der Offensive, das Militär ist in Gaza-Stadt und umzingelt diese von mehreren Seiten. Pioniere der israelischen Armee führen eine groß angelegte Operation zur Zerstörung von Tunneln im Gazastreifen durch und haben bereits mehr als hundert gesprengt, die bei Luftangriffen zerstörten Tunnel nicht mitgerechnet.

Saraya al-Quds, der militante Flügel der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad, meldete heftige Zusammenstöße mit dem israelischen Militär in der Nähe der Stadt Khan Younis.

Nach Angaben des Fernsehsenders Al Jazeera hat das israelische Militär nahe einer Schule des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge im Flüchtlingslager al-Shati im westlichen Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben des Fernsehsenders gab es bei dem Bombardement Tote und Verletzte unter der Bevölkerung.

Im Westjordanland wurde eine Person getötet, als ihr Fahrzeug auf einer Landstraße in der Nähe der jüdischen Siedlung Einav beschossen wurde. Nach Angaben der IDF „eröffneten Terroristen das Feuer auf das Fahrzeug“, woraufhin das israelische Militär Straßensperren errichtete und die Verfolgung startete. Die israelischen Streitkräfte führten die Razzia am Nachmittag in der Stadt Ramallah durch, die das Verwaltungszentrum Palästinas ist. Die Razzien finden normalerweise nachts statt.

Nach Angaben der palästinensischen Seite wurden bei israelischen Razzien in den Provinzen Ramallah und al-Bira und Qalqiliya mindestens zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt. Die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Eskalation im Westjordanland beläuft sich auf 132. Tel Aviv meldete seinerseits die Verhaftung von 65 Palästinensern im Laufe des Tages im Westjordanland.

Die Verschärfung der Lage an den Grenzen zum Libanon hält an. Die IDF erklärt als Reaktion auf den Beschuss israelischen Territoriums Angriffe auf Einrichtungen der schiitischen Partei „Hisbollah“ im Libanon.

Gefahr einer Eskalation

Scheich Hassan Nasrullah, Führer der schiitischen Hisbollah-Partei, hat den USA über Vermittler ein Ultimatum gestellt, in dem er die Einstellung der israelischen Operation im Gazastreifen bis Freitag, den 3. November, fordert, berichtet die Zeitung Al-Jarida unter Berufung auf iranische diplomatische Quellen. Sollte die Bedingung nicht erfüllt werden, werde der Scheich „eine allgemeine Mobilisierung der schiitischen Milizen für einen Krieg mit Israel“ ankündigen.

Die schiitische Miliz im Irak, al-Hashd al-Shaabi, hat beschlossen, ihre Kämpfer für den Fall eines Notfalls im Zusammenhang mit dem palästinensisch-israelischen Konflikt in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen.

Der Generalstabschef der israelischen Armee, Halevy, erklärte, das Militär sei bereit, Kampfeinsätze auf andere Gebiete auszuweiten. Weniger als die Hälfte der israelischen Luftwaffe sei an der Militäroperation im Gazastreifen beteiligt, sagte er.

Verurteilung des israelischen Vorgehens

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bestätigte anhand von Videosequenzen und Zeugenaussagen den Einsatz von weißem Phosphor durch Israel im Gaza-Streifen und im Libanon. Die Organisation betonte, dass sowohl Israel als auch die Hamas-Kämpfer bei ihren Militäraktionen das Völkerrecht missachten.

Die kanadischen und australischen Regierungen forderten Tel Aviv auf, bei der Operation im Gazastreifen das Völkerrecht zu achten. Das norwegische Außenministerium erklärte, es sei nicht hinnehmbar, dass Israel mit zweierlei Maß messe und „zu weit gegangen“ sei.

Weiterer Abzug eines Botschafters

Die bahrainische Regierung hat beschlossen, ihren Botschafter in Israel abzuberufen und die Wirtschaftsbeziehungen mit dem jüdischen Staat auszusetzen, um ihre Unterstützung für das palästinensische Volk zu bekunden. Am Mittwoch hatte Jordanien seinen Botschafter aus Israel abberufen, zuvor hatten die Regierungen von Kolumbien und Chile ihre Botschafter zu Konsultationen nach Israel abberufen, und die bolivianische Regierung kündigte den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit dem jüdischen Staat an. Bolivien hatte die diplomatischen Beziehungen zu Israel bereits 2009 wegen der Angriffe auf den Gaza-Streifen abgebrochen, sie wurden jedoch 2020 wieder aufgenommen.

Ende der Übersetzung

