Analyse

Afrika ist der ärmste Kontinent der Welt. Wie viel Schuld daran trägt der Westen?

Ich berichte immer wieder darüber, dass Afrika im Kampf des Westens gegen Russland und China wahrscheinlich die entscheidende Rolle zufällt. Der Grund ist, dass Afrika, neben seinen Bodenschätzen, riesige Perspektiven hat. Die Entscheidung, wer den Kampf um die globale Macht gewinnt, dürfte bei den afrikanischen Staaten liegen. Wenn sie sich entscheiden, auf wessen Seite sie sich stellen, dürfte das die Vorentscheidung über den weiteren Verlauf der Geschichte sein.

Aus diesem Grund reisen derzeit so viele westliche Staatschefs und Minister in Afrika umher und aus diesem Grund wird Russland demnächst den nächsten Russland-Afrika-Gipfel ausrichten.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zum Thema Afrika eine interessante Analyse verfasst, die die Vorgeschichte zeigt und die auch zeigt, warum man in Afrika dem Westen gegenüber skeptisch eingestellt ist.

Beginn der Übersetzung:

Historische Rechnung: Ist der Westen schuld daran, dass Afrika der ärmste Kontinent der Welt ist?

Rückstand ist leichter herbeizuführen als seine Folgen zu bewältigen, sagen diejenigen, die in den Europäern die Ursache sehen

23 von 28 Länder auf der Liste der am stärksten unterentwickelten Länder der Welt liegen in Afrika, 15 von 20 Länder auf der Liste der instabilsten Länder liegen in Afrika und 16 Länder auf der Liste der 20 Länder, die am schlechtesten mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels zurechtkommen, liegen in Afrika. Den 25. Mai, den Afrika-Tag, begeht der Schwarze Kontinent in keiner guten Lage, und seine Platzierungen sinken insbesondere während der Wirtschaftskrise. Afrikanisten suchen nach einer Erklärung für die Rückschläge, die seit sechs Jahrzehnten, seit die Europäer den Kontinent verlassen und seinen Staaten die Unabhängigkeit gewährt haben, andauern. Eine Erklärung lautet, dass die Misere schon länger andauert – sechs Jahrhunderte – und von dem Zeitpunkt an gerechnet werden sollte, als der Westen an den Küsten den Handel mit lebenden Schwarzen einführte.

Die Last der Schwarzen

Der britische Historiker John Newsinger hat den Transport von insgesamt drei Millionen Sklaven über den Atlantik im 16. bis 19. Jahrhundert als „das vielleicht abscheulichste Verbrechen Großbritanniens in seiner Geschichte“ bezeichnet. Es ist jedoch einfacher, Verbrechen in ihrer Gesamtheit zu betrachten: Insgesamt transportierten die westlichen Länder während der Ära des Sklavenhandels 10 bis 15 Millionen Sklaven in die Neue Welt. Demographen gehen davon aus, dass diese Deportationen Afrika dezimiert haben. In Europa und Asien, wo es keine derartigen Massenbewegungen gab, wuchs die Bevölkerung, während sie auf dem Schwarzen Kontinent stagnierte.

Die Abschaffung des Sklavenhandels durch die Europäer in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war nur eine kurze Atempause, bevor die westlichen Länder 1884/1885 die koloniale Aufteilung Afrikas beschlossen. London und Paris, Berlin und Brüssel waren bestrebt, unnötiges Blutvergießen in den Kolonien zu vermeiden, und so gab es für die Afrikaner keine Gelegenheit, sich an der Kontroverse zu beteiligen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs war der Kontinent fast vollständig aufgeteilt worden, worüber seine Bewohner lediglich informiert wurden.

Das Aufkommen der europäischen Herrschaft hat die afrikanische Wirtschaft dauerhaft geprägt. Nur Investitionen in Bodenschätze wurden als rentabel angesehen, und so hatten eigene Industrien keine Chance. Sie waren nicht nur nicht in der Lage, mit der europäischen Industrie zu konkurrieren, sondern wurden auch von den neuen Herren benachteiligt, wie im Fall der Erdnussölmühlen im Senegal. Nach einem Streik der französischen Arbeiter, die importierte Erdnüsse im eigenen Land verarbeiteten und mit der afrikanischen Konkurrenz konfrontiert waren, griffen die Kolonialbehörden 1927 durch und verboten die senegalesischen Mühlen.

Zu diesem Zeitpunkt war die Rolle als wirtschaftliches Randgebiet fest in der Geografie des Kontinents verankert: Die rohstoffabhängigen Europäer bauten Straßen nur von den Minen, Gruben und Plantagen zum Meer und nur selten in andere Richtungen. Auch heute noch gibt es in Afrika nur wenige Wege ins Landesinnere, was die Piraterie begünstigt: Zwischen den Küstenstädten, selbst den weit entfernten, gibt es keine andere Reisemöglichkeit als den Wasserweg.

Die Savanne brennt

Im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts verließen die Europäer den Schwarzen Kontinent und hinterließen ein Problem, das sich erst noch entfalten sollte. Die Grenzen zwischen den Kolonialreichen waren weder geografisch noch ethnisch an Afrika angepasst und wurden nur durch innereuropäische Vereinbarungen festgeschrieben. Kaum waren die Europäer weg, wurde der Schwarze Kontinent erschüttert. Die Unruhen halten bis heute an: Im Jahr 2021 lag die Zahl der Feindseligkeiten mit 7.418 bei einem Rekordwert für den gesamten Planeten.

Das war auch nicht anders zu erwarten, wenn man bedenkt, wie leichtsinnig die Grenzen ein Jahrhundert zuvor festgelegt worden waren. Der britische Premierminister Robert Gascoigne-Cecil erinnerte sich 1906 mit einem Anflug von Verärgerung daran, dass „[die Briten und Franzosen] Linien auf Landkarten zogen, wo kein weißer Mann jemals einen Fuß hingesetzt hatte, und Berge, Flüsse und Seen zueinander verschoben, und das einzige Ärgernis war, dass wir nicht genau wussten, wo all die Orte waren.“ Doch die Selbstkritik bremste die Politiker nicht. Im selben Jahr machten es sich das Heimatland von Gascoigne-Cecil und Frankreich zur Aufgabe, zu bestimmen, wo Nigeria endet und Niger beginnt.

Die Taktik der Kolonialisten bestand darin, innerhalb der abgesteckten Gebiete ethnische Gruppen zu bevorzugen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Zunächst Deutschland und dann Belgien beherrschten Ruanda auf der Grundlage des Stammes der Tutsi, dessen hellere Hautfarbe ihm den Vorzug gab. Die Hutu-Mehrheit stellte fest, dass die unpopulärsten Entscheidungen von ihren helleren Landsleuten getroffen wurden, die in der Kolonialverwaltung angestellt waren und Zugang zu Bildung erhielten. Der wachsende Hass brach im Jahr der Unabhängigkeit aus, als 300.000 Tutsi Ruanda überstürzt verließen. Drei Jahrzehnte später, im Jahr 1995, stießen Hutus und Tutsis im brutalsten Völkermord der Geschichte Afrikas wieder zusammen. Das gipfelte in der beispiellos brutalen Ermordung von 800.000 Tutsi durch Hutu-Fanatiker.

Die Abenteuer der Geldversorgung

Die ehemaligen Kolonialherren, die sich von den Problemen Afrikas distanzierten, interessierten sich nicht für die Katastrophen, die die langen Jahre europäischer Herrschaft ermöglicht haben. Den neuen Generationen ging es mehr um den kommerziellen Gewinn. Frankreich verließ weite Gebiete in Afrika südlich der Sahara kampflos und hinterließ einen zähen Rahmen, der von den unabhängigen Ländern bis heute nicht aufgegeben wurde: zwei Systeme von Währungsunionen, die es ermöglichen, die Rohstoffe der afrikanischen Volkswirtschaften nach Regeln, die überwiegend ausländische Investoren begünstigen, gewinnbringend zu verwalten.

Das seit den 1940er Jahren bestehende CFA-Franc-System ist weltweit einzigartig, da es 14 Staaten (darunter Niger, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste und Kamerun) umfasst, die ihre eigenen Währungseinheiten zugunsten von zwei gemeinsamen, aber nicht vollständig souveränen Währungen aufgeben, die zu einem festen Wechselkurs an den Euro gebunden sind. Die Möglichkeit des schnellen Umtauschs ermöglicht es Investoren, bei den ersten Anzeichen einer Krise Geld aus Afrika abzuziehen. Die dortigen Regierungen hingegen schränkt das ein und hindert sie daran, abzuwerten und ihre Produkte wettbewerbsfähiger und billiger zu machen, was vor allem den Verkauf von Rohstoffen profitabel macht.

In einigen, wenn nicht gar den brutalsten Fällen hat der CFA-Franc die Eigenschaften eines Kolonialinstruments angenommen. Das war im Jahr 2010 der Fall. Der ivorische Präsident Laurent Gbagbo geriet mit Frankreich (und westafrikanischen Ländern) wegen des Ergebnisses einer Wahl in Konflikt, bei der Paris den Oppositionskandidaten Alassane Ouattara unterstützt hatte. Um Gbagbo jede Chance auf Widerstand zu nehmen, gelang es den Franzosen, die Bargeldreserven der Elfenbeinküste in CFA-Francs, die vertraglich im französischen Bankensystem hinterlegt waren, zu blockieren. Das reichte jedoch nicht aus. Paris beschloss, direkt militärisch zu intervenieren, um seinen Kandidaten zu bestätigen.

Die glühende Hitze kühlen

Eine weitere schmerzliche Facette der afrikanisch-europäischen Beziehungen betrifft den Kolonialismus nur am Rande, denn es geht um die Folgen des explosiven Wirtschaftswachstums in jüngerer Zeit. Die Erfolge wurden durch die Entstehung eines Wirtschaftssystems begünstigt, in dem Afrika keine Chance auf Industrialisierung hatte und es der Alten Welt überlassen blieb, sich zu entwickeln. Infolgedessen hatte Afrika wenig mit den Treibhausgasemissionen zu tun, was es nicht vor den Industrien und dem Verkehr der Ersten Welt bewahrt, die die Erwärmung des gesamten Planeten verursachen.

Die Afrikanische Entwicklungsbank schätzt, dass eine gerechte Entschädigung für die Bodendegradation und den Temperaturanstieg in den Trockengebieten des Kontinents 36 bis 55 Milliarden Dollar pro Jahr betragen sollte. Auf das Jahrzehnt bezogen wird dieser Betrag auf 300 bis 450 Milliarden Dollar geschätzt. (Anm. d. Übers.: Unabhängig davon, ob man daran glaubt, dass der Klimawandel menschengemacht ist, sehen die Afrikaner daran, dass der Westen die versprochenen Zahlungen nicht leistet, was die Versprechen des Westens wert sind)

Die globale Erwärmung wird mit einer zunehmenden Zahl von Naturkatastrophen in Verbindung gebracht, von denen eine, die Auswirkungen des Zyklons Freddy, der längste seit Beginn der Aufzeichnungen, dieses Jahr in das Schwarzbuch der Rekorde aufgenommen wurde. Die Kehrseite der gleichen Veränderungen ist die Ausweitung des Hungers. Seit 1972 hat sich die Wüste Sahara ausgedehnt und Hunderttausende von Afrikanern in einen Teufelskreis des Überlebenskampfes gebracht. In den vorangegangenen Jahrzehnten hatten die Europäer ihnen nicht genug geholfen. In den 2020er Jahren verschlechterte sich die Lage: Reuters-Quellen führen das auf die Umleitung der Geldströme zur Unterstützung von Wladimir Selensky und der Regierung in Kiew zurück. „Als die Krise in der Ukraine begann, war es, als ob der gesamte Sauerstoff aus dem Raum abgezogen worden wäre“, beschreibt ein Beamter, der anonym bleiben möchte, die Situation der humanitären Hilfe für Afrika.

Das theoretische Recht der Afrikaner, für die Emissionen anderer entschädigt zu werden, ist in Artikel 8 des Pariser Klimaabkommens von 2015 verankert, wird aber in der Praxis nicht umgesetzt. Die von den Industrieländern 2009 zugesagten Gelder wurden bisher nicht ausgezahlt. Die für 2022 vereinbarten Transfers kommen zwar bei den Empfängern an, aber die von den reichen Ländern auf dem UN-Klimaforum vereinbarten Beträge sind unzureichend und stehen in keinem Verhältnis zum Ausmaß der entstandenen Probleme. Inmitten der Apathie hat die britische Region Schottland mit einem eher bescheidenen Beitrag die Führung übernommen: Die Nordländer haben sich bereit erklärt, sieben Millionen Pfund an alle Afrikaner zu überweisen – die bisher als Ausgleich für den Klimawandel überwiesenen Beträge belaufen sich jedoch nur auf einige Hunderttausend.

Illusionen über die Zukunft

Die enge Verknüpfung der afrikanischen Probleme mit dem allgegenwärtigen Erbe der Vergangenheit bedeutet nicht, dass der Kontinent selbst von der Schuld an seiner Misere freigesprochen wird. Im Gegenteil, seine Korruption ist unbestreitbar: In den 60 Jahren der Unabhängigkeit sind mehr als 700 Milliarden Dollar aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara in den Westen geflossen, was die Finanzhilfe des Westens selbst mehr als aufwiegt.

Doch selbst die patriotischsten und konzertiertesten Aktionen afrikanischer Regierungen konnten die Folgen der Überbevölkerung, die Politik und Wirtschaft beeinträchtigt und im Erbe der traditionellen Lebensweisen wurzelt, kaum bewältigen. Seit den 1950er Jahren hat sich die Bevölkerung Afrikas verfünffacht und wächst weiter, wobei Afrika auf der Liste der Länder mit der höchsten Geburtenrate die ersten 20 Plätze belegt.

Der lawinenartige Anstieg der Bevölkerung verdeckt die bescheidenen Erfolge der vergangenen Jahre. Pro Kopf ausgedrückt, wird der Anstieg des BIP, der durch die größere Zahl der Esser geteilt werden muss, auf Null reduziert. Selbst in Ländern, in denen der Anteil der Armen sinkt, steigt ihre Gesamtzahl an, was den Effekt einer demografischen Bombe vorprogrammiert.

Die Ironie der Geschichte ist, dass diese Bedrohung auf das Herz Europas zielt. Schon heute überwiegen Schwarze unter den illegalen Migranten, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. In absehbarer Zukunft wird ihr Anteil noch steigen. Die gleichzeitige Ankunft so vieler Einwanderer muss das europäische Sozialsystem auf die Probe stellen, was es angesichts der Sünden der Vergangenheit schon im Voraus befürchtet. Westliche Politiker und Unternehmer, von Emmanuel Macron bis Bill Gates und George Soros, haben dazu aufgerufen, die Geburtenrate in Afrika mit allen Mitteln zu senken. Doch bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Aufgabe in greifbare Nähe gerückt ist.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen