IWF-Kredit sichert ukrainische Rückzahlungen an EU und USA

Der IWF hat einen 15,6-Milliarden-Dollar-Kredit an Kiew verkündet. Mit diesem Geld rettet der Westen eigene Kredite auf Kosten der Staaten der Welt.

Dass der IWF als eine von den USA zur Durchsetzung ihrer eigenen politischen Ziele gegründete Organisation ist, macht der neue Kredit für die Ukraine einmal mehr deutlich. Der IWF wurde 1945 im Zuge des Bretton-Woods-Systems gegründet und die Staaten des US-geführten Westens haben dort genug Stimmen, um den IWF zu kontrollieren. Allerdings haben sich im Laufe der Zeit fast alle Staaten der Welt am IWF beteiligt und dem Fonds auch Kapital überwiesen. Damit haben die USA einen finanziellen Hebel, mit dem sie Gelder, die von anderen Staaten in den Fonds eingebracht wurden, für ihre eigenen Zwecke einsetzen können.

Das zeigt der vom IWF nun angekündigte 15,6-Milliarden-Dollar-Kredit an Kiew, denn die Summe des IWF-Kredits, der aus dem Kapital aller am IWF beteiligten Staaten aufgebracht wird, deckt sich auf wundersame ziemlich genau mit der Summe, die die Ukraine während der Laufzeit des neuen IWF-Programms für alte Kredite an die Staaten des Westens – vor allem die EU und die USA – zurückzahlen muss. Offensichtlich wollen die USA und die EU ihre früher an die Ukraine vergebenen Kredite auf Kosten der Weltgemeinschaft retten.

Hinzu kommt, dass der IWF zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Land finanziert, das sich im Krieg befindet, wofür der IWF sogar extra seine Regeln ändern musste. Der IWF wird damit faktisch zur Kriegspartei. Davon, dass der IWF eine neutrale internationale Organisation ist, konnte ohnehin nie die Rede sein, aber dieser Kredit macht das noch einmal deutlich.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über den Kredit und die Hintergründe berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

IWF verkündet Einigung auf 15,6-Milliarden-Dollar-Kredit mit Kiew

Die endgültige Auszahlung muss vom Direktorium des Fonds genehmigt werden

Der Internationale Währungsfond (IWF) bestätigte am Dienstag, dass er mit der Ukraine auf Arbeitsebene eine Vereinbarung über ein mögliches vierjähriges Kreditprogramm in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar getroffen hat. Das erklärte die Pressestelle des IWF in einer veröffentlichten schriftlichen Erklärung.

„Der IWF und die ukrainische Regierung haben auf Arbeitsebene eine Vereinbarung über ein Darlehen in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar <…> in Form einer erweiterten Kreditfazilität für 48 Monate getroffen“, hieß es in der Erklärung. Die Mittel sollen für verschiedene „makroökonomische und finanzielle Maßnahmen“ Kiews verwendet werden.

Das Kreditvolumen, das der Fonds bereitstellen kann, beläuft sich auf 577 Prozent der ukrainischen Quote und „zielt darauf ab, die ukrainische Regierrung bei der Umsetzung von Maßnahmen zu unterstützen, die die fiskalische, außenwirtschaftliche, finanzielle Stabilität und die Preisstabilität fördern und die derzeitige allmähliche wirtschaftliche Erholung unterstützen und zu einem langfristigen Wachstum <…> auf dem Weg der Ukraine zum EU-Beitritt beitragen.“

Der Fond erwartet, dass das Darlehen „dazu beitragen wird, umfangreiche Finanzierungen zu Vorzugsbedingungen von internationalen Gebern und den Partnern der Ukraine zu erhalten.“

Über das Programm

In der Erklärung heißt es, dass eine IWF-Mission unter der Leitung von Gavin Gray vom 8. bis 15. März in Warschau auf Ersuchen der ukrainische Regierung Konsultationen mit ukrainischen Vertretern über ein mögliches vierjähriges Darlehensprogramm geführt hat. Die endgültige Auszahlung der Mittel muss vom Direktorium des Fonds genehmigt werden. Eine Überprüfung wird in den kommenden Wochen erwartet, sagte Gray in einer schriftlichen Erklärung.

Die Unterstützung des Fonds erfolgt „unter außergewöhnlich hohen Unsicherheiten“ in zwei Phasen. In der ersten Phase, die 12 bis 18 Monate dauern wird, muss die Regierung „die Finanzstabilität stärken“.

„In der zweiten Phase wird sich der Schwerpunkt auf umfassendere Reformen verlagern, die darauf abzielen, die makroökonomische Stabilität zu verbessern, den Aufschwung, die Widerstandsfähigkeit und ein höheres langfristiges Wachstum zu unterstützen, auch im Hinblick auf die EU-Beitrittsziele der Ukraine“, erklärte der Fond. Obwohl die Ukraine weiterhin mit akuten makroökonomischen Problemen und einem wachsenden Haushaltsdefizit konfrontiert ist, prognostiziert der Fonds eine allmähliche wirtschaftliche Erholung in den kommenden Quartalen, und „das reale BIP-Wachstum im Jahr 2023 wird zwischen -3% und +1% liegen“.

US-Finanzministerin Janet Yellen begrüßte die Vereinbarung zwischen dem IWF und der Ukraine am Dienstag: „Das ehrgeizige und angemessen vorbereitete IWF-Programm ist von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung der ukrainischen Reformbemühungen, einschließlich der Stärkung der guten Regierungsführung und der Bekämpfung von Korruptionsrisiken, sowie für die Bereitstellung dringend benötigter finanzieller Unterstützung“, sagte sie in einer veröffentlichten schriftlichen Erklärung.

Die westlichen Forderungen für die Kreditvergabe an Kiew

Letzte Woche hat der IWF-Direktoriumsrat Regeländerungen gebilligt, die es der Finanzinstitution erlauben, neue Kreditprogramme für Länder wie die Ukraine zu genehmigen, die mit „außergewöhnlich hoher Unsicherheit“ konfrontiert sind.

Zuvor hatte der russische Exekutivdirektor des IWF, Alexey Mozhin, in einem Interview mit TASS gesagt, dass die westlichen Länder von der Führung des Fonds verlangen, der Ukraine bis Ende dieses Monats ein Kreditprogramm zu gewähren. Er sagte, dass der IWF „in seiner gesamten Geschichte noch nie einem Land, das sich in der akuten Phase eines Krieges befindet, Kredite gewährt hat“. Mozhin betonte, dass in den neuen Regeln, die derzeit diskutiert werden, „viel über Rückzahlungsgarantien für Geber und Kapitalgeber“ – den USA, Kanada und der EU – gesprochen werde. Seiner Meinung nach wird der Fond, wenn das Kreditprogramm genehmigt wird, „die Militärausgaben der Ukraine direkt finanzieren“.

Der russische Vertreter beim Fond fügte hinzu, dass die möglichen Darlehen lediglich die bestehenden Schulden Kiews gegenüber dem Fonds decken würden. So muss die Ukraine in den nächsten drei Jahren fast 10 Milliarden Dollar an den IWF zahlen. Wie Mozhin betonte, wird die Ukraine ohne Refinanzierung „höchstwahrscheinlich den Staatsbankrott erklären müssen“.

Ende der Übersetzung

