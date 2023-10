Joe Biden und die Lüge über die enthaupteten Babys

Kriegspropaganda

Letzte Woche hat US-Präsident Biden die Lüge verbreitet, er habe Bilder von israelischen Kindern gesehen, die von der Hamas enthauptet wurden. Die Geschichte war frei erfunden und das Weiße Haus musste den Präsidenten mal wieder korrigieren.

Zu Kriegen gehört die Kriegspropaganda leider dazu. Der Westen ist der unangefochtene Weltmeister in diesem Fach und die Traditionen reichen weit zurück. Das wirksamste Instrument sind dabei Geschichten über getötete oder verstümmelte Kinder, denn diese Geschichten berühren das Publikum emotional und fachen den gewollten Hass auf den Feind an.

Die Briten haben das Instrument im Ersten Weltkrieg benutzt, als sie verbreitet haben, deutsche Soldaten würden belgischen Jungen die rechte Hand abhacken, damit die später kein Gewehr gegen Deutsche in die Hand nehmen können. Um den ersten Krieg gegen den Irak zu rechtfertigen, hat die USA die Geschichte erfunden, irakische Soldaten würden in Kuweit die Frühgeborenen aus den Brutkästen reißen, was später als „Brutkastenlüge“ bekannt wurde.

Nun hat auch der aktuelle Krieg in Israel eine solche Geschichte, über die ich noch schreiben wollte, aber bisher nicht dazu gekommen bin. Irgendwer hat die Geschichte in die Welt gesetzt, die Hamas hätte israelische Babys enthauptet, was ebenfalls frei erfunden ist. Da aber sogar US-Präsident Biden diese Lügengeschichte öffentlich erzählt hat, hat sie eine gewisse Brisanz erhalten, denn entweder hat Biden dreist gelogen oder er plappert solche Kriegspropaganda ungeprüft nach. Egal, was davon stimmt, beides wirft ein sehr merkwürdiges Licht auf den US-Präsidenten.

Die Geschichte war auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblich des russischen Fernsehens und ich habe den russischen Kommentar zu dem Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Biden hat alle dreifach getäuscht

Jetzt gibt es, wie normalerweise in jedem Krieg, viele unbestätigte Berichte und Fakes, die die Gewalt zwischen den Seiten anheizen sollen. Man kann verstehen, wenn unverantwortliche Blogger oder Mitglieder von speziell geschaffenen Einheiten des Cyber-Militärs das tun, aber wenn Medien, die historisch den Anspruch auf Seriosität erheben oder sogar Regierungsvertreter das tun, verschlimmert das die Tragödie nur.

So hat sich eine CNN-Journalistin dafür entschuldigt, dass sie über von der Hamas enthauptete Babys berichtet hat, ohne die Informationen ausreichend zu überprüfen. Sie sagte, das Büro des israelischen Premierministers Netanjahu habe zunächst gesagt, es bestätige die Informationen über die enthaupteten Babys in der Gemeinde Kfar Aza, dann aber seine Position geändert. „Ich hätte vorsichtiger sein sollen mit dem, was ich gesagt habe“, bedauert Sarah Sidner, was eigentlich gut ist. Aber es geht nicht einmal um Sarah Sidner und CNN, es geht darum, dass US-Präsident Biden sich bereits zu den abgeschlagenen Köpfen geäußert und gesagt hat, er habe sogar die Fotos gesehen.

„Es ist wichtig, dass die Amerikaner sehen, was hier vor sich geht. Ich mache das schon sehr lange und ich hätte nie gedacht, dass ich einmal bestätigte Fotos von Kindern bekommen würde, die von Terroristen enthauptet wurden“, sagte Biden.

Hier hat er alle dreifach getäuscht. Erstens macht er das noch nicht lange, denn sonst hätte er erkannt, dass es diese Fotos nicht gibt. Zweitens hat Biden gelogen, er habe diese Fotos von geköpften israelischen Babys gesehen. Aber wie kann man etwas sehen, das es nicht gibt? Drittens hat er von unbestätigten Berichten geredet, die es auch nicht gibt. Im Gegenteil, das Weiße Haus hat Biden später widersprochen und gesagt, dass weder Biden selbst noch Mitglieder seiner Administration Fotos gesehen oder bestätigte Berichte über von der Hamas enthauptete Kinder oder Babys haben.

Es gibt jetzt wirklich eine Menge Desinformation. Hier ist die britische Times, die eine riesige Schlagzeile über ein riesiges Foto gesetzt hat: „Israel zeigt verstümmelte Kinder“. Das Bild ist in der Tat entsetzlich. Aber im Kleingedruckten unter dem Foto steht, dass es sich gar nicht um israelische Kinder handelt, sondern um Kinder im Gazastreifen. Wie viele Menschen werden die einprägsame Schlagzeile lesen und wie viele diese kleine Unterzeile?

Und noch eine Geschichte über die angeblichen Kinder. Der kluge und bekannte amerikanische Publizist Ben Shapiro, man könnte ihn sogar einflussreich nennen, Autor bei soliden Medien wie Newsweek und ehemaliger Chefredakteur von Breitbart News, fragt auf seinem eigenen Kanal: „Ihr wollt Beweise für tote jüdische Babys? Hier habt ihr sie, ihr erbärmlichen Antisemiten“. Und zum Beweis zeigt er ein Foto eines angeblich verkohlten Babys. In Wirklichkeit wurde das Foto von einer KI generiert, die als Grundlage das Bild eines niedlichen Welpen verwendet hat.

Nur die Dame von CNN hat sich bisher für alles entschuldigt. Biden hat sich nicht persönlich entschuldigt. Aber offensichtlich hat er sich von seinen Fantasien leiten lassen und zwei Trägerkampfgruppen an die Küste Israels geschickt. Jede Flugzeugträgergruppe ist eine riesige Armada. Ein Beispiel dafür ist der Flugzeugträger Gerald Ford. Er hat eine Besatzung von 2.500 Personen, ist 337 Meter lang, das ist mehr als drei Fußballfelder, und 78 Meter breit. Genau genommen ist er ein vollwertiger Luftwaffenstützpunkt. Die Gerald Ford ist der größte Flugzeugträger der Welt. Er kann bis zu 90 Flugzeuge aufnehmen, darunter F-35-Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Drohnen, Kanonen, Raketen, Bomben und Torpedos. Es verfügt über ein eigenes Luftabwehrsystem. Für den Antrieb dieses Ungetüms sorgt ein neuer Kernreaktor, der bis zu 50 Jahre lang ohne den Austausch der Brennstäbe arbeiten kann. Das heißt, ohne Nachtanken.

Die Gerald Ford wird immer von mindestens einem Kreuzer, zwei Zerstörern oder Fregatten und Versorgungsschiffen begleitet. Manchmal gehören auch U-Boote zu einer Flugzeugträgerkampfgruppe. Das Personal der gesamten Flugzeugträgerkampfgruppe kann bis zu 7.500 Personen umfassen. Aber dieser Flugzeugträger schien Biden zu wenig zu sein. Ein zweiter Flugzeugträger, die „Dwight Eisenhower“, kam zur Hilfe. Das ist auch eine ganze Trägergruppe mit allem Drum und Dran.

In der Tat ist die Mission von zwei ganzen Flugzeugträgergruppen an den Küsten Israels ein Rätsel. Selbst John Kirby, der Koordinator für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat der USA, äußerte sich recht verwirrend zu diesem Thema: „Ich habe Presseberichte gesehen, dass wir die endgültige Entscheidung getroffen haben, einen zweiten Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer einzusetzen. Es wurden noch keine operativen Entscheidungen dieser Art getroffen, aber es geht in diese Richtung.“

Das ist vage.

Ende der Übersetzung

