Kampf bis zum letzten Ukrainer oder Verhandlungen mit Moskau?

Was wird aus der Ukraine?

Die Bild-Zeitung berichtet, dass Berlin und Washington Selensky zu Verhandlungen drängen wollen. Die Details sind interessant.

Die Bild-Zeitung berichtet hinter der Bezahlschranke unter der Überschrift „Strategie von Scholz und Biden enthüllt – Neuer Geheimplan für die Ukraine„, dass Berlin und Washington Selensky zu Verhandlungen mit Russland drängen wollen. Allerdings soll das indirekt geschehen. Der Artikel beginnt wie folgt:

„BILD-Recherchen zeigen: Kanzler Scholz und US-Präsident Biden wollen den Russland-Ukraine-Krieg bald zu einem Ende bringen.

ABER: Ukraine-Präsident Selenskyj soll auf eine ganz bestimmte Weise gezwungen werden, mit Kreml-Diktator Putin zu verhandeln – und brutale Kompromisse akzeptieren.“

Die Bild-Zeitung ist in der Regel gut informiert und sie beruft sich auf Quellen in der deutschen Regierung. Demnach sehe der deutsch-amerikanische Plan vor, Kiew mit genau den Waffen und in genau den Mengen zu beliefern, die es der ukrainischen Armee ermöglichen würden, die derzeitige Front zu halten, aber nicht in die Lage versetzen, Gebiete zurückzuerobern. Laut der Quelle soll Selensky selbst zu der Einsicht kommen muss, dass es so nicht weitergehen kann. Zu diesem Schluss solle er ohne Druck aus dem Ausland kommen. Er soll sich freiwillig an die ukrainische Nation wenden und erklären, dass man mit Russland verhandeln müsse.

Bild berichtet auch, dass Washington und Berlin noch einen Plan B hätten. Die Alternative zu Verhandlungen wäre ein eingefrorener Konflikt ohne eine Einigung zwischen den Parteien, so die Quelle der Bild-Zeitung.

Ich habe vor einigen Tagen berichtet, dass die offiziellen Äußerungen aus Kiew und der Verteidigungsminister Deutschlands und der USA darauf hindeuten, dass man die Ukraine bis zum letzten Ukrainer kämpfen lassen will, obwohl der Kampf gegen Russland verloren ist. Allerdings war ich nicht überrascht, jetzt diese Meldung der Bild-Zeitung zu lesen.

Der Grund ist, dass die offiziellen Äußerungen längst nicht immer das widerspiegeln, was hinter verschlossenen Türen besprochen wird.

Die Interessen der USA

Die USA wollen weiter versuchen, Russland zu schwächen. Wenn Kiew bereit ist, die Ukrainer dafür sterben zu lassen und die EU bereit ist, die Rechnung zu bezahlen, während die USA sich aus der Unterstützung der Ukraine faktisch zurückgezogen haben, dann ist das also durchaus im Interesse der USA.

Allerdings gibt es ein Aber: Die USA sind nicht an einer EU interessiert, die stark genug ist, sich aus der Dominanz der USA zu befreien, weshalb auch eine Schwächung der EU nicht den US-Interessen widerspricht. Allerdings sollte die EU aus Sicht der USA weiterhin eine gewisse wirtschaftliche Macht haben, denn ansonsten wäre sie für die USA als Vasall nutzlos. Die EU zusammen mit der Ukraine vollkommen zu zerstören, wäre also nicht im Interesse der USA.

Daher denke (und hoffe) ich immer noch, dass die USA hinter den Kulissen versuchen, Kiew zu Verhandlungen mit Moskau zu drängen, auch wenn das natürlich niemand öffentlich sagen würde. Und genau das bestätigt die Meldung der Bild-Zeitung, die auch ansonsten gut ins bisherige Bild passt.

In meinen Artikeln über die Umsetzung des RAND-Papiers habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass die USA Kiew hinter den Kulissen zu Verhandlungen drängen könnten, während sie öffentlich das Gegenteil verkünden. Aber wenn es auf ihren Druck hin zu Verhandlungen kommt, können sie erklären, sie würden die Entscheidung Kiews, Verhandlungen mit Moskau aufzunehmen, unterstützen – das sei schließlich Kiews Entscheidung.

Und genau das ist es im Kern, was die Bild-Zeitung nun berichtet hat: Entgegen den offiziellen Erklärungen wird Kiew hinter den Kulissen zu Verhandlungen gedrängt und dabei wird Kiew durch den Rückgang der militärischen Unterstützung auch signalisiert, dass es ohnehin keine andere Wahl mehr hat. Die Frage ist nur, ob Selensky das einsieht und zu Verhandlungen bereit ist.

Die mediale Unterstützung

Inzwischen häufen sich im Westen die täglichen Berichte über die aussichtslose militärische Lage der Ukraine. Während deutsche Medien bis Anfang Oktober Siegeszuversicht verbreitet haben, hat sich sogar in Deutschland das Bild gewendet, wie ein willkürlich ausgewählter Tag zeigt: Alleine am 22. November gab es in Deutschland diverse Medienberichte darüber.

Der Focus fasste einige der Aussagen unter der Überschrift „Experten ziehen bitteres Fazit – „Die Gegenoffensive ist gescheitert. Die Ukraine verbraucht sich““ zusammen, und auch die Tagesschau veröffentlichte ein Interview mit der Überschrift „Lage im ukrainischen Kriegsgebiet – Hohe Kampfmoral – aber geschwächte Soldaten“, wobei das mit der hohen ukrainischen Kampfmoral auch nur noch Wunschdenken ist. In dem Tagesschau-Artikel stand trotz allem verbalen Optimismus am Ende die Erkenntnis, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert, dass die Ukraine nun in der Defensive und dass eine weitere Offensive „für die Ukraine im kommenden Jahr aber unter den derzeitigen militärischen Rahmenbedingungen sehr schwierig“ ist.

Ebenfalls am 22. November berichtete Bloomberg, dass das 20-Milliarden-Hilfspaket der EU für die Ukraine platzen könnte, weil die EU-Mitglieder sich nicht einigen können. Zur Erinnerung sei gesagt, dass die Finanzierung der Hilfen, die die EU Kiew für 2024 großspurig versprochen hat, nicht gesichert ist. Nach jetzigem Stand steht Kiew ab Januar praktisch ohne finanzielle Unterstützung der EU da. Und die USA haben dafür auch kein Geld eingeplant.

Am 24. November berichtete Bloomberg gar, dass immer mehr Ukrainer sich damit abfinden, dass Gebietsabtretungen an Russland unvermeidlich sind, wenn man die Kämpfe beenden will.

Die Verzweiflung Kiews…

Selenskys Betteln um Geld und Waffen wird derweil immer abstruser. In einem Interview mit Fox News versuchte er der US-Öffentlichkeit zu erklären, dass sie von Waffenlieferungen an Kiew profitieren würde, weil das ja Arbeitsplätze schaffe. Dass die USA diese Waffen auch selbst bezahlen sollen, erwähnte er jedoch nicht.

Auch Alexej Danilow, der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, bisher ein Falke, der Siegeszuversicht verbreitet hat, erklärte nun, dass die westlichen Länder die Ukraine nicht dauerhaft „durchfüttern“ werden und es immer schwieriger wird, Hilfe aus dem Ausland zu erhalten. Ihm zufolge sind die Schwierigkeiten bei der Zuteilung neuer Tranchen finanzieller und militärischer Hilfe darauf zurückzuführen, dass niemand damit gerechnet habe, dass die russische Militäroperation in der Ukraine „so lange andauern wird“. Je länger sie dauere, desto schwieriger werde sie, das müsse man anerkennen“, sagte Danilow.

Zuvor hatte der ukrainische Finanzminister Sergej Martschenko erklärt, es gebe immer weniger westliche Länder, die bereit seien, der Ukraine Geld zukommen zu lassen, und es werde für Kiew immer schwieriger, um neue Mittel zu bitten. Gleichzeitig bekundete der Minister seine Bereitschaft, alle notwendigen Reformen durchzuführen, solange die Unterstützung aus dem Westen in vollem Umfang und pünktlich kommt. Damit hat er indirekt die Durchführung der vom Westen gewollten Reformen in Frage gestellt, wenn es aus dem Westen keine großzügigen Gegenleistungen mehr gibt.

… und der ukrainischen Streitkräfte

Anna Maljar, die als ehemalige stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin im Sommer mit besonders optimistischer Kriegspropaganda aufgefallen ist, hat am 24. November eingestanden, dass sich die ukrainischen Streitkräfte in der Defensive befinden,d ihre Ressourcen auf der gesamten Frontlinie erschöpft haben und nicht in der Lage sind, intensiv zu kämpfen:

„Die Aufgabe [der russischen Streitkräfte] besteht darin, uns vollständig zu erschöpfen und uns auf eine nächste Aktion vorzubereiten. Wir sollten uns dessen bewusst sein, das Militär ist sich dessen definitiv bewusst. Und wir müssen uns auf diese Dinge vorbereiten und verstehen, dass wir uns nicht nur in der Defensive befinden, sondern dass wir absichtlich auf der gesamten Frontlinie völlig erschöpft werden“

Sie wies auch darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht ständig intensive Kämpfe führen können:

„Das liegt an vielen Dingen, aber vor allem an zwei Schlüsselfaktoren: an unseren Fähigkeiten in Bezug auf die Anzahl der Menschen und der Waffen. Das heißt, wir haben nicht die Intensität, die es uns erlauben würde, das zu tun, was jetzt getan werden muss. Die Russen haben mehr Ressourcen“

Sie fügte noch hinzu, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Verteidigung gezwungen seien, die Waffen zu verbrauchen, die der Westen „portionsweise“ zur Verfügung stellt. Damit bestätigte sie indirekt die Aussage der Bild-Zeitung, dass die Waffenlieferungen aus dem Westen nur noch auf Verteidigung, aber nicht mehr auf Angriff und Sieg, ausgerichtet sind.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Man kann nur hoffen, dass die Meldungen darüber, dass der Westen hinter den Kulissen versucht, Kiew zu Gesprächen mit Moskau zu bewegen, wahr sind und dass sie Erfolg haben. In der Ukraine sind schon viel zu viele Menschen, vor allem ukrainische Soldaten, sinnlos für die Interessen der USA gestorben.

Was allerdings unwahrscheinlich ist, ist, dass Russland sich auf den „Plan B“ einlässt, über den die Bild berichtet. Russland will eine endgültige Lösung und wird einem eingefrorenen Konflikt sicherlich nicht zustimmen.

Selensky hat daher nur die Wahl, sein ganzes Land in den Abgrund zu reißen, oder einen wirklichen Kompromiss mit Russland anzustreben. Letzteres könnten die USA jedoch, wie schon im März/April 2022, zu verhindern versuchen.

Wir können nur auf das Beste hoffen…

