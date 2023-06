Keine Kritik aus dem Westen: Der „Demokrat“ Selensky setzt alle Wahlen aus

Unglaublich aber wahr

Der als Demokrat gefeierte ukrainische Präsident hat mitgeteilt, dass er die anstehenden Wahlen in der Ukraine nicht abhalten lassen will. Kritik aus dem Westen gibt es nicht.

In den letzten Tagen gab es eine Reihe von Meldungen, die für mich in die Kategorie „unglaublich, aber wahr“ gehören, weshalb ich heute eine kleine Artikelserie mit den Meldungen veröffentliche. Bei dieser Meldung habe ich extra einige Tage gewartet, bevor ich darüber einen eigenen Artikel schreibe, denn ich wollte sehen, ob deutsche Medien darüber berichten. Das haben sie nicht getan, also tue ich es.

Am 23. Juni hat der ukrainische Präsident und Vorzeige-Demokrat Selensky auf Telegram ein Interview mit der BBC gepostet, über das ich in einer Kurzmeldung berichtet habe. In dem Interview erklärte er, dass die Präsidentschaftswahlen, die 2024 anstehen, erst nach dem Ende der Kriegshandlungen abgehalten werden könnten. Das gleiche gilt auch für die eigentlich im Oktober 2023 anstehenden Parlamentswahlen, wie der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates danach mitteilte.

Selensky hat in der Ukraine alles, was irgendwie auch nur den Anschein von Demokratie erweckt, abgeschafft. Oppositionelle Medien sind verboten, die restlichen Medien wurden gleichgeschaltet, die Oppositionsparteien wurden auch verboten. Die Abschaffung von Wahlen ist da nur konsequent.

Die Tatsache, dass die angeblich zur Ukraine gehörenden Gebiete im Donbass und auf der Krim seit 2014 nicht mehr an ukrainischen Wahlen teilnehmen, hat niemanden in der Ukraine daran gehindert, Wahlen abzuhalten, was zeigt, dass Selenskys Hinweis auf die Kampfhandlungen vorgeschoben ist. Im größten Teil der Ukraine könnte man Wahlen abhalten und man könnte auch die Soldaten wählen lassen. Und die Millionen Ukrainer, die aus dem Land geflohen sind, könnten ihre Stimme in den ukrainischen Botschaften und Konsulaten im Ausland abgeben.

Der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (das ist kein Teil der EU und ihrer Strukturen), Tiny Cox, hat erklärt, die ukrainische Regierung sollte einen Weg finden, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen fristgemäß abzuhalten, was die einzige leise Kritik aus Europa an Selenskys Äußerung war. Darauf hat der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates geantwortet, dass auch die Parlamentswahlen dieses Jahr ausfallen würden.

Kritik an dieser Aushebelung der letzten Reste von Demokratie in der Ukraine hab es aus dem Westen nicht. Die EU hat sich dazu gar nicht geäußert, während ein Sprecher des US-Außenministeriums auf eine entsprechende Frage danach, dass Kiew die Wahlen anscheinend absagen will, keine Kritik an der Ukraine äußern wollte, sondern stattdessen Russland an der Entscheidung die Schuld gab:

„Dies ist eine hypothetische Situation, und ich möchte keine hypothetischen Fragen beantworten, aber ich kann sagen, dass wir weiterhin in Kontakt mit unseren ukrainischen Partnern stehen. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um Sie daran zu erinnern, dass das Kriegsrecht nur weiter in Kraft ist, weil Russland einen umfassenden und illegalen Krieg gegen die Ukraine und ihre Bevölkerung führt“

Anscheinend sieht man die Ukraine im Westen klammheimlich als „demokratisches“ Vorbild, denn die Abschaffung von Wahlen dürften auch im Westen viele Politiker als reizvoll ansehen. Das würde zum Beispiel Wahlsiege von Trump oder auch der AfD verhindern.

Wer weiß, vielleicht nimmt man sich im Westen ja ein Beispiel an der „demokratischen“ Ukraine…

