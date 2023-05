Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 25. Mai., wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Beginn der Übersetzung

Kiew bestrafte die Führer der Sowjetära und zeigte Saluzhny: Die Situation rund um die Ukraine

Ein Video des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Walery Saluzhny, wurde am Donnerstag von ukrainischen Medien veröffentlicht.

Dies war der erste öffentliche Auftritt des Chefs der ukrainischen Streitkräfte nach Gerüchten über seine Verletzung.

Abgeordnete des Kiewer Stadtrats haben dem Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, Leonid Breschnew, und einigen hochrangigen sowjetischen Parteifunktionären und Militärs den Titel eines Ehrenbürgers von Kiew aberkannt.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Luftabwehrkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 28 ukrainische Drohnen abgeschossen und acht HIMARS-Raketen abgefangen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Die russischen Streitkräfte hätten über Nacht 95 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Feuerstellungen sowie feindliche Truppen und Ausrüstung in 102 Gebieten getroffen.

Außerdem unterbanden die russischen Streitkräfte in dieser Zeit die Aktionen von vier ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen bei Kupjansk. Die ukrainischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages bis zu 660 Kämpfer verloren, so Konaschenkow.

Ukrainische Gegenoffensive

Die ukrainischen Streitkräfte werden die Gegenoffensive starten, sobald sie die erforderlichen Waffen und Ausrüstungen von den westlichen Verbündeten erhalten haben, sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Igor Zhovkva. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Gegenoffensive zu Ergebnissen führen werde.

Zuvor hatte Michail Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidialamtschefs, erklärt, die Gegenoffensive habe bereits vor einigen Tagen begonnen.

Ratschläge des Pentagons an den Westen zum militärisch-industriellen Komplex

Der kollektive Westen müsse „kreative Wege“ finden, um die Produktion seines militärisch-industriellen Komplexes im Zusammenhang mit groß angelegten Waffenlieferungen an die Ukraine anzukurbeln, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Treffen der multilateralen Gruppe, die von westlichen Staaten zur Koordinierung der Militärhilfe für Kiew eingerichtet wurde.

Der Pentagon-Chef wies auch darauf hin, dass der Westen in den kommenden Wochen mit der Ausbildung von Piloten der ukrainischen Streitkräfte für den Einsatz von F-16-Kampfbombern beginnen werde. Dies werde „die Kapazitäten der ukrainischen Luftwaffe langfristig weiter stärken“ und die „kurz- und mittelfristig angelegten Sicherheitsabsprachen“ ergänzen. Der Westen konzentriere sich auch weiterhin darauf, Kiew mit Luftabwehrsystemen auszustatten, um zu verhindern, dass Russland den ukrainischen Luftraum dominiere, fügte Austin hinzu.

Unterstützung des Terrorismus

Die USA und andere westliche Länder unterstützen den Terrorismus, indem sie das Kiewer Regime unterstützen, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow mit Blick auf die von der Ukraine organisierten terroristischen Aktivitäten.

Das gesamte Kiewer Regime, einschließlich der Geheimdienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sei in terroristische Aktivitäten verwickelt, so Peskow weiter.

Peskow bezeichnete auch die Information, die Ukraine stecke hinter dem Drohnenangriff auf den Kreml, als nicht neu. Die russische Regierung hat das von Anfang an gemeldet und get in ihrer Arbeit von dieser Tatsache aus.

Auf die Frage, ob die Sicherheit des russischen Präsidenten aufgrund der Drohungen gegen ihn aus Kiew verstärkt werden könnte, betonte Peskow, dass die russischen Sicherheitsdienste „ihren Job kennen und wissen, was sie tun“.

Chinesischer Friedensstifter

Der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten, Li Hui, traf in Brüssel mit dem stellvertretenden Leiter des diplomatischen Dienstes der EU, Henrique Mora, zusammen und erörterte die Lage in der Ukraine. In einer vom Auswärtigen Dienst der EU in Brüssel herausgegebenen Erklärung heißt es, Mora habe dem chinesischen Vertreter die Auffassung Brüssels dargelegt, dass die Verantwortung für die Konfrontation in der Ukraine „ausschließlich bei Russland liegt“.

In dem Dokument wird der chinesische Friedensplan für die Ukraine nicht erwähnt. Zuvor hatte der Leiter des diplomatischen Dienstes der EU, Josep Borrell, erklärt, Brüssel nehme die Initiativen Chinas nicht ernst und sei nur bereit, über den so genannten Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky zu sprechen.

Gleichzeitig sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, dass „die ukrainische Krise im Wesentlichen eine vermeidbare Tragödie ist“ und fügte hinzu, dass „der Kern der ukrainischen Krise eine große Explosion der Widersprüche in der europäischen Sicherheitsordnung ist“. Der chinesischen Diplomatin zufolge kann die gegenwärtige Phase des Konflikts als „eine schmerzhafte Lektion betrachtet werden, über die alle Seiten gründlich nachdenken sollten“.

Der Auftritt von Saluzhny

Das ukrainische Portal Klymenko Time hat ein Video des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, veröffentlicht, in dem er sich zum ersten Mal seit den Gerüchten über seine Verletzung in der Öffentlichkeit zeigt. Auf dem Video ist nicht nur Saluzhny selbst zu sehen, der an einem Schreibtisch in seinem Büro sitzt, sondern auch ein ukrainischer Blogger, der vor der Kamera sagt, die Videoaufnahme sei vom 25. Mai. Anschließend gibt der Blogger das Wort an Saluzhny weiter, der sich bei den Ukrainern bedankt. Zuvor gab es in russischen und ukrainischen Medien Spekulationen, dass Saluzhny durch einen russischen Angriff eliminiert worden sein könnte.

Breschnew wird sein Titel entzogen

Der Kiewer Stadtrat hat Breschnew und einigen hochrangigen sowjetischen Parteifunktionären und Militärs den Titel eines Ehrenbürgers von Kiew aberkannt. Neben Breschnew wurde der Titel auch dem Leiter der Politischen Hauptverwaltung der sowjetischen Armee und Marine, Armeegeneral Aleksej Jepischew, dem Marschall der Sowjetunion Kirill Moskalenko, einem der Führer der Partisanenbewegung im Großen Vaterländischen Krieg, Generalmajor Aleksej Fedorow, dem Vorsitzenden des Ministerrats der Ukrainischen SSR, Mitglied der Zentralen Rechnungskommission der KPdSU und Premierminister der Ukraine (1994-1995) Vitaly Masol entzogen.

Auch dem vietnamesischen Revolutionär, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams und Vorsitzender des Staatsrates des Landes Dang Xuan Khu (Truong Tinh) wurde sein Titels entzogen.

Ende der Übersetzung

