Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 2. November, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 2. November.

Beginn der Übersetzung:

Neue US-Sanktionen gegen Russland und die Sackgasse von Oberbefehlshaber Saluzhny: Die Situation rund um die Ukraine

Das US-Finanz- und Außenministerium haben neue Sanktionen gegen russische und ausländische Unternehmen, Banken und Einzelpersonen verhängt.

Der Konflikt um die Ukraine sei in eine Sackgasse geraten, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, dem britischen Magazin The Economist. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, sagte, es sei höchste Zeit, dass die Ukraine begreife, dass es absurd ist, auch nur von der Möglichkeit eines Sieges auf dem Schlachtfeld zu sprechen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben zwei Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk und zwei Angriffe bei Krasnoliman abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die russische Luftabwehr zerstörte im Laufe des Tages 31 ukrainische Drohnen. Auf dem Flugplatz Mirgorod in der Region Poltawa trafen die russischen Streitkräfte eine ukrainische Su-27.

Die ukrainsichen Verluste beliefen sich im Laufe des Tages in allen Abschnitten auf über 470 Kämpfer. Darüber hinaus verlor die Ukraine eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung.

Neue Sanktionen

Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland verhängt, die insbesondere mehrere russische Unternehmen und Banken sowie mehr als 100 Einzelpersonen betreffen. Washington erklärt die Liste der Unternehmen mit Verbindungen zum russischen Rüstungsindustriekomplex.

Die Beschränkungen „zielen auf Russlands künftige Produktion und Einnahmen im Energiesektor, im Metall- und Bergbausektor und bei der Beschaffung von Rüstungsgütern sowie auf diejenigen, die die Aktionen der russischen Streitkräfte unterstützt haben“.

Das US-Außenministerium verhängte Sanktionen gegen mehr als 90 juristische und Privatpersonen, die an der Umgehung der Sanktionen beteiligt sind und Russland im Kampf unterstützen. Die Liste umfasst insbesondere acht Unternehmen aus der Schweiz, der Mongolei, Zypern, Oman sowie Luxemburg, Usbekistan und Singapur.

Auch die Staatliche Technische Universität Bauman Moskau, SIC Cybernetics and Automation, NPO MKM, das Zentralinstitut für Flugmotorenbau und das Baikov-Institut für Metallurgie der Russischen Akademie der Wissenschaften fallen unter die US-Sanktionen.

Saluzhny’s Sackgasse

Der Konflikt um die Ukraine sei in eine Sackgasse geraten, sagte Valery Saluzhny, Oberbefehlshaber der Ukraine, dem britischen Magazin The Economist und stellte fest, dass es „höchstwahrscheinlich keinen tiefen und schönen Durchbruch geben wird“.

Seiner Meinung nach muss Kiew aktiv neue Technologien einsetzen, um die festgefahrene Situation an der Front zu durchbrechen. Die Ukraine benötige einen „breiteren Zugang zu elektronischen Informationen“ der ukrainischen Verbündeten, einschließlich der Daten der Funkaufklärung, sowie „erweiterte Produktionslinien“ für ukrainische elektronische Verteidigungssysteme in der Ukraine und im Ausland, betonte der Oberbefehlshaber.

Saluzhny wies darauf hin, dass es in der Ukraine Probleme mit der Mobilmachung gebe. Es gebe Lücken in der Gesetzgebung, die es den Bürgern ermöglichten, sich ihrer Mobilisierungspflicht zu entziehen, aber die ukrainischen Behörden seien bemüht, diese zu beheben.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, kommentierte die Äußerungen Saluzhnys mit den Worten, es sei höchste Zeit, dass die Ukraine begreife, dass es absurd sei, auch nur von der Möglichkeit eines Sieges auf dem Schlachtfeld zu sprechen. Der Konflikt sei nicht festgefahren, Russland führe die Militäroperation konsequent durch, deren Ziele alle erreicht werden müssten.

Teure Einkäufe

Die ukrainische Regierung ist gezwungen, Waffen zu exorbitanten Preisen zu kaufen, die bis zu dreimal höher sind als die Beträge, die Russland angeblich für ähnliche Waffen ausgibt, berichtet das US-Portal Defence One.

Das Portal stellt fest, dass Kiew „verzweifelt auf der Jagd“ nach militärischer Ausrüstung ist und über Zwischenhändler, auch in Polen, kauft, die die Preise in die Höhe treiben.

Erzwungene Modernisierung

Jury Ignat, der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, bestätigte die Informationen der New York Times, wonach Washington mit Kiew zusammenarbeitet, um sowjetische Luftabwehrsysteme für den Einsatz von US-Raketen umzurüsten.

Ignat zufolge wird das Flugabwehrsystem Buk-M1 in der Lage sein, amerikanische Raketen wie Sea Sparrow und AIM-9 abzufeuern.

Dies sei ein erzwungener und vorübergehender Schritt, der zur Stärkung des ukrainischen Luftabwehrsystems beitragen solle, bis Kiew mehr westliche Luftabwehrsysteme wie NASAMS, IRIS-T und Patriot erhalte, versichert Ignat.

Raketen für Kiew

Eine Gruppe republikanischer Abgeordneter hat US-Präsident Joe Biden schriftlich aufgefordert, der Ukraine zusätzliche taktische ATACMS-Raketen zu liefern, damit Kiew Ziele auf der russischen Krim treffen kann.

In dem Schreiben der US-Abgeordneten wird darauf hingewiesen, dass Kiew die Fähigkeit zum „verantwortungsvollen Einsatz von Langstreckenraketen“ unter Beweis gestellt hat und Russland auf deren Einsatz „nicht eskaliert“ hat.

Die Zahl der Amerikaner, die den Umfang der von Washington an Kiew geleisteten Hilfe für exorbitant halten und sich für eine Reduzierung aussprechen, ist deutlich gestiegen. In einer von Gallup durchgeführten Umfrage äußerten 41 Prozent der Befragten diese Meinung. Im Juni 2023 waren noch 29 Prozent der Befragten dieser Meinung.

Hilfe aus Deutschland

Laut einer aktualisierten Liste auf der Website des deutschen Verteidigungsministeriums lieferte die Bundesrepublik Deutschland in der vergangenen Woche weitere 25 bereits zugesagte Leopard 1A5-Panzer an die Kiewer Regierung. Zu der neuen Lieferung gehören auch Aufklärungsdrohnen und Radargeräte.

Der Gesamtbetrag der deutschen Hilfe für die Ukraine – humanitär, finanziell und militärisch – belief sich in den letzten anderthalb Jahren auf rund 24 Milliarden Euro.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



