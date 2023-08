Ukraine

EU fürchtet „schlechtes“ Getreide aus Russland, Kiew ist bereit, um Geld zu kämpfen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Alexej Danilow hat öffentlich die Beteiligung ukrainischer Geheimdienste an den Terroranschlägen auf der Krim-Brücke zugegeben.

EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat in einem Brief an die Entwicklungsländer versucht, diesen mit einer „neuen Abhängigkeit“ von Lieferungen billigen russischen Getreides Angst zu machen. Der ukrainische Regierungschef Denis Schmygal sagte voraus, dass Kiew im September/Oktober mit den US-Abgeordneten um neue Finanzspritzen kämpfen muss.

Verlauf der Operation

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden erfolglos versucht, bei Donezk, südlich von Donezk, Kupjansk und Krasnolimansk vorzustoßen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Die Gesamtverluste des Gegners beliefen sich unter Berücksichtigung der Kämpfe bei Saporoschschje und Cherson auf etwa 900 Soldaten. 16 gepanzerte Fahrzeuge, darunter vier Panzer, und verschiedene Artilleriewaffen der Ukraine, darunter solche aus Polen und den USA, sowie eine Abschussrampe des Flugabwehrraketensystems Buk wurden zerstört.

Gleichzeitig führten die Angriffskommandos der russischen Gruppierung „West“ bei Kupjansk auf breiter Front Offensivaktionen durch und nahmen günstigere Stellungen in den Gebieten der Siedlungen Olschana, Pershotravnevoje (Region Charkow) und Kuzemovka (LNR) ein, fügte Konaschenkow hinzu.

Krim-Brücke

Der ukrainische Geheimdienst SBU war an den zwei Anschlägen auf die Krimbrücke im vergangenen und in diesem Jahr beteiligt, wie der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine zugab. Ihm zufolge führt die ukrainische Seite Angriffe auf viele Objekte durch. „Dies und die Krim-Brücke, über die Vertreter unseres Geheimdienstes direkt gesprochen haben, die sowohl am ersten als auch am zweiten Fall teilgenommen haben“, sagte Danilow in einer Sendung des Fernsehsenders Rada.

Der Kreml wusste bereits von der Beteiligung der Ukraine an den beiden Explosionen auf der Krim-Brücke, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. Er bezeichnete die Äußerungen Danilows als weitere Bestätigung für die Beteiligung Kiews an den Terroranschlägen.

Probleme mit Getreide

Der EU-Chefdiplomat hat einen Brief an die Entwicklungsländer und die G20-Staaten geschickt, in dem er behauptet, Russland versuche, „schwache Länder“ von sich abhängig zu machen und „Lebensmittel als Waffe“ einzusetzen, indem es billiges Getreide liefere.

„Das ist absolut nicht der Fall. Russland war und bleibt – mit bekannten Problemen – ein zuverlässiger Lieferant. <…> Russland erfüllt alle seine Verpflichtungen“, reagierte Peskow. Er fügte hinzu, dass Russland die wachsende Nachfrage nach Getreide besser befriedigen könnte, „wenn es nicht mit völkerrechtlich illegalen Sanktionen konfrontiert wäre“.

Die Getreideernte in der Ukraine wird in diesem Jahr um 6 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr und etwa 66 Millionen Tonnen betragen, sagte der ukrainische Minister für Agrarpolitik und Ernährung Nilokai Solsky in einer Sendung des Fernsehsenders Rada. Ihm zufolge ist das darauf zurückzuführen, dass eine Reihe von Betrieben den Maisanbau reduziert und durch Sonnenblumen und Soja ersetzt haben. Der Minister fügte hinzu, dass das gesamte Getreide des Jahres 2022, das aus der Ukraine exportiert werden sollte, ausgeführt worden sei. Das sind etwa zwei Drittel der geernteten Menge.

Sanktionen gegen Minsk

Die EU hat Sanktionen gegen Weißrussland verhängt, weil das Land die Sanktionen gegen Russland wegen des Konfliktes in der Ukraine umgangen hat.

Darüber hinaus wurde laut einer Erklärung der EU-Kommission ein Verbot der Ausfuhr von Gütern und Technologien, die zur militärischen Entwicklung des Landes beitragen, sowie von Schusswaffen und Munition nach Weißrussland verhängt.

Darüber hinaus wurden Sanktionen gegen 38 weißrussische Bürger und drei Unternehmen verhängt. Auf der schwarzen Liste stehen auch weißrussische Richter, Ermittler, Journalisten und Strafverfolger. Darüber hinaus wurden die „Minsk Electrotechnical Plant Kozlov“, die „BMK-Holding“ und der weißrussische Staatskonzern für Öl und Chemie mit Sanktionen belegt.

„Kampf“ mit dem US-Kongress um Geld

Der ukrainische Ministerpräsident sagte, die Kiewer Regierung würde sich im Herbst einem „ganzen Kampf“ mit dem US-Kongress stellen, „um die Unterstützung für die Ukraine nicht zu verlieren“. „Ich meine Geld, direkte Haushaltsmittel“, erklärte Schmygal und fügte hinzu, dass der Umgang mit dem Kongress „sehr schwierig“ sei.

Nach Angaben des von der Nachrichtenagentur Ukrinform zitierten Ministerpräsidenten erwartet die ukrainische Regierung in diesem Jahr 45,8 Milliarden Dollar von internationalen Partnern für die Finanzierung des Haushaltes und weitere 14 Milliarden Dollar für die sogenannte schnelle Wiederaufbauprogramme.

Dabei wies Schmygal darauf hin, dass sich allein die Kosten für die Aufrechterhaltung der ukrainischen Streitkräfte auf etwa zwei Billionen Griwna (54,7 Milliarden Dollar) pro Jahr belaufen – „mehr als der Einnahmenanteil des Friedenshaushalts“ (1,3 Billionen Griwna oder 35,5 Milliarden Dollar).

Der Tod der Führung des ukrainischen Innenministeriums ist auf einen Fehler zurückzuführen

Die Ursache des Unfalls in Brovary, Region Kiew, am 18. Januar 2023, bei dem die Führung des ukrainischen Innenministeriums, einschließlich des Ministers Denis Monastyrsky ums Leben kam, war fehlerhaftes Handeln des Hubschrauberpiloten bei schwierigen Wetterbedingungen, so das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine.

Nach Angaben der Behörde verfügte die Hubschrauberbesatzung „nicht über die entsprechenden Genehmigungen für Flüge unter schwierigen Wetterbedingungen und die erforderlichen Zertifikate“. Während des Fluges in extrem niedriger Höhe habe der Besatzungskommandant „die Orientierung im Raum verloren und am Ende des Manövers eine Kollision mit dem Boden zugelassen, weil er nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügte“.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden fünf Beamte des ukrainischen Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen wegen Verletzung der Flugsicherheitsvorschriften und amtlicher Fahrlässigkeit mit Todesfolge angeklagt.

Mögliche Bildung einer Koalition mit Diener des Volkes

Der Fraktionsvorsitzende der regierenden Pro-Präsidenten Partei „Diener des Volkes“ in der Werchowna Rada David Arahamiya schloss die Bildung einer Koalition angesichts des möglichen Verlusts der Mehrheit aufgrund der Entlassung von Abgeordneten, von denen einige in letzter Zeit in Skandale verwickelt waren, nicht aus.

„Bisher haben 17 Personen unsere Fraktion verlassen oder wurden aus ihr ausgeschlossen. <…> Das sind 6,75 Prozent der ursprünglichen zahlenmäßigen Zusammensetzung der Fraktion. (Noch) haben wir die absolute Mehrheit. Aber wenn wir weiterhin so viele Abgeordnete ausschließen, kann es sein, dass wir keine absolute Mehrheit mehr haben, und dann müssen wir eine Koalition bilden“, sagte Arahamiya in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RBC-Ukraine.

Die Werchowna Rada benötigt eine Mehrheit von 226 Abgeordneten, um eine Entscheidung zu treffen. Die „Diener des Volkes“ haben nun 237 Mitglieder.

