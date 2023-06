Laut US-Uni haben die Kriege der USA in 20 Jahren 4,5 Millionen Menschen getötet

Warum keine Sanktionen?

Eine renommierte US-Universität hat untersucht, wie viele Opfer die US-Kriege seit 9/11 gekostet haben. Sie kam auf 4,5 bis 4,6 Millionen Todesopfer. Man fragt sich, wo die Sanktionen der EU für diese brutalen Angriffskriege der USA sind.

Die Brown University ist eine renommierte Universität in den USA, die in dem Projekt „Costs of War“ seit Jahren die Folgen der US-Kriege seit 9/11 untersucht. Ich habe 2020 bereits über eine Studie der Brown University berichtet, laut der die US-Kriege seit 9/11 knapp 60 Millionen Flüchtlinge weltweit verursacht haben.

Nun hat die Brown University untersucht, wie viele Menschenleben die US-Kriege seit 9/11 gekostet haben und das Ergebnis ist schockierend. Laut der Studie sind 4,5 bis 4,6 Millionen Menschen Opfer der illegalen US-Angriffskriege geworden, wobei etwa eine Million direkt bei Kampfhandlungen getötet wurde, während der Rest Opfer der Kriegsfolgen wurde. In der Einleitung der Studie heißt es:

„Die Gesamtzahl der Todesopfer in den Kriegsgebieten nach dem 11. September 2001 in Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrien und Jemen könnte sich auf mindestens 4,5 bis 4,6 Millionen belaufen, wobei die genaue Zahl der Todesopfer unbekannt bleibt. Einige dieser Menschen wurden in den Kämpfen getötet, aber weitaus mehr, vor allem Kinder, starben an den Nachwirkungen des Krieges, z. B. durch die Verbreitung von Krankheiten. Diese letztgenannten indirekten Todesfälle – schätzungsweise 3,6 bis 3,7 Millionen – und die damit verbundenen Gesundheitsprobleme sind auf die Zerstörung der Wirtschaft, der öffentlichen Dienste und der Umwelt durch die Kriege nach dem 11. September zurückzuführen. Indirekte Todesfälle nehmen im Laufe der Zeit zu.“

Die Doppelmoral der EU

Natürlich berichten die westlichen Medien nicht über diese Studie, denn sie würde die ganze Doppelmoral des Westens, vor allem der EU, aufzeigen. Während die EU heute als offizielle Sprachregelung eingeführt hat, dass Russland einen „brutalen Angriffskrieg“ gegen die Ukraine führt, hat die EU in den letzten 22 Jahren seit 9/11 diese Formulierung nie für die Kriege der USA verwendet.

Es gab auch keine Forderungen nach Sanktionen gegen die USA, es gab keine Forderungen, US-amerikanische Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Selbst das US-Folterlager in Guantanamo, wo Menschen teilweise seit über 20 Jahren ohne Anklage und Gericht unter unmenschlichen Umständen eingesperrt sind, ist der EU kein Wort der Kritik wert. US-amerikanische Musiker mussten vor Auftritten in Europa nicht öffentlich erklären, dass sie gegen die brutalen Angriffskriege der USA sind oder sich von der Politik der US-Präsidenten distanzieren. Und Sportler aus den USA wurden nicht von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen.

Kein anderes Land der Welt hat nach dem Zweiten Weltkrieg so viel Unglück über Dutzende Millionen von Menschen gebracht, wie die USA in den letzten 20 Jahren. Das einzige Regime, das in den letzten 120 Jahren mehr Leid erzeugt hat, waren die deutschen Nazis.

Man beachte: Alle Kriege, die die USA in den letzten 22 Jahren seit 9/11 geführt haben, waren laut Völkerrecht illegale Angriffskriege, die unter erfundenen Vorwänden vom Zaun gebrochen wurden, was beim Irakkrieg nicht einmal die USA selbst bestreiten.

Uranmunition

Großbritannien hat Kiew gerade Uranmunition geliefert, von der der Westen behauptet, sie wäre ungefährlich. Die Brown University kommt zu einem anderen Ergebnis:

„Im Gefolge des US-Bombardements von Fallujah in 2004 dokumentierten Studien steigende Kindersterblichkeit, Leukämie- und Krebsraten, und einige legten nahe, dass diese Zunahmen mit den Wirkungen von Uran und anderen Schwermetallen zu tun hatten, die in Munition verwendet wurden. Eine Studie zeigte, dass die Bleibelastung von Kindern in Basra im Irak 50 Mal höher lag als in Nachbarländern, die nicht im Krieg waren.“

In der Studie ist die Rede davon, dass es in den betroffenen Gebieten keine Familie gibt, in der es keine Fälle von Krebs gibt. Außerdem wird berichtet, dass in den von Uranmunition betroffenen Gebieten sehr viele Kinder mit Missbildungen geboren werden, sogar das Wort „Genozid“ wird in dem Zusammenhang genannt.

Diesen Genozid werden auch die Ukrainer zu spüren bekommen, wenn ihre eigene Regierung die von den britischen „Verbündeten“ gelieferte Uranmunition einsetzen sollte: Es wird ein Genozid der ukrainischen Regierung am eigenen Volk sein, begangen mit britischen Waffen.

Aber die westlichen Medien werden darüber genauso wenig berichten, wie über die Folgen der Uranmunition in Serbien oder dem Irak.

