Leider wieder kein Tacheles, dafür gibt’s nächste Woche eine „epische“ Folge

Auch diese Woche muss Tacheles leider ausfallen, dafür wird es nächste Woche aber eine "epische" Sendung geben. Hier erkläre ich kurz, warum Tacheles heute leider nicht erscheint.

Bekanntlich war ich letzte Woche als Experte bei den Wahlen im Gebiet Saporoschje dabei, weshalb Robert Stein und ich in der Woche keine Tacheles-Folge aufzeichnen konnten. Eigentlich wollten wir das diese Woche nachholen, aber ich habe in Moskau so viel zu tun, dass ich die für Donnerstag geplante Aufzeichnung kurzfristig absagen musste. Auch die Idee, Tacheles am Freitagabend live aufzuzeichnen, ließ sich leider nicht umsetzen.

Nächste Woche werde ich meine Termine abgearbeitet haben, weshalb es nächste Woche sicher eine Tacheles-Sendung geben wird. Das könnte, wie Robert es formuliert hat, eine „epische“ Sendung werden, denn wir werden natürlich kein interessantes Thema auslassen, allerdings werden wir dieses Mal nicht wie üblich auf die letzten zwei, sondern auf die letzten vier Wochen zurückblicken. Daher ist es durchaus möglich, dass die nächste Sendung die bisher längste Tacheles-Sendung werden könnte.

In Moskau hatte ich deshalb so viel zu tun, weil ich nicht nur von diversen russischen Fernsehsendern eingeladen wurde, um über die Wahl in Saporoschje zu berichten, sondern auch, weil wir mehrere Folgen Anti-Spiegel-TV vorproduziert haben. Der Grund ist, dass einige aus der Redaktion Urlaub haben und wir in den nächsten Wochen keine Folgen drehen können.

Daher kann ich aber schon ein wenig teasern, denn die nächsten Folgen werden sehr interessant. Am Sonntag wird es in der aktuellen Sendung natürlich um meine Erlebnisse bei der Wahl in Saporoschje gehen, bei der ich viel gefilmt habe. Außerdem wird es demnächst ein Interview mit Vovan und Lexus, den russischen Prankstern geben, in dem ich sie auch gefragt habe, wie sie ihre Telefonstreiche eigentlich durchführen. Wenn Sie nicht wissen, wer Vovan und Lexus sind, lesen Sie es hier nach, ich verspreche Ihnen, dass das interessant ist. Und auch das Interview mit den Jungs war sehr spannend.

Mehr teasern will ich an dieser Stelle noch nicht, aber ich kann schon sagen, dass wir noch einige andere Themen haben werden, denn wie ich immer wieder sage, ist Anti-Spiegel-TV eine Art Überraschungsei. Mal besprechen Dominik Reichert und ich in einer Sendung aktuelle Themen, mal nehmen wir uns ein Thema vor und schauen uns das genauer an, mal führe ich ein Interview mit interessanten Menschen, mal machen wir eine Reportage aus Russland.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, freuen Sie sich auf Anti-Spiegel-TV am Sonntag und auf Tacheles am nächsten Freitag! und ganz wichtig:

Bleiben Sie kritisch!

