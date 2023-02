Leopard-Panzer schon bei Donezk gesichtet

Eilmeldung

Ich bin noch im Donbass und habe von mehreren Seiten unabhängig voneinander gehört, dass die ersten Leoparden in der Nähe von Donezk gesichtet wurden.

In russischen Medien gab es bereits Meldungen darüber, dass in der Nähe von Donezk und in der Umgebung der Stadt die ersten Leopard-Panzer gesichtet wurden. Nachdem ich nun selbst seit Tagen im Donbass bin, konnte ich mit vielen Soldaten sprechen. Über meine Erlebnisse und Eindrücke aus dem Donbass werde ich gesondert berichten.

Mir haben mehrere Soldaten an verschiedenen Orten unabhängig voneinander erzählt, dass sie selbst bereits Leopard-Panzer in der Nähe von Donezk gesehen haben. Natürlich haben sie sie nicht „von Angesicht zu Angesicht“ gesehen, sondern es waren Drohnenaufnahmen, auf denen sie die Leoparden in einiger Entfernung von der Front gesehen haben. Einer der Soldaten war sogar selbst derjenige, der die Drohne gesteuert hat.

Da ich diese Information aus mehreren, voneinander unabhängigen Quellen bekommen habe, gehe ich davon aus, dass die Informationen der Wahrheit entsprechen. Die Tatsache, dass diese Panzer ausgerechnet in der Umgebung von Donezk gesichtet wurden, dürfte bedeuten, dass die Ukraine entweder hier eine Offensive plant, oder die Leoparden einsetzen will, um die hier derzeit überlegenen Russen zu stoppen, die langsam aber stetig Landgewinne machen und gerade heute gemeldet haben, dass alle Straßen nach Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) unter russischer Kontrolle sind, dass die Stadt ist also anscheinend zu einem Kessel geworden ist.

