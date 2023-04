Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 17. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 17. April.

Beginn der Übersetzung:

Datum der möglichen ukrainischen Gegenoffensive, Getreidestreit in der EU: Die Lage rund um die Ukraine

Die USA und ihre Verbündeten bereiten die ukrainischen Streitkräfte aktiv auf eine für den 30. April geplante Gegenoffensive vor, berichtet das Magazin Newsweek unter Berufung auf ins Internet gelangte geheime Dokumente des Pentagons und der US-Geheimdienste. Der stellvertretende US-Verteidigungsminister Colin Kohl erklärte, Washington sei besorgt, dass die Ukraine US-Waffen für Angriffe auf russisches Gebiet einsetzen könnte.

Die EU-Kommission bereitet ein Programm zur Unterstützung von Landwirten aus mitteleuropäischen Ländern vor, die unter den Importen billigen ukrainischen Getreides in die EU gelitten haben. Unterdessen hat die slowakische Regierung nach Polen und Ungarn ein einseitiges Verbot von Getreideimporten aus der Ukraine verkündet.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Angriffseinheiten haben innerhalb von 24 Stunden zwei Teile von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) im nordwestlichen und zentralen Teil der Stadt befreit, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Luftlandetruppen sowie die operative und taktische Luftwaffe, die Heeresfliegerei und die Artillerie der Heeresgruppe Süd unterstützten die Aktionen der Angriffseinheiten bei Donezk und hielten die Aktionen des Feindes an den Flanken zurück. Ein Vertreter des ukrainischen Verteidigungsministeriums teilte mit, dass die ukrainischen Streitkräfte im Laufe des Tages bei Donezk über 270 Verluste an Soldaten und Söldnern erlitten haben.

In der Region Saporoschschje zerstörten die russischen Streitkräfte ein Munitionsdepot und einen Hangar mit Waffen und militärischer Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte, so Konaschenkow weiter. Die Verluste des Gegners südlich von Donezk und Saporoschschje beliefen sich an einem Tag auf bis zu 60 Angehörige der Streitkräfte.

Bei Kupjansk unterbanden die russischen Streitkräfte die Aktionen von drei feindlichen Sabotage- und Aufklärungsgruppen und zerstörten außerdem P-18- und 36D6-Radarstationen für Rundumsicht und Zielerfassung. Die Gesamtverluste des Gegners beliefen sich dort an einem Tag auf 35 Soldaten, so Konaschenkow.

Bei Krasnoliman zerstörten Einheiten der russischen Streitkräfte im Laufe des Tages mehr als 70 feindliche Kampfflugzeuge. Bei Cherson haben die ukrainischen Streitkräfte über 55 Soldaten verloren.

Vorbereitungen für Gegenoffensive

Die USA und ihre Verbündeten bereiten die ukrainischen Streitkräfte aktiv auf die für den 30. April geplante Frühjahrs-Gegenoffensive vor, berichtet das Magazin Newsweek unter Berufung auf geheime Dokumente des Pentagons und der US-Geheimdienste, die ins Internet gelangt sind. Demnach soll der Gegenangriff vom 10. Korps der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt werden, das aus neun Brigaden besteht und derzeit mit neuer westlicher Kampfausrüstung ausgestattet wird.

Kohl zufolge haben die USA keine Zweifel an der Fähigkeit des Westens, das ukrainische Luftverteidigungssystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Gleichzeitig sei Washington besorgt, dass die von ihm gelieferten Waffen für Angriffe auf Ziele in Russland verwendet werden könnten. Die USA, so Kohl, seien „nicht daran interessiert, direkt in den Konflikt einzugreifen“. Aber die Vorstellung, die USA „halten sich aus Angst vor einer Eskalation in vielen Fragen zurück, ist ein Irrglaube.“

Kontroverse über Getreide

Die EU-Botschafter aus 27 Ländern wollen das Abkommen über zollfreie Importe aus der Ukraine am 19. April verlängern, was auch Getreidelieferungen einschließt, so die vom EU-Rat veröffentlichte Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses der Ständigen Vertreter. Im Falle einer positiven Entscheidung der Botschafter soll die Verlängerung der zollfreien Einfuhren ukrainischer Waren vom EU-Rat um ein Jahr bestätigt werden.

Gleichzeitig beabsichtigt die EU-Kommission, in den kommenden Tagen ein Hilfsprogramm für die Landwirte der an die Ukraine angrenzenden EU-Länder vorzulegen, die unter den übermäßigen Einfuhren ukrainischen Getreides gelitten haben, sagte die Sprecherin der EU-Kommission Miriam Garcia. Sie betonte, dass die Arbeit daran sehr schnell voranschreite, da der erste Vorschlag der EU-Kommission, 57 Millionen Euro zur Unterstützung der Landwirte in Polen, Rumänien und Bulgarien bereitzustellen, erst am 20. März gemacht wurde.

Die slowakische Regierung hat ein vorübergehendes Einfuhrverbot für Getreide und einige landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine verhängt, da die Produkte der einheimischen Landwirte nicht mit den wesentlich billigeren ukrainischen Erzeugnissen konkurrieren können. Letzte Woche sprachen sich Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien, die Slowakei und die Tschechische Republik für die Schaffung eines einheitlichen europäischen Mechanismus für den Ankauf ukrainischen Getreides und die Einführung von EU-Zollkontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine aus.

Der ungarische Landwirtschaftsminister Istvan Nagy erklärte, dass in mehreren Chargen ukrainischen Getreides, die ins Land gelangten, Toxine und gentechnisch veränderte Organismen nachgewiesen worden seien. Er warf der EU-Kommission außerdem vor, bei der Behandlung des Problems der ukrainischen Getreidelieferungen mit zweierlei Maß zu messen. Nagy erinnerte daran, dass Ungarn und andere mitteleuropäische Länder die EU um Soforthilfe für ihre Landwirte wegen der durch das ukrainische Dumping verursachten Verluste gebeten hatten, aber nur Polen, Rumänien und Bulgarien erhielten Hilfe. Seiner Meinung nach ist das „keine technische, sondern eine eher politische“ Entscheidung.

Aktivitäten der US-Biolabore

Die US-Botschaft in Moskau hat die Einladung an Botschafterin Lynn Tracy abgelehnt, am 18. April an der Sitzung des Duma-Ausschusses teilzunehmen, um Erläuterungen zu den Aktivitäten der US-Biolabors in der Ukraine zu geben. Die diplomatische Vertretung betonte, dass die USA „ihre Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über biologische Waffen in vollem Umfang erfüllen und nirgendwo derartige Waffen entwickeln oder besitzen“ und dass Washington die an es gerichteten Anschuldigungen bereits „vollständig entkräftet“ habe. Die US-Seite „betrachtet diesen Prozess der Konsultationen mit Russland als abgeschlossen und beendet“, so die Botschaft weiter.

Ende der Übersetzung

