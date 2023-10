Medien nennen den Grund für Bakus Absage des Treffens in Granada

Laut APA hat Aserbaidschan diese Entscheidung auch im Lichte der pro-armenischen Äußerungen Frankreichs und des Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel getroffen.

BAKU, 4. Oktober. /Aserbaidschan hat die für den 5. Oktober geplanten Gespräche in Granada abgelehnt, auch angesichts der pro-armenischen Äußerungen Frankreichs und des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel. Dies berichtet die Nachrichtenagentur APA.

Aserbaidschan verwies insbesondere auf Frankreichs Äußerungen über Pläne zur Lieferung von Waffen an Armenien.

Der Agentur zufolge schlug die aserbaidschanische Seite vor, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu den Gesprächen einzuladen, doch Paris und Berlin lehnten dies ab. Diese Meinungsverschiedenheit war ein weiterer Grund für die Unterbrechung des Treffens.

Das Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs von Armenien und Aserbaidschan sollte am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft stattfinden. Wie ein hochrangiger EU-Vertreter erklärte, versuchte die EU, die Verhandlungen im „Zwei-plus-Drei-Format“ unter Beteiligung von Paris, Berlin und Brüssel zu organisieren.

Die Staats- und Regierungschefs von Aserbaidschan und Armenien trafen sich im Rahmen des ersten und zweiten Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Prag und Chisinau. Im Oktober letzten Jahres fanden die Gespräche in der tschechischen Hauptstadt unter Beteiligung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des Vorsitzenden des Europäischen Rates Charles Michel statt, im Juni dieses Jahres in der moldawischen Hauptstadt im „Zwei-plus-Drei“-Format unter Beteiligung von Frankreich, Deutschland und der EU.

