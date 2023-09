Ukraine

Wahl der Gouverneure der neuen russischen Regionen und Unsicherheit mit ATACMS: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die Legislativorgane der Volksrepubliken Donezk und Lugansk (DNR und LNR) sowie der Regionen Saporoschje und Cherson haben am Samstag ihre Gouverneure gewählt, die bereits zuvor an der Spitze dieser Regionen standen.

Darüber hinaus bekräftigte Außenminister Sergej Lawrow am 23. September auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die 78. Sitzung der UN-Generalversammlung, dass Russland zu Gesprächen mit der Ukraine bereit sei, einem Waffenstillstand zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht zustimmen werde.

Nach wie vor herrscht keine Klarheit über die Übergabe von taktischen US-ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern an Kiew. Die Führung der USA hat sich nicht öffentlich zu dieser Angelegenheit geäußert. US-Medien zufolge wird jedoch eine kleine Anzahl dieser Raketen an die Ukraine geliefert werden.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine in den letzten zwei Tagen zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben im Laufe der Woche vom 17. bis 23. September 12 Gruppenangriffe auf Flugzeugreparaturwerkstätten der ukrainischen Streitkräfte und auf Unterkünfte ausländischer Söldner durchgeführt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde bei den Angriffen ein Teil der Bestände an Marschflugkörpern und Granaten mit abgereichertem Uran zerstört, die der Westen an die Ukraine geliefert hatte.

Russische Kampfflugzeuge der Luft- und Raumfahrtkräfte schossen in sieben Tagen vier ukrainische Flugzeuge ab: Su-24M, MiG-29 und zwei Su-25-Angriffsflugzeuge. Russische Angriffsdrohnen trafen auch ein ukrainisches Mig-29-Kampfflugzeug auf dem Flugplatz Dolgintsevo in der Region Dnjeprpetrowsk.

Die russische Luftabwehr und elektronische Kampfführung hat in der vergangenen Woche fast 260 ukrainische Drohnen abgeschossen und fast 50 HIMARS-Raketen abgefangen.

Am Sonntag wurde bekannt, dass die Luftabwehr in der DNR auch einen Mi-8-Hubschrauber der ukrainischen Luftstreitkräfte abgeschossen hat. Darüber hinaus wurden drei HARM-Anti-Radar-Raketen sowie acht HIMARS-Mehrfachraketenwerfer abgefangen und 15 Drohnen zerstört.

Wahl der neuen Gouverneure

Am Samstag haben die Lokalparlamente der neuen Regionen die Gouverneure gewählt. So wurde Wladimir Saldo zum Gouverneur der Region Cherson gewählt, Jewgeni Balizky zum Gouverneur der Region Saporoschje, die Abgeordneten des Volksrates der DNR stimmten für Denis Puschilin und der Volksrat der LNR für Leonid Pasetschnik.

Sie alle haben ihr Amt bereits angetreten. Sergej Kirijenko, der erste stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung, erklärte, die Wiedervereinigung der neuen Regionen mit der Russischen Föderation sei ein Feiertag für das ganze Land.

Außerdem wurde Dmitri Rogosin, Leiter des militärisch-technischen Zentrums Zarenwölfe, am Samstag zum Senator der Region Saporoschje im Föderationsrat gewählt.

Russlands Bereitschaft zu Verhandlungen

Lawrow bekräftigte, dass Russland zu Verhandlungen über die Ukraine bereit sei, aber keine Vorschläge für einen Waffenstillstand in Betracht ziehen werde. „Denn wir haben das schon einmal in Erwägung gezogen, aber Sie haben uns betrogen“, betonte er. Gleichzeitig wird Moskau den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky nicht dazu drängen, sein Verbot von Verhandlungen mit der russischen Seite aufzuheben. Und die von ihm vorgeschlagene sogenannte Friedensformel sei „absolut unrealisierbar“.

Er wies auch darauf hin, dass die westlichen Länder, die Kiew militärische Hilfe leisten, in Wirklichkeit „mit den Händen und Körpern der Ukrainer“ einen Krieg gegen Russland führen.

In Bezug auf das Getreideabkommen betonte Lawrow, dass der ukrainische Teil des Abkommens wieder aufgenommen werde, sobald der russische Teil erfüllt sei, und zwar „noch am selben Tag“.

Kiew wartet auf ATACMS

US-Außenminister Anthony Blinken vermied auf einer Pressekonferenz in New York die Beantwortung einer Frage zu den Lieferungen von taktischen ATACMS-Raketen an die Kiewer Regierung. Gleichzeitig berichtete NBC zuvor, dass US-Präsident Joe Biden Selensky versprochen habe, eine kleine Anzahl von ATACMS an die Ukraine zu liefern.

Nach Angaben der britischen Zeitung Financial Times beschloss die US-Führung die Übergabe von ATACMS an die ukrainischen Streitkräfte noch vor dem Besuch des ukrainischen Staatschefs in den USA, hat sich jedoch nicht öffentlich zu diesem Thema geäußert.

Gleichzeitig gab der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexej Danilow, zu, dass Kiew keinen Plan für den Fall einer Kürzung der US-Hilfe erörtert habe.

