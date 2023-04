Munition für Kiew und die Vernichtung der Kirche: Die Ereignisse des 4. April

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 4. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 4. April.

Beginn der Übersetzung:

Munition für Kiew, Sanktionen gegen Russen und Verfolgung der UOC: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Russische Truppen setzen die systematische Befreiung des Donbass fort und kämpfen aktiv in den Gebieten von Artjomowsk und Awdejewka, so der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Die USA stellen der Ukraine ein neues Militärhilfepaket im Wert von 2,6 Milliarden Dollar zur Verfügung, das nach Angaben des Pressedienstes des Pentagon auch verschiedene Arten von Munition umfasst. Norwegen hat sich dem zehnten Paket von EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen, während das litauische Parlament Russen den Kauf von Immobilien im Land verboten hat.

Die Situation in der Ukraine „hat die Züge eines Religionskrieges angenommen“, bewertete der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR), Sergej Naryschkin, die Verfolgung der kanonischen Ukrainischen Orthodoxen Kirche (UOC).

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben am vergangenen Tag ihre Angriffe auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, Saporoschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und im Süden von Donezk fortgesetzt und dabei nach Angaben des Sprechers des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, insgesamt etwa 400 Personen verloren. Mehrere gepanzerte Fahrzeuge und verschiedene Artilleriewaffen wurden zerstört. Die Gesamtzahl der während der Militäroperation zerstörten Feldartilleriegeschütze und Mörser übersteigt 4.500, so Konaschenkow.

Das russische Militär setzt die Befreiung des Donbass fort und „entwickelt systematisch Kampfhandlungen in den Gebieten von Artjonowsk, Awdejewka, Liman und Kupjansk“, sagte der russische Verteidigungsminister bei einer Telefonkonferenz. Schoigu sagte, dass die Präzisionsangriffe auf ukrainische Militäreinrichtungen „die Produktion einer Reihe von Waffen“ und die Versorgung von ukrainischen Gruppen mit Munition und Treibstoff unterbrochen hätten.

Das russische Militär, so fügte der Minister hinzu, zerstöre weiterhin vom Westen an Kiew gelieferte Waffen und Ausrüstungen „sowohl in Kampfstellungen als auch auf dem Transportweg“: Allein seit Anfang dieses Jahres seien 59 Artilleriesysteme des Typs M777, 13 selbstfahrende Artillerieeinheiten des Typs Paladin, 14 Abschussvorrichtungen des in den USA hergestellten HIMARS-Mehrfachraketenwerfers sowie 30 selbstfahrende Artillerieeinheiten aus Polen, Deutschland, Frankreich und der Tschechischen Republik getroffen worden.

Vorbereitung von Terroranschlägen in Weißrussland

Ein ukrainischer Geheimdienstoffizier leitete die Aktionen weißrussischer und russischer Bürger bei der Vorbereitung von Anschlägen auf Einrichtungen in Grodno, darunter das Gebäude des russischen Generalkonsulats, so der Fernsehsender ONT unter Berufung auf den weißrussischen KGB.

Nach Angaben des Senders wurden die Terroranschläge von Wjatscheslaw Rosum, einem Offizier der Hauptabteilung Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, geplant, der die Agenten rekrutierte. Einer der Rekruten entpuppte sich als der russische Staatsbürger Aleksej Kulikow, der nach Angaben von ONT vor einem Jahr vor der Einberufung aus Russland geflohen war.

An der Vorbereitung der Anschläge war auch der Weißrusse Vadim Patsenko beteiligt, der im Auftrag von Rosum Fotos und Videos von Einrichtungen anfertigte, darunter ein militärisches Rekrutierungszentrum, eine Militäreinheit, ein Öldepot und das russische Generalkonsulat.

Neue Sanktionen

Norwegen hat neue Sanktionen gegen Russland verhängt und sich damit dem zehnten EU-Sanktionspaket angeschlossen. Nach Angaben des norwegischen Außenministeriums umfasst die Sanktionsliste 87 weitere natürliche und 34 juristische Personen. Die Sanktionen sehen auch Ausfuhrbeschränkungen für eine Reihe von Hightech-Produkten, Fahrzeugen, Baumaterialien, Einrichtungen der Luftfahrtindustrie und anderen Gütern vor, „die für die russische Armee nützlich sein könnten“.

Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands in der Ukraine verabschiedete das litauische Parlament (Seimas) ein Gesetz, das Russen den Erwerb von Immobilien in dem Land verbietet und Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen und die litauische Staatsbürgerschaft für ein Jahr aussetzt. Das Verbot des Erwerbs von Immobilien gilt nicht für russische Staatsbürger, die über eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in dem Land verfügen.

Litauen hat außerdem vorgeschlagen, dass die EU Sanktionen gegen die russische Atomindustrie verhängt, mit Ausnahmen für Ungarns bestehende Verträge mit dem russischen Staatskonzern Rosatom.

Waffen für Kiew

Die USA haben der Ukraine ein neues Militärhilfepaket im Wert von 2,6 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, wie der Pressedienst des Pentagon mitteilte. Es umfasst Munition für das Luftabwehrsystem Patriot, HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, Artilleriegranaten, Munition für NASAMS, Panzer und Drohnenabwehrwaffen.

Wie die Financial Times berichtet, werden die NATO-Außenminister eine Verdoppelung der Mittel für das umfassende Hilfspaket 2016 für die Ukraine in Erwägung ziehen, das sich auf rund 250 Millionen Euro pro Jahr beläuft. Deutschland hat bereits 40 Millionen Euro zusätzlich für das Paket bereitgestellt, während die Niederlande ihren Beitrag um 75 auf 100 Millionen Euro aufgestockt haben. Es wird erwartet, dass auch andere Länder des Blocks bei dem zweitägigen Ministertreffen am Dienstag in Brüssel eine Aufstockung der Mittel für das Paket zusagen werden. Wie die Zeitung schreibt, wird eine Aufstockung auf 500 Millionen Euro anstelle einer Entscheidung über den Beitritt der Ukraine zum Bündnis erfolgen.

Der deutsche Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck bezeichnete die Entscheidung der deutschen Regierung, Waffen an die Ukraine zu liefern, als verspätet. „Ich schäme mich sehr, dass es zu spät war“, sagte Habeck bei seiner Reise nach Kiew.

Verfolgung der ukrainisch-orthodoxen Kirche

Metropolit Onufry von Kiew, der Primas der ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOC), wandte sich an die Gemeindemitglieder, die sich in der Nähe der Mauern der Kiewer Höhlenklosters Petschersk Lawra versammelt hatten, aus dem die Behörden Mönche der UOC vertreiben wollen. Er forderte sie auf, den Provokationen der Kirchengegner nicht nachzugeben: „Sie wissen nicht, was sie tun.“

Einige Geistliche der UOC haben wegen der gegen sie verhängten Sanktionen und wegen des Entzugs der Staatsbürgerschaft Klage gegen den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky und den staatlichen Migrationsdienst eingereicht. Nach Angaben der Nachrichten- und Analyse-Website Ukrainskaja Prawda wurden bereits fünf solcher Klagen im Gerichtsregister des Landes registriert.

Der Stadtrat von Kamenets-Podilsky beschloss, der UOC das Recht auf die Nutzung von Grundstücken in der Stadt zu entziehen und Pachtverträge für Kirchengebäude mit ihr zu kündigen. Ein ähnlicher Beschluss wurde vom Stadtrat von Chmelnyzky gefasst. Die Behörden in Lwow kündigten an, das Eigentum der UOC zu beschlagnahmen und es entweder der Stadt oder der schismatischen Orthodoxen Kirche der Ukraine (PCU) zu übertragen.

Die Situation in der Ukraine „hat die Züge eines Religionskrieges angenommen“, in dem der Westen und Kiew „überhaupt keine roten Linien haben“, sagte der Direktor des SVR. „Das derzeitige Kiewer Regime und seine Herren und Meister in den Hauptstädten der westlichen Länder versuchen nicht nur, die kanonische Orthodoxie in der Ukraine zu verbieten, sondern sie buchstäblich physisch zu vernichten“, sagte er bei einem Treffen mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.

Ende der Übersetzung

