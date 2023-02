Munitionsmangel im Westen und weniger Panzer für Kiew

Ukraine

Der Westen berichtet von Munitionsmangel, weil die ukrainische Armee einen zu hohen Munitionsverbrauch hat. Auch die Zahl der versprochenen Panzer wird nicht erreicht. Womit soll Kiew weiterkämpfen?

Trotz der optimistischen Medienberichte scheint die Lage für die ukrainische Armee dramatisch zu werden. Das ist keine russische Propaganda, sondern geht aus Meldungen aus dem Westen hervor. Kiew verschießt Munition wesentlich schneller, als der Westen nachliefern kann und die Zahl der versprochenen modernen Kampfpanzer für Kiew wird bei weitem nicht erreicht.

Die Panzer-Pleite

Ich habe erst vor zwei Tagen berichtet, dass die Länder, die am meisten Druck auf Deutschland aufgebaut hatten, den Re-Export von Leopard-2-Panzern an die Ukraine zu erlauben, nach dem grünen Licht aus Deutschland und der deutschen Ankündigung, selbst 14 moderne Leopard-2A6 zu liefern, plötzlich Rückzieher gemacht haben. Die USA, Frankreich, Finnland, die Niederlande und Polen haben plötzlich keine Eile mehr damit, Kiew Panzer zu liefern.

Finnland will – wenn überhaupt – nur wenige Leoparden liefern, und das auch erst nach einem NATO-Beitritt. Die Niederlande haben ihr Angebot ganz zurückgezogen und wollen nur noch Munition liefern. Die USA können plötzlich erst irgendwann in einem Jahr Abrams-Panzer liefern, Frankreich will gar keine Leclerc-Panzer mehr liefern. Und Polen, das am meisten Druck auf Deutschland gemacht hat, hat plötzlich festgestellt, dass seine Leoparden in einem so schlechten Zustand sind, dass sie erst aufwändig in Stand gesetzt werden müssen.

Nun hat der deutsche Bundesverteidigungsminister öffentlich eingestanden, dass die versprochene Zahl von Leopard-2-Panzern für Kiew nicht erreicht wird. Politico berichtet:

„Deutschland und Portugal sind die einzigen beiden Länder, die sich zur Entsendung der A6-Version des Leopard 2 verpflichtet haben. Die Berliner Regierung hat 14, die portugiesische drei Panzer zugesagt, sagte Pistorius am Mittwoch nach einem Treffen mit NATO-Kollegen in Brüssel vor Journalisten. „Wir werden nicht die Größe eines Bataillons erreichen“, sagte er.

Polen hat etwa 30 Exemplare der älteren A4-Version des Leopard 2 zusammengesucht, was fast für ein ukrainisches Standardbataillon von 31 Stück ausreicht, aber viele von ihnen sind in schlechtem Zustand und müssen repariert werden, bevor sie eingesetzt werden können, so Pistorius. Diese Panzer werden erst Ende April in der Ukraine eintreffen, fügte er hinzu.“

Von den ursprünglich großspurig versprochenen über hundert Leopard-2-Panzern ist nicht viel geblieben, zumal die A4-Version eine der ältesten Versionen ist, die sich beim türkischen Einsatz gegen den IS in Syrien als sehr verwundbar erwiesen hat. Für die russische Armee dürften bestenfalls die modernen Leopard-2A6 eine Schwierigkeit darstellen, aber davon kommen nicht einmal 20 Stück zusammen.

Zwar hat Deutschland auch noch bis zu 178 Leopard-1-Panzer versprochen, aber das ist der Stand der Technik der 1960er Jahre. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat Pistorius ausführlicher zitiert als Politico. Was Pistorius laut der TASS noch gesagt hat, klang jedoch eher etwas verzweifelt:

„Und bis Anfang nächsten Jahres kommen noch über 120 Leopard-1-A5 hinzu, die ich Sie bitte, nicht zu unterschätzen“

Aber auch Politico konnte sich angesichts der Panzer-Pleite eine gewisse Ironie nicht verkneifen, denn der Politico-Artikel endete mit folgendem Absatz:

„Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte Ende letzten Monats, dass Deutschland und seine Verbündeten in kürzester Zeit zwei Bataillone Kampfpanzer für die Ukraine zusammenstellen würden, während die USA die Entsendung von 31 M1 Abrams zugesagt haben.“

Davon ist nicht mehr viel übrig.

Das Munitionsproblem

Dass der Ukraine früher oder später die Munition ausgehen würde, war absehbar. Schon kurz nach Beginn der Eskalation vor einem Jahr gab es viele Meldungen darüber, dass die westlichen Experten geschockt über das Tempo waren, in dem die Ukraine Munition verbraucht. Der ukrainische Verbrauch übertrifft die westlichen Produktionskapazitäten um ein Vielfaches.

Da der Westen massenhaft Munition geliefert hat, die Ukraine damit aber keine nennenswerten militärischen Erfolge erzielt hat, war es absehbar, dass die Ukraine irgendwann ein Problem mit der Munition bekommen würde. Der Punkt scheint nun erreicht, denn der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat erklärt:

„Die russische oder sowjetische Art zu kämpfen besteht darin, sehr schwere Munition mit massivem Artilleriebeschuss einzusetzen. Wir im Westen und in der NATO kämpfen nie auf diese Weise. Die Ukraine verwendet riesige Mengen an Munition, um sich zu verteidigen. Zum Teil deshalb bilden wir sie im westlichen Kampfstil aus.“

Die Aussage von Wallace kam vor dem Hintergrund, dass in Großbritannien gemeldet wurde, dass die ukrainische Armee 6.000 Artilleriegranaten pro Tag verschießt, in Europa aber nur 300.000 Stück pro Jahr produziert werden können. Das bedeutet, dass die ukrainische Armee die europäische Jahresproduktion an Artilleriegranaten in 50 Tagen, also weniger als zwei Monaten, verbraucht.

Der britische Militäranalyst Sean Bell sagte beim britischen TV-Sender Sky News, dass die NATO auf so etwas nicht vorbereitet war und dass die Lager der NATO-Staaten bereits weitgehend leer sind:

„Wir haben unsere Waffenbestände geleert, was inakzeptabel ist, wenn sich der Krieg über viele Jahre hinauszögert.“

Ist das der Grund?

Das könnte bedeuten, dass der Westen in naher Zukunft ernsthafte Probleme bekommt, die Mengen an Waffen und Munition zu liefern, die die ukrainische Armee braucht. Sollte die Ukraine ein wirkliches Problem bei Artilleriemunition bekommen, würde die russische Armee sie schnell überrennen, denn die Kampfhandlungen in der Ukraine werden in erster Linie mit Artillerie geführt. Ohne Artillerie- und Luftunterstützung wären die ukrainischen Soldaten, so brutal es klingt, für die russische Armee schutzlose Schießbudenfiguren.

Da werden auch die 14 modernen Leopard-2-Panzer keinen Unterschied machen, sie wären wahrscheinlich schnell ausgeschaltet, zumal sogar westliche Medien, die seit einem Jahr ukrainische Siegeszuversicht verbreiten, von einer bevorstehenden russischen Großoffensive sprechen.

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus möglich, dass die NATO-Staaten mit der Lieferung ihrer Panzer deshalb so zurückhaltend werden, weil diese Panzer in dieser Situation keine lange Lebensdauer haben dürften. Möglicherweise will man seine modernen und teuren Panzer nicht sinnlos verheizen.

Wenn es tatsächlich so ist, wie westliche Medien melden, dass der Westen die Höhe der Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine demnächst senken (oder sogar einstellen) muss, weil die eigenen Lager gefährlich leer werden und die Produktion nicht nachkommt, dann könnte der Krieg in den nächsten Monaten enden und selbst die Leopard-1-Panzer, die erst für nächstes Jahr versprochen werden, würden vielleicht gar nicht mehr zum Einsatz kommen.

Ein Grund zur Freude ist das jedoch nur bedingt, denn Kiew ist nach wie vor gegen jede Art von Verhandlungen und schickt seine Soldaten in den sicheren Tod. Ohne Artillerieunterstützung würde der Krieg zwar bald enden, aber vorher gäbe es wohl ein Massensterben von ukrainischen Soldaten.

Man kann im Interesse der ukrainischen Männer nur hoffen, dass die USA diesen Gesichtsverlust einer totalen militärischen Niederlage ihres Schützlings vermeiden wollen und – wie eine aktuelle RAND-Studie explizit empfiehlt – einen schnellen Ausweg aus dem Krieg suchen, auch wenn das Gebietsgewinne für Russland bedeutet.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



