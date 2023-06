Nun auch beim Council von Foreign Relations: Die Umsetzung der RAND-Strategie

"Endspiel"

Seit Februar berichte ich über ein RAND-Papier, das ein Ende des Ukraine-Kriegs fordert. Nun hat der Autor des RAND-Papiers auch beim Council on Foreign Relations einen langen Artikel geschrieben, den ich komplett übersetzt habe.

Samuel Charap, der bei der RAND-Corporation im Januar das Papier mit dem Titel „Einen langen Krieg vermeiden – Die US-Politik und der Verlauf des Russland-Ukraine-Konflikts“ (Avoiding a Long War – U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict) veröffentlicht hat, hat nun auch in Foreign Affairs, der Zeitung des Council von Foreign Relations, einen langen Artikel veröffentlicht, um für seine Empfehlung, die Kampfhandlungen in der Ukraine zu beenden, wirbt.

Ich habe erst vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass die US-Regierung bereits zaghaft einen Ausstieg aus dem Ukraine-Abenteuer vorbereitet, also versucht, die Vorschläge aus dem Papier der RAND-Corporation umzusetzen. Die Veröffentlichung des neuen Artikels von Charap in Foreign Affairs ist für mich ein weiterer Hinweis in diese Richtung, denn neben RAND ist das Council on Foreign Relations einer der mächtigsten Thinktanks in den USA, die die US-Außenpolitik bestimmen.

Ich werde hier keine Analyse vornehmen, dazu werde ich in Kürze einen weiteren Artikel schreiben. Hier habe ich zur Information der Leser den kompletten Artikel von Samuel Charap übersetzt, der unter der Überschrift „Ein nicht zu gewinnender Krieg“ bei Foreign Affairs veröffentlicht wurde.

Beginn der Übersetzung:

Ein nicht zu gewinnender Krieg

Washington braucht ein Endspiel in der Ukraine

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 war ein Moment der Klarheit für die USA und ihre Verbündeten. Sie standen vor einer dringenden Aufgabe: die Ukraine bei der Abwehr der russischen Aggression zu unterstützen und Moskau für seine Verfehlungen zu bestrafen. Während die Antwort des Westens von Anfang an klar war, blieb das Ziel – das Endspiel dieses Krieges – nebulös.

Diese Zweideutigkeit war eher ein Merkmal als ein Fehler der US-Politik. Wie der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan im Juni 2022 sagte: „Wir haben es in der Tat unterlassen, ein Endspiel zu formulieren, das wir als solches betrachten… Wir haben uns darauf konzentriert, was wir heute, morgen, nächste Woche tun können, um die ukrainische Seite so weit wie möglich zu stärken, zunächst auf dem Schlachtfeld und dann schließlich am Verhandlungstisch.“ Dieser Ansatz war in den ersten Monaten des Konflikts sinnvoll. Der Verlauf des Krieges war zu diesem Zeitpunkt alles andere als klar. Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sprach noch von seiner Bereitschaft, sich mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu treffen, und der Westen hatte Kiew noch nicht mit hochentwickelten bodengestützten Raketensystemen beliefert, geschweige denn mit Panzern und Langstreckenraketen, wie es heute der Fall ist. Außerdem wird es für die USA immer schwierig sein, sich zum Ziel eines Krieges zu äußern, den ihre Streitkräfte nicht führen. Die Ukrainer sind diejenigen, die für ihr Land sterben, also entscheiden sie letztlich, wann sie aufhören – unabhängig davon, was Washington vielleicht will.

Aber es ist jetzt an der Zeit, dass die USA eine Vision für das Ende des Krieges entwickeln. 15 Monate Kampfhandlungen haben deutlich gemacht, dass keine der beiden Seiten in der Lage ist – selbst mit Hilfe von außen – einen entscheidenden militärischen Sieg über die andere Seite zu erringen. Unabhängig davon, wie viel Territorium die ukrainischen Streitkräfte befreien können, wird Russland weiterhin in der Lage sein, eine ständige Bedrohung für die Ukraine darzustellen. Das ukrainische Militär wird auch in der Lage sein, die von den russischen Streitkräften besetzten Gebiete des Landes in Gefahr zu halten – und Kosten für militärische und zivile Ziele in Russland selbst zu verursachen.

Diese Faktoren könnten zu einem verheerenden, jahrelangen Konflikt führen, der zu keinem endgültigen Ergebnis führt. Die USA und ihre Verbündeten stehen also vor der Entscheidung über ihre künftige Strategie. Sie könnten versuchen, den Krieg in den kommenden Monaten auf ein Verhandlungsende hin zu steuern. Oder sie könnten dies erst in Jahren tun. Wenn sie sich entscheiden zu warten, werden die Grundlagen des Konflikts wahrscheinlich die gleichen sein, aber die Kosten des Krieges – menschlich, finanziell und anderweitig – werden sich vervielfacht haben. Eine wirksame Strategie für das, was sich zur folgenreichsten internationalen Krise seit mindestens einer Generation entwickelt hat, erfordert daher, dass die USA und ihre Verbündeten ihren Schwerpunkt verlagern und beginnen, ein Endspiel zu ermöglichen.

WIE EIN SIEG NICHT AUSSIEHT

Ende Mai stand das ukrainische Militär kurz vor der Durchführung einer bedeutenden Gegenoffensive. Nach den Erfolgen Kiews bei zwei früheren Operationen im Herbst 2022 und angesichts der allgemeinen Unvorhersehbarkeit dieses Konflikts ist es durchaus möglich, dass die Gegenoffensive zu bedeutenden Erfolgen führen wird.

Die Aufmerksamkeit der westlichen Politiker gilt in erster Linie der Bereitstellung der dafür erforderlichen militärischen Ausrüstung, Aufklärung und Ausbildung. Angesichts der Tatsache, dass auf dem Schlachtfeld so viel im Fluss zu sein scheint, könnten einige argumentieren, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für den Westen ist, um Diskussionen über das Endspiel zu beginnen. Schließlich überfordert die Aufgabe, den Ukrainern eine Chance auf eine erfolgreiche Offensive zu geben, bereits die Ressourcen der westlichen Regierungen. Aber selbst wenn es gut läuft, wird eine Gegenoffensive keine militärisch entscheidenden Ergebnisse bringen. Selbst eine größere Verlagerung der Frontlinie wird den Konflikt nicht unbedingt beenden.

Allgemeiner ausgedrückt: Zwischenstaatliche Kriege enden in der Regel nicht, wenn die Streitkräfte der einen Seite über einen bestimmten Punkt auf der Landkarte hinausgedrängt werden. Mit anderen Worten: Eine Eroberung – oder Rückeroberung – von Gebieten ist nicht per se eine Form der Kriegsbeendigung. Dasselbe wird wahrscheinlich auch in der Ukraine der Fall sein: Selbst wenn Kiew über alle Erwartungen hinaus erfolgreich wäre und die russischen Truppen zum Rückzug über die internationale Grenze zwingen würde, würde Moskau nicht unbedingt aufhören zu kämpfen. Aber nur wenige im Westen erwarten diesen Ausgang zu irgendeinem Zeitpunkt, geschweige denn in naher Zukunft. Die optimistische Erwartung für die kommenden Monate ist vielmehr, dass die Ukrainer im Süden einige Gewinne erzielen und vielleicht Teile der Regionen Saporoschschje und Cherson zurückerobern oder den russischen Angriff im Osten zurückdrängen werden.

Diese möglichen Erfolge wären wichtig und sicherlich wünschenswert. Weniger Ukrainer würden den unsäglichen Schrecken der russischen Besatzung ausgesetzt sein. Kiew könnte die Kontrolle über wichtige Wirtschaftsgüter zurückgewinnen, wie z. B. das Kernkraftwerk Saporoschschje, das größte in Europa. Und Russland hätte einen weiteren Schlag gegen seine militärischen Fähigkeiten und sein weltweites Prestige erlitten, was die Kosten dessen in die Höhe treiben würde, was für Moskau eine strategischen Katastrophe ist.

Die Hoffnung in den westlichen Hauptstädten ist, dass Kiews Erfolge auf dem Schlachtfeld Putin dann an den Verhandlungstisch zwingen werden. Und es ist möglich, dass ein weiterer taktischer Rückschlag Moskaus Optimismus in Bezug auf die Fortsetzung der Kämpfe schmälern würde. Aber so wie der Verlust der Kontrolle über Gebiete nicht gleichbedeutend ist mit dem Verlust eines Krieges, so führt er auch nicht unbedingt zu politischen Zugeständnissen. Putin könnte eine weitere Mobilisierungsrunde ankündigen, seine Bombenangriffe auf die ukrainischen Städte intensivieren oder einfach die Stellung in der Überzeugung halten, dass die Zeit für ihn und gegen die Ukraine arbeiten wird. Er könnte auch weiterkämpfen, selbst wenn er glaubt, dass er verlieren wird. Andere Staaten haben sich dafür entschieden, weiterzukämpfen, obwohl sie die Unvermeidlichkeit einer Niederlage erkannt haben: man denke beispielsweise an Deutschland im Ersten Weltkrieg.

MISSION: IMPOSSIBLE?

Nach über einem Jahr der Kämpfe zeichnet sich die wahrscheinliche Richtung dieses Krieges ab. Die Lage der Frontlinie ist ein wichtiges Teil dieses Puzzles, aber bei weitem nicht das wichtigste. Die wichtigsten Aspekte dieses Konflikts sind vielmehr zwei: die anhaltende Bedrohung, die beide Seiten füreinander darstellen, und der ungelöste Streit über die Gebiete der Ukraine, die Russland annektieren will. Diese Streitpunkte werden wahrscheinlich noch viele Jahre lang bestehen bleiben.

Die Ukraine hat mit Hilfe von Hilfsgeldern in Höhe von Dutzenden Milliarden Dollar, umfangreicher Ausbildung und nachrichtendienstlicher Unterstützung durch den Westen eine beeindruckende Kampftruppe aufgebaut. Die ukrainischen Streitkräfte werden in der Lage sein, alle Gebiete unter russischer Besatzung zu gefährden. Außerdem wird Kiew in der Lage sein, Russland selbst anzugreifen, wie es im vergangenen Jahr immer wieder bewiesen hat.

Natürlich wird auch das russische Militär in der Lage sein, die ukrainische Sicherheit zu bedrohen. Obwohl die Streitkräfte erhebliche Verluste und Ausrüstungsverluste erlitten haben, von denen sie sich erst nach Jahren erholen werden, sind sie immer noch sehr schlagkräftig. Und wie sie tagtäglich beweisen, können sie selbst in ihrem derzeitigen erbärmlichen Zustand sowohl den ukrainischen Streitkräften als auch der Zivilbevölkerung erhebliche Verluste und Zerstörungen zufügen. Die Kampagne zur Zerstörung des ukrainischen Stromnetzes mag verpufft sein, aber Moskau wird weiterhin in der Lage sein, die ukrainischen Städte jederzeit aus der Luft, vom Land und vom Meer aus anzugreifen.

Mit anderen Worten: Egal, wo die Frontlinie verläuft, Russland und die Ukraine sind in der Lage, sich gegenseitig ständig zu bedrohen. Die Anzeichen des vergangenen Jahres deuten jedoch darauf hin, dass keiner von beiden die Fähigkeit hat oder haben wird, einen entscheidenden Sieg zu erringen – vorausgesetzt natürlich, dass Russland nicht auf Massenvernichtungswaffen zurückgreift (und selbst das könnte den Sieg nicht sichern). Anfang 2022, als seine Streitkräfte in weit besserer Verfassung waren, konnte Russland weder die Kontrolle über Kiew übernehmen noch die demokratisch gewählte ukrainische Regierung stürzen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint das russische Militär nicht einmal in der Lage zu sein, alle Gebiete der Ukraine einzunehmen, die Moskau als sein Eigentum beansprucht. Im vergangenen November zwangen die Ukrainer die Russen in der Region Cherson zum Rückzug auf das Ostufer des Dnjepr. Heute ist das russische Militär nicht in der Lage, über den Fluss zurückzukommen und den Rest der Regionen Cherson und Saporoschschje einzunehmen. Der Versuch im Januar, in den Ebenen der Region Donezk bei Ugledar nach Norden vorzustoßen – eine weit weniger anstrengende Offensive als eine Flussüberquerung – endete für die Russen in einem Blutbad.

Das ukrainische Militär hat sich den Erwartungen widersetzt und wird dies wohl auch weiterhin tun. Es gibt jedoch erhebliche Hindernisse für weitere Fortschritte vor Ort. Die russischen Streitkräfte sind auf der wahrscheinlichsten Vormarschachse im Süden stark eingegraben. Aus öffentlich zugänglichen Satellitenbildern geht hervor, dass sie mehrschichtige physische Verteidigungsanlagen – neue Gräben, Panzersperren, Hindernisse und Tarnung für Ausrüstung und Material – entlang der gesamten Frontlinie errichtet haben, die nur schwer zu durchbrechen sein werden. Die von Putin im letzten Herbst angekündigte Mobilisierung hat die Personalprobleme beseitigt, die es der Ukraine zuvor ermöglicht hatten, in der Region Charkow vorzurücken, wo die dünn verteidigten russischen Linien für einen Überraschungsangriff anfällig waren. Außerdem ist das ukrainische Militär in Offensivkampagnen, die die Integration verschiedener Fähigkeiten erfordern, noch weitgehend unerprobt. Außerdem hat es während des Krieges erhebliche Verluste erlitten, zuletzt in der Schlacht um Bachmut, einer kleinen Stadt in der Region Donezk. Kiew hat auch mit einem Mangel an wichtiger Munition zu kämpfen, unter anderem für die Artillerie und die Luftabwehr, und das Sammelsurium an westlicher Ausrüstung, das es erhalten hat, hat die Wartungs- und Ausbildungsressourcen belastet.

Diese Einschränkungen auf beiden Seiten deuten stark darauf hin, dass keine der beiden Seiten ihre erklärten territorialen Ziele in den kommenden Monaten oder gar Jahren mit militärischen Mitteln erreichen wird. Für die Ukraine ist das Ziel ganz klar: Kiew will die Kontrolle über sein gesamtes international anerkanntes Territorium, zu dem auch die Krim und die Teile des Donbass gehören, die Russland seit 2014 besetzt hält. Russlands Position ist nicht ganz so kategorisch, da Moskau die Lage der Grenzen von zwei der fünf ukrainischen Regionen, die es annektiert haben will, nicht eindeutig definiert hat: Saporoschschje und Cherson. Unabhängig von dieser Zweideutigkeit ist die Quintessenz, dass weder die Ukraine noch Russland wahrscheinlich die Kontrolle über das, was sie als ihr eigenes Territorium betrachten, übernehmen werden. (Damit soll nicht gesagt werden, dass die Ansprüche beider Parteien gleichermaßen legitimiert sein sollten. Aber die offensichtliche Unrechtmäßigkeit der russischen Position scheint Moskau nicht davon abzuhalten, sie zu vertreten.) Anders ausgedrückt: Der Krieg wird ohne eine Lösung des Territorialstreits enden. Entweder Russland oder die Ukraine, oder, was wahrscheinlicher ist, beide, werden sich mit einer De-facto-Kontrolllinie begnügen müssen, die keiner von beiden als internationale Grenze anerkennt.

EIN EWIGER KRIEG BEGINNT

Diese weitgehend unveränderlichen Faktoren könnten durchaus zu einem langwierigen heißen Krieg zwischen Russland und der Ukraine führen. In der Tat deutet die Geschichte darauf hin, dass dies das wahrscheinlichste Ergebnis ist. Eine Studie des Center for Strategic and International Studies, die sich auf Daten der Universität Uppsala aus den Jahren 1946 bis 2021 stützt, kommt zu dem Ergebnis, dass 26 Prozent der zwischenstaatlichen Kriege in weniger als einem Monat und weitere 25 Prozent innerhalb eines Jahres enden. Die Studie ergab aber auch, dass „zwischenstaatliche Kriege, die länger als ein Jahr dauern, im Durchschnitt über ein Jahrzehnt andauern“. Selbst Kriege, die weniger als zehn Jahre dauern, können außergewöhnlich zerstörerisch sein. Der Iran-Irak-Krieg zum Beispiel dauerte fast acht Jahre, von 1980 bis 1988, und forderte fast eine halbe Million Tote und etwa ebenso viele Verwundete. Nach all den Opfern, die die Ukraine gebracht hat, verdient sie es, ein solches Schicksal zu vermeiden.

Ein langer Krieg zwischen Russland und der Ukraine wäre auch für die USA und ihre Verbündeten höchst problematisch, wie eine kürzlich von mir gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Miranda Priebe verfasste RAND-Studie zeigt. Ein langwieriger Konflikt würde das Risiko einer möglichen Eskalation – entweder bis zum Einsatz russischer Atomwaffen oder zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO – auf dem derzeitigen hohen Niveau halten. Die Ukraine wäre auf nahezu vollständige wirtschaftliche und militärische Unterstützung durch den Westen angewiesen, was letztendlich zu Haushaltsproblemen für die westlichen Länder und Bereitschaftsproblemen für deren Militärs führen würde. Die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges, einschließlich der Volatilität der Getreide- und Energiepreise, würden andauern. Die USA wären nicht in der Lage, ihre Ressourcen auf andere Prioritäten zu konzentrieren, und die Abhängigkeit Russlands von China würde sich verstärken. Obwohl ein langer Krieg auch Russland weiter schwächen würde, überwiegt dieser Vorteil nicht diese Kosten.

Während die westlichen Regierungen weiterhin alles in ihrer Macht Stehende tun sollten, um die Ukraine bei der Vorbereitung auf die Gegenoffensive zu unterstützen, müssen sie auch eine Strategie für die Beendigung des Krieges entwickeln – eine Vision für ein Endspiel, das unter diesen alles andere als idealen Umständen plausibel ist. Da ein entscheidender militärischer Sieg höchst unwahrscheinlich ist, sind bestimmte Endspiele nicht mehr plausibel. Angesichts der fortbestehenden grundlegenden Differenzen zwischen Moskau und Kiew in zentralen Fragen wie der Grenzziehung sowie der tiefen Verbitterung nach so vielen Opfern und zivilen Toten scheint auch ein Friedensvertrag oder eine umfassende politische Lösung, die die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine normalisiert, unmöglich. Die beiden Länder werden noch lange nach Beendigung des heißen Krieges Feinde sein.

Für die westlichen Regierungen und Kiew mag es besser erscheinen, den Krieg ohne Verhandlungen zu beenden, als mit den Vertretern einer Regierung zu sprechen, die einen unprovozierten Angriff und schreckliche Kriegsverbrechen begangen hat. Aber zwischenstaatliche Kriege, die diese Intensität erreicht haben, neigen nicht dazu, ohne Verhandlungen einfach zu versiegen. Wenn der Krieg andauert, wird es auch äußerst schwierig sein, ihn wieder in einen lokalen Konflikt geringer Intensität umzuwandeln, wie er im Donbass von 2014 bis 2022 stattfand. Während dieses Zeitraums hatte der Krieg relativ geringe Auswirkungen auf das Leben außerhalb der Konfliktzone in der Ukraine. Die schiere Länge der aktuellen Frontlinie (über 600 Meilen), die Angriffe auf Städte und andere Ziele weit jenseits der Linie und die laufende Mobilmachung in beiden Ländern (teilweise in Russland, vollständig in der Ukraine) werden systemische – vielleicht sogar fast existenzielle – Auswirkungen auf die beiden Kriegsparteien haben. Es ist zum Beispiel schwer vorstellbar, wie sich die ukrainische Wirtschaft erholen kann, wenn der Luftraum gesperrt bleibt, die Häfen weitgehend blockiert sind, die Städte unter Beschuss stehen, die Männer im arbeitsfähigen Alter an der Front kämpfen und Millionen von Flüchtlingen nicht in das Land zurückkehren wollen. Wir haben den Punkt, an dem die Auswirkungen dieses Krieges sich auf einen bestimmten geographischen Raum beschränken lassen, überschritten.

Da Gespräche notwendig sein werden, eine Einigung aber nicht in Frage kommt, ist ein Waffenstillstandsabkommen das plausibelste Ende. Ein Waffenstillstand – im Wesentlichen ein dauerhaftes Waffenstillstandsabkommen, das keine politischen Gräben überbrückt – würde zwar den heißen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, nicht aber ihren umfassenderen Konflikt. Das Paradebeispiel ist der koreanische Waffenstillstand von 1953, bei dem es ausschließlich um die Aufrechterhaltung eines Waffenstillstands ging und alle politischen Fragen nicht auf dem Tisch waren. Obwohl sich Nord- und Südkorea technisch gesehen immer noch im Krieg befinden und beide Seiten die gesamte Halbinsel als ihr Hoheitsgebiet beanspruchen, hat der Waffenstillstand weitgehend gehalten. Ein solch unbefriedigendes Ergebnis ist die wahrscheinlichste Art und Weise, wie dieser Krieg enden wird.

Anders als im Falle Koreas führen die USA und ihre Verbündeten in der Ukraine keine Kampfhandlungen durch. Die Entscheidungen in Kiew und Moskau werden letztlich viel entscheidender sein als die in Berlin, Brüssel oder Washington. Selbst wenn sie es wollten, könnten die westlichen Regierungen der Ukraine – oder Russland – keine Bedingungen diktieren. Doch selbst wenn sie anerkennen, dass Kiew letztlich seine eigenen Entscheidungen treffen wird, können die USA und ihre Verbündeten in enger Absprache mit der Ukraine damit beginnen, ihre Vision für das Endspiel zu erörtern und darzulegen. In gewissem Maße haben sie dies bereits seit Monaten getan: US-Präsident Joe Biden machte in seinem Gastbeitrag in der New York Times vom Mai 2022 deutlich, dass seine Regierung diesen Krieg am Verhandlungstisch enden sieht. Seine hochrangigen Beamten haben diese Ansicht seither regelmäßig wiederholt, auch wenn die Formulierung, der Ukraine „so lange zu helfen, wie es nötig ist“, oft mehr Aufmerksamkeit erregt. Aber Washington hat es beharrlich vermieden, weitere Einzelheiten zu nennen. Darüber hinaus scheint es weder innerhalb der US-Regierung noch zwischen Washington, seinen Verbündeten und Kiew laufende Bemühungen zu geben, die praktischen und inhaltlichen Aspekte möglicher Verhandlungen zu durchdenken. Im Vergleich zu den Bemühungen, Ressourcen für die Gegenoffensive bereitzustellen, wird praktisch nichts getan, um das Kommende zu gestalten. Die Regierung Biden sollte damit beginnen, diese Lücke zu schließen.

DIE KOSTEN DES WARTENS

Die Einleitung diplomatischer Schritte muss nicht die Bemühungen beeinträchtigen, die Ukraine militärisch zu unterstützen oder Russland Kosten aufzuerlegen. In der Vergangenheit war es in Kriegen üblich, gleichzeitig zu kämpfen und zu reden. Im Koreakrieg fanden einige der intensivsten Kämpfe während der zweijährigen Waffenstillstandsgespräche statt, bei denen 45 Prozent der US-Opfer zu beklagen waren. Der Beginn der Planung für die unvermeidliche Diplomatie kann und sollte parallel zu den anderen bestehenden Elementen der US-Politik erfolgen – ebenso wie zu dem laufenden Krieg.

Kurzfristig bedeutet das, Kiew weiterhin bei der Gegenoffensive zu unterstützen und parallel dazu Gespräche mit Verbündeten und der Ukraine über das Endspiel aufzunehmen. Grundsätzlich sollte die Eröffnung einer Verhandlungsschiene mit Russland den Vorstoß auf dem Schlachtfeld ergänzen und ihm nicht widersprechen. Wenn der Kreml aufgrund der ukrainischen Erfolge kompromissbereiter wird, lässt sich das nur durch einen funktionierenden diplomatischen Kanal feststellen. Die Einrichtung eines solchen Kanals sollte weder die Ukraine noch ihre westlichen Partner dazu veranlassen, den Druck auf Russland nachzulassen. Eine wirksame Strategie wird sowohl Zwang als auch Diplomatie erfordern. Das eine kann nicht auf Kosten des anderen gehen.

Und das Warten auf die Vorbereitung von Verhandlungen hat seinen Preis. Je länger die Verbündeten und die Ukraine keine diplomatische Strategie entwickeln, desto schwieriger wird es, dies zu tun. Je mehr Monate vergehen, desto höher wird der politische Preis für den ersten Schritt. Schon jetzt müsste jeder Schritt, den die USA und ihre Verbündeten unternehmen, um den diplomatischen Weg zu eröffnen – selbst mit Unterstützung der Ukraine – mit Bedacht unternommen werden, damit er nicht als politische Kehrtwende oder als Aufgeben der westlichen Unterstützung für Kiew dargestellt werden kann.

Mit den Vorbereitungen jetzt zu beginnen ist auch deshalb sinnvoll, weil die Konfliktdiplomatie nicht über Nacht zu Ergebnissen führen wird. In der Tat wird es Wochen oder vielleicht Monate dauern, bis sich die Verbündeten und die Ukraine über eine Verhandlungsstrategie einig sind – und noch länger, bis eine Einigung mit Russland erzielt wird, wenn die Gespräche beginnen. Im Falle des koreanischen Waffenstillstands waren über zwei Jahre hinweg 575 Sitzungen erforderlich, um die fast 40 Seiten des Abkommens fertig zu stellen. Mit anderen Worten: Selbst wenn morgen eine Verhandlungsplattform eingerichtet würde, würden Monate vergehen, bis die Waffen schweigen (falls die Gespräche erfolgreich verlaufen, was keineswegs sicher ist).

Die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Einhaltung des Waffenstillstands wird eine heikle, aber entscheidende Aufgabe sein, und Washington sollte sicherstellen, dass es bereit ist, Kiew bei diesen Bemühungen zu unterstützen. Es sollte jetzt ernsthaft daran gearbeitet werden, wie das vermieden werden kann, was ukrainische Vertreter, einschließlich Selensky, spöttisch als „Minsk 3“ bezeichnen, eine Anspielung auf die beiden gescheiterten Waffenstillstandsvereinbarungen, die 2014 und 2015 in der weißrussischen Hauptstadt nach früheren Einmärschen Russlands ausgehandelt wurden. Diese Vereinbarungen konnten die Gewalt nicht dauerhaft beenden und enthielten keine wirksamen Mechanismen, um die Einhaltung durch die Parteien zu gewährleisten.

Anhand von Daten aus Konflikten zwischen 1946 und 1997 hat die Politikwissenschaftlerin Virginia Page Fortna gezeigt, dass starke Abkommen, die entmilitarisierte Zonen, Garantien Dritter, Friedenssicherung oder gemeinsame Kommissionen zur Streitbeilegung vorsehen und spezifische (im Gegensatz zu vagen) Formulierungen enthalten, zu dauerhafteren Waffenstillständen führen. Diese Mechanismen verstärken die Grundsätze der Gegenseitigkeit und der Abschreckung, die es eingeschworenen Feinden ermöglichen, Frieden zu erreichen, ohne ihre grundlegenden Differenzen zu überwinden. Da es schwierig sein wird, diese Mechanismen an den Ukraine-Krieg anzupassen, müssen die Regierungen jetzt an ihrer Entwicklung arbeiten.

Obwohl ein Waffenstillstand zur Beendigung dieses Krieges ein bilaterales Abkommen wäre, können und sollten die USA und ihre Verbündeten die Ukraine bei ihrer Verhandlungsstrategie unterstützen. Darüber hinaus sollten sie überlegen, welche Maßnahmen sie parallel dazu ergreifen können, um Anreize für die Parteien zu schaffen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass ein Waffenstillstand scheitert. Wie Fortnas Forschungsergebnisse nahelegen, sollten Sicherheitszusagen an die Ukraine – eine Zusicherung, dass Kiew im Falle eines erneuten Moskauer Angriffs nicht allein gegen Russland antreten muss – Teil dieser Gleichung sein. Allzu oft wird die Diskussion über Sicherheitszusagen auf die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine reduziert. Als Mitglied käme die Ukraine in den Genuss von Artikel 5 des NATO-Gründungsvertrags, der die Mitglieder verpflichtet, einen bewaffneten Angriff gegen einen von ihnen als einen Angriff gegen sie alle zu betrachten. Die NATO-Mitgliedschaft ist jedoch mehr als nur Artikel 5. Aus Moskaus Sicht würde die Mitgliedschaft in der Allianz die Ukraine zu einem Aufmarschgebiet für die USA machen, in dem sie ihre eigenen Streitkräfte und Fähigkeiten einsetzen könnten. Selbst wenn also unter den Verbündeten ein Konsens darüber bestünde, Kiew die Mitgliedschaft anzubieten (was nicht der Fall ist), könnte die Gewährung einer Sicherheitsgarantie für die Ukraine durch die NATO-Mitgliedschaft den Frieden für Russland so unattraktiv machen, dass Putin sich entschließen würde, weiter zu kämpfen.

Die Quadratur dieses Kreises wird eine schwierige und politisch heikle Aufgabe sein. Ein mögliches Modell ist die Vereinbarung zwischen den USA und Israel aus dem Jahr 1975, die eine der Hauptvoraussetzungen dafür war, dass Israel dem Frieden mit Ägypten zustimmte. In dem Dokument heißt es, dass die Regierung der USA angesichts des „langjährigen Engagements der USA für das Überleben und die Sicherheit Israels Bedrohungen der Sicherheit oder Souveränität Israels durch eine Weltmacht mit besonderem Ernst betrachten wird“. Weiter heißt es, dass sich die US-Regierung im Falle einer solchen Bedrohung mit Israel beraten wird, „in Bezug darauf, welche Unterstützung, diplomatisch oder anderweitig, oder Hilfe sie Israel in Übereinstimmung mit seinen verfassungsmäßigen Praktiken gewähren kann“. Das Dokument verspricht auch ausdrücklich „Abhilfemaßnahmen seitens der USA“, falls Ägypten den Waffenstillstand verletzt. Das ist keine ausdrückliche Verpflichtung, einen Angriff auf Israel als Angriff auf die USA zu behandeln, aber es kommt dem nahe.

Eine ähnliche Zusicherung an die Ukraine würde Kiew ein stärkeres Sicherheitsgefühl vermitteln, Investitionen des Privatsektors in die ukrainische Wirtschaft fördern und die Abschreckung vor künftigen russischen Aggressionen erhöhen. Während Moskau heute sicher weiß, dass die USA im Falle eines Angriffs auf die Ukraine nicht militärisch eingreifen werden, würde eine solche Erklärung den Kreml mehr als nur zweimal zum Nachdenken bringen – ohne jedoch die Aussicht auf neue US-Stützpunkte an Russlands Grenzen zu eröffnen. Natürlich müsste Washington Vertrauen in die Dauerhaftigkeit des Waffenstillstands haben, damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Verpflichtung auf die Probe gestellt wird, gering bleibt. Die Vermeidung eines Krieges mit Russland sollte eine Priorität bleiben.

Wenn es soweit ist, wird die Ukraine andere Anreize benötigen, wie Wiederaufbauhilfe, Maßnahmen, Russland zur Verantwortung zu ziehen und anhaltende militärische Unterstützung in Friedenszeiten, um Kiew beim Aufbau einer glaubwürdigen Abschreckung zu helfen. Darüber hinaus sollten die USA und ihre Verbündeten den auf Russland ausgeübten Druck durch Bemühungen ergänzen, die den Frieden attraktiver machen, z. B. durch eine bedingte Aufhebung der Sanktionen – mit Rückfallklauseln bei Nichteinhaltung -, die zu einem Kompromiss führen könnten. Der Westen sollte auch offen sein für einen Dialog über breitere europäische Sicherheitsfragen, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs einer ähnlichen Krise mit Russland in der Zukunft zu minimieren.

GESPRÄCHE ANFANGEN

Der erste Schritt zur Verwirklichung dieser Vision in den kommenden Monaten besteht darin, in der US-Regierung Anstrengungen zur Entwicklung der diplomatischen Schiene zu unternehmen. Ein ganzes neues US-Militärkommando, die Security Assistance Group-Ukraine, wurde der Hilfs- und Ausbildungsmission gewidmet, die von einem Drei-Sterne-General mit einem Stab von 300 Mitarbeitern geleitet wird. Dennoch gibt es in der US-Regierung keinen einzigen Beamten, der sich hauptberuflich mit Konfliktdiplomatie befasst. Biden sollte einen solchen ernennen, vielleicht einen Sondergesandten des Präsidenten, der sich über die Außenministerien hinaus engagieren kann, die in dieser Krise in fast allen relevanten Hauptstädten ins Abseits geraten sind. Als Nächstes sollten die USA informelle Gespräche mit der Ukraine und den Verbündeten in der G7 und der NATO über das Endspiel aufnehmen.

Parallel dazu sollten die USA die Einrichtung eines regelmäßigen Kommunikationskanals über den Krieg erwägen, der die Ukraine, die Verbündeten der USA und Russland einschließt. Dieser Kanal würde zunächst nicht darauf abzielen, einen Waffenstillstand zu erreichen. Stattdessen würde er den Teilnehmern eine kontinuierliche Interaktion ermöglichen, ähnlich dem Modell der Kontaktgruppe, das während der Balkankriege verwendet wurde, als sich eine informelle Gruppe von Vertretern wichtiger Staaten und internationaler Institutionen regelmäßig traf. Solche Gespräche sollten zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, so wie die ersten Kontakte der USA mit dem Iran im Rahmen des 2015 unterzeichneten Atomabkommens.

Es ist gut möglich, dass diese Bemühungen nicht zu einer Einigung führen. Die Erfolgschancen sind gering – und selbst wenn die Verhandlungen zu einer Einigung führen sollten, würde niemand völlig zufrieden sein. Der koreanische Waffenstillstand wurde zum Zeitpunkt seiner Unterzeichnung sicherlich nicht als Triumph der US-Außenpolitik angesehen: Schließlich hatte sich die amerikanische Öffentlichkeit an absolute Siege gewöhnt und nicht an blutige Kriege ohne klare Lösung. Doch in den fast 70 Jahren, die seitdem vergangen sind, ist kein weiterer Krieg auf der Halbinsel ausgebrochen. Inzwischen hat sich Südkorea nach den Zerstörungen der 1950er Jahre zu einem wirtschaftlichen Kraftzentrum und schließlich zu einer blühenden Demokratie entwickelt. Eine ähnlich wohlhabende und demokratische Nachkriegs-Ukraine mit einem starken westlichen Engagement für ihre Sicherheit wäre ein echter strategischer Sieg.

Ein Endspiel, das auf einem Waffenstillstand beruht, würde die Ukraine – zumindest vorübergehend – ohne ihr gesamtes Territorium zurücklassen. Aber das Land hätte die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu erholen, und Tod und Zerstörung hätten ein Ende. Die Ukraine bliebe in einem Konflikt mit Russland um die von Moskau besetzten Gebiete gefangen, aber dieser Konflikt würde sich auf politischem, kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet abspielen, wo die Ukraine mit westlicher Unterstützung Vorteile hätte. Die erfolgreiche Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990, einem anderen Land, das durch Friedensbedingungen geteilt wurde, zeigt, dass die Konzentration auf nicht-militärische Elemente des Konflikts zu Ergebnissen führen kann. Auch ein russisch-ukrainischer Waffenstillstand würde die Konfrontation des Westens mit Russland nicht beenden, aber die Risiken eines direkten militärischen Zusammenstoßes würden drastisch sinken, und die globalen Folgen des Krieges würden abgemildert werden.

Viele Kommentatoren werden weiterhin darauf beharren, dass dieser Krieg nur auf dem Schlachtfeld entschieden werden muss. Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass sich die strukturellen Gegebenheiten des Krieges selbst dann nicht ändern werden, wenn sich die Frontlinie verlagert – ein Ergebnis, das keineswegs garantiert ist. Die USA und ihre Verbündeten sollten in der Lage sein, der Ukraine sowohl auf dem Schlachtfeld als auch am Verhandlungstisch zu helfen. Jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen