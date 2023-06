Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 24. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 24. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Das Schicksal der Reliquien des Kiewer Höhlenklosters und geheime Verhandlungen in Dänemark: Die Situation um die Ukraine

Ein internationales Treffen zur Ukraine, an dem neben westlichen Diplomaten auch Vertreter Brasiliens, Indiens, Chinas und Südafrikas teilnahmen, fand am 24. Juni in Kopenhagen „unter strengster Geheimhaltung“ statt. Ziel der westlichen Staaten war es, die Unterstützung des globalen Südens zu gewinnen, der sich in der Situation um die Ukraine bisher neutral verhalten hat. Der Vertreter Brasiliens erklärte, sein Land unterstütze die „Friedensformel“ des ukrainischen Präsidenten nicht und sei dafür, Moskau in die Verhandlungen einzubeziehen.

Das Kiewer Regime hat sich mit der UNESCO darauf geeinigt, christliche Wertgegenstände dem Kiewer Höhlenkloster in europäische Museen zu exportieren, so der russische Auslandsgeheimdienst SVR. Dazu gehören auch die Reliquien von Heiligen.

Washington findet das Ergebnis der ukrainischen Gegenoffensive ernüchternd und glaubt, dass Kiew „hinter dem Zeitplan“ liegt.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die Streitkräfte der Ukraine versuchen, Offensiven in drei Richtungen durchzuführen: in den Regionen Donezk, Krasnoliman und im Süden von Donezk, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Die russischen Truppen haben die feindlichen Angriffe erfolgreich abgewehrt und auch die Aktivitäten von Sabotage- und Aufklärungsgruppen unterdrückt. Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte beliefen sich im Laufe des Tages auf 500 Kämpfer, so Konaschenkow.

In den vergangenen 24 Stunden zerstörten die russischen Streitkräfte unter anderem ein Kommunikationszentrum der 25. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte in der Volksrepublik Donezk sowie eine Reparatur- und Bergungsanlage für Waffen, Militär- und Spezialausrüstung der 128. Gebirgsdivision im Gebiet Saporoschschje. Ein Angriff mit Hochpräzisionswaffen von See aus traf ein Artilleriemunitionsdepot der ukrainischen Streitkräfte. Nach Angaben von Konaschenkow haben taktische und militärische Luftstreitkräfte, Raketentruppen und Artillerie der russischen Streitkräfte im Laufe des Tages 83 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte an Feuerstellungen, Personal und militärischer Ausrüstung in 104 Gebieten vernichtet.

„Ernüchternde Ergebnisse“

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hält die Ergebnisse der ersten zwei Wochen der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte für „ernüchternd“, berichtet die New York Times unter Berufung auf einen US-Beamten. Beamte der Washingtoner Regierung haben öffentlich zu Geduld aufgerufen, wenn sie über die Ergebnisse der ukrainischen Offensive sprachen, aber in privaten Gesprächen haben sie oft ihre Besorgnis über die langsamen Fortschritte zum Ausdruck gebracht und festgestellt, dass die ukrainischen Streitkräfte „hinter dem Zeitplan“ liegen.

Darüber hinaus berichtete die Quelle der Zeitung, dass die Kiewer Verbände mindestens 17 der 113 von Washington übergebenen gepanzerten Bradley-Fahrzeuge verloren haben.

Geheimes Treffen

Am 24. Juni fand in Kopenhagen ein internationales Treffen zur Ukraine statt, an dem neben westlichen Diplomaten auch Vertreter Brasiliens, Indiens, Chinas und Südafrikas teilnahmen, „unter strengster Geheimhaltung“, berichtet die ARD. Dem Fernsehsender zufolge könnten offizielle Gespräche über die Beilegung des Konflikts bereits im Juli beginnen.

Das Treffen wurde später vom Büro des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky sowie von der deutschen Regierung bestätigt. Ziel der westlichen Staaten war es, die Unterstützung der Länder des globalen Südens zu gewinnen, die sich bisher in der Situation um die Ukraine neutral verhalten haben. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, er könne nicht viel über die Veranstaltung sagen und fügte hinzu, Kiew sei Initiator der Gespräche gewesen. Hebestreit sagte, es sei positiv, dass es immer mehr Friedensinitiativen zur Ukraine gebe, aber die Ansichten darüber, wie der Frieden zu erreichen sei, „bleiben geteilt“.

Brasilien und andere Entwicklungsländer werden die von Selensky vorgeschlagene „Friedensformel“ nicht unterstützen, sagte eine Quelle in der Präsidialverwaltung der südamerikanischen Republik gegenüber der TASS. Ihm zufolge nahm Celso Amorim, Sondergesandter des brasilianischen Präsidenten für internationale Angelegenheiten, am Samstag an dem Treffen in Kopenhagen teil. Während des Treffens „sprachen sich die Entwicklungsländer, einschließlich Brasilien, dafür aus, dass die russische Seite in die weiteren Verhandlungen einbezogen wird“, fügte die Quelle hinzu.

Friedensfonds

Die Außenminister der 27 EU-Mitgliedstaaten haben eine Aufstockung der Europäischen Friedensfazilität um 3,5 Milliarden Euro beschlossen, aus der Brüssel Geld für Waffenlieferungen an die Ukraine bereitstellt. Aufgrund der ungarischen Position konnten sich die Minister jedoch nicht darauf einigen, Kiew die achte Tranche der Militärhilfe in Höhe von 500 Millionen Euro aus dem Fonds zukommen zu lassen, so der EU-Chefdiplomat Josep Borrell.

Dem Diplomaten zufolge ist die einzige Schlussfolgerung der EU aus den Ereignissen rund um den versuchten Aufstand in Russland die Notwendigkeit, die Waffenlieferungen an Kiew zu verdoppeln und „alles zu tun, um die Gegenoffensive der Ukraine zu unterstützen“. Die EU werde auch eine Strategie für den Fall „politischer Instabilität in Russland“ entwickeln, einen solchen Plan gebe es noch nicht, fügte Borrell hinzu und betonte, dass die EU nichts mit dem versuchten Aufstand in Russland zu tun habe.

Abtransport von Reliquien

Die Kiewer Regierung hat sich mit der UNESCO darauf geeinigt, christliche Wertgegenstände des Kiewer Höhlenklosters, einschließlich der dort aufbewahrten Reliquien, in europäische Museen zu transportieren, um sie anschließend unter dem Vorwand der „Rettung vor russischen Raketenangriffen“ in Museen in Italien, Frankreich, Deutschland und dem Vatikan zu bringen, so SVR-Chef Sergej Naryschkin. Eine Bestandsaufnahme des kirchlichen Eigentums wurde bereits durchgeführt, finanzielle Mittel für den Transport nach Europa bereitgestellt und Fahrzeuge vorbereitet, von denen einige mit Kühlaggregaten ausgestattet sind, betonte er.

In ihrer Antwort erklärte die UNESCO, dass die Organisation nicht an der Überführung der Reliquien des Kiewer Höhlenklosters beteiligt sei, ohne anzugeben, ob mit der Ukraine verhandelt wurde und ob die Organisation die Überführung der Wertgegenstände oder die Einzelheiten ihrer möglichen Überführung nach Europa genehmigt hat. Der ukrainische Kulturminister Aleksander Tkatschenko versicherte seinerseits, dass kein einziger christlicher Wert aus dem Kloster das Hoheitsgebiet der Ukraine verlassen werde. „Die einzige Aufgabe, vor der wir jetzt in Bezug auf das Kloster stehen, ist, sie vor der russischen Welt zu schützen und endlich alle unsere ukrainischen heiligen Reliquien an Ort und Stelle zu überprüfen“, sagte er.

Ende der Übersetzung

