Der ungarische Ministerpräsident Orban hat der Schweizer Weltwoche ein Interview gegeben, in dem die Schaffung einer europäischen NATO ohne die USA gefordert hat.

Die Idee des ungarischen Ministerpräsidenten Orban, eine europäische NATO ohne die USA zu fordern, dürfte in Washington nicht gut ankommen. Orban hat das in einem Interview mit der Schweizer Weltwoche vorgeschlagen. Leider habe ich das Interview nicht frei zugänglich im Netz gefunden, weshalb ich die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS darüber übersetze.

Beginn der Übersetzung:

Orban schlägt die Schaffung einer europäischen NATO ohne die USA vor

Washington verfolgt oft persönliche Interessen, wenn es um internationale Sicherheitsfragen geht, so der ungarische Ministerpräsident

Die Länder der EU sollten ihr eigenes Verteidigungsbündnis ohne die USA gründen, da letztere in internationalen Sicherheitsfragen oft persönliche Interessen verfolgen. Diese Meinung äußerte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban in einem Interview, das die Schweizer Wochenzeitung Die Weltwoche am Donnerstag veröffentlichte.

Seiner Meinung nach sollten die EU-Länder zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um ihre Sicherheit zu stärken und sich selbst verteidigen zu können, ohne auf die Hilfe der USA angewiesen zu sein. „Eine europäische NATO wäre die Lösung. Das habe ich schon 2012 vorgeschlagen“, sagte Orban. Er sagte auch, dass die Herangehensweise der westlichen Länder an den Konflikt in der Ukraine von den USA bestimmt werde, während Europa seine Identität „emotional und intellektuell“ verliere.

Der Ministerpräsident ist der Ansicht, dass es „heute zumindest im Westen am Willen mangelt“, die Situation in der Ukraine zu lösen. Viele Nationen – Araber, Brasilianer, Inder, Chinesen, Türken – wollen ein schnelles Ende des Konflikts, sagte er. „Aber der Westen hat seine Fähigkeit verloren, die Welt für eine Sache zu vereinen. Die Grundprinzipien der Philosophie sind räumlich begrenzt. Das ist ein neues Phänomen“, fügte Orban in dem Interview mit einer Schweizer Zeitschrift hinzu, wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI berichtet.

Ende der Übersetzung

Ich bin gespannt, ob andere deutsche Medien darüber berichten werden und wie mögliche internationale Reaktionen darauf ausfallen. Sollte jemand mir den Text des Interviews zuschicken können, würde ich mich darüber freuen.

