Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 15. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 15. März.

Beginn der Übersetzung:

Die Debatte um das Getreideabkommen, Waffen für Kiew und der Appell der Mönche: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die Türkei führt Gespräche mit Russland und der Ukraine über eine Verlängerung des Getreideabkommens um 120 Tage statt um 60 Tage, wie der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar mitteilte.

Die Mönche der Kiewer Petschersk Lawra haben die ukrainische Regierung gebeten, sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einzumischen und ihnen zu erlauben, im Kloster zu bleiben. Papst Franziskus rief dazu auf, „religiöse Orte zu respektieren“.

Dänemark kündigte an, Kiew ein neues Militärhilfepaket im Wert von 150 Millionen Dollar zukommen zu lassen, während Spanien die Übergabe von sechs Leopard-Panzern ankündigte.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russische Zentralgruppe hat Einheiten der ukrainischen Streitkräfte bei Krasnoliman eine Niederlage zugefügt, wobei der Feind in den letzten 24 Stunden über 235 Männer verloren hat, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Bis zu 160 weitere ukrainische Soldaten wurden durch Aktionen der südlichen Gruppe der russischen Streitkräfte bei Richtung Donezk getötet. Die ukrainischen Streitkräfte verloren bis zu 70 Soldaten bei Kupjansk, bis zu 35 Soldaten bei Cherson und bis zu 75 Soldaten bei Süd-Donezk und Saporoschschja.

Darüber hinaus wurden im Laufe des Tages drei Radarstationen ukrainischer Boden-Luft-Raketensysteme vom Typ S-300, ein Panzer, ein Schützenpanzer, mehrere Panzerartillerieeinheiten sowie weitere gepanzerte Fahrzeuge und Artilleriewaffen zerstört. Ein ukrainischer Mi-8-Hubschrauber wurde in der Region Saporoschschja abgeschossen.

Die russischen Streitkräfte haben das Dorf Zaliznyanske unter ihre Kontrolle gebracht und weiten die Umzingelung von Artjomowsk (ukrainische Bachmut) aus, das ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Versorgung der ukrainischen Truppengruppe im Donbass ist, so der Gründer der privaten Militärfirma Wagner Jewgeny Prigozhin.

Ukrainische Streitkräfte verstärken Verteidigung

Die Verteidigung von Artjomowsk werde verstärkt, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky in einer Videobotschaft, die von seinem Büro am Mittwochabend veröffentlicht wurde. „Wir haben eine Einsatzbesprechung abgehalten. Der Oberbefehlshabers, der Geheimdienst und die Gebietskommandanten haben Bericht erstattet“, sagte Selensky. „Das Hauptaugenmerk liegt auf der operativen und strategischen Gruppierung der Truppen Chortyzja und Bachmut. Es gibt eine klare Position des gesamten Einsatzes: diese Richtung verstärken.“

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Alexej Danilow reagierte negativ auf die Veröffentlichung der Washington Post über den signifikanten Rückgang der Kampffähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte im letzten Jahr aufgrund der Zerstörung der am besten vorbereiteten Einheiten. „Wir danken unseren Partnern für ihre Unterstützung, aber jetzt die Situation in unserem Land durch Informationen zu untergraben, die nicht der Realität entsprechen, ist nicht sehr angenehm“, sagte er im nationalen TV-Marathon.

Peskow über die Mobilisierung

Die Ausstellung von Vorladungen bei den Melde- und Einberufungsämtern sei „gängige Praxis“ und werde regelmäßig durchgeführt, sagte der Pressesprecher des Präsidenten Dmitri Peskow zu Berichten aus mehreren Regionen über Vorladungen, die Männern zu Hause und am Arbeitsplatz ausgehändigt wurden.

Auf die Frage nach der Möglichkeit einer neuen Mobilisierungswelle sagte der Kreml-Sprecher: „Darüber werden keine Gespräche geführt.“

Getreideabkommen

Der türkische Verteidigungsminister erklärte gegenüber dem Fernsehsender TRT, er sei in Gesprächen mit Russland und der Ukraine, um das Getreideabkommen um 120 statt 60 Tage zu verlängern. Die UNO stehe in dieser Frage „solidarisch mit der Türkei“, so Akar. Akar äußerte die Hoffnung, dass „in den nächsten Tagen“ eine positive Lösung für das Problem gefunden werden könne.

Zuvor hatte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Verschinin nach Konsultationen mit UN-Vertretern erklärt, Russland sei nicht gegen eine Verlängerung des Abkommens nach dem 18. März, aber nur um 60 Tage.

Waffen für Kiew

Mehrere Länder beabsichtigen, MiG-29-Kampfjets an die Ukraine zu liefern, sagte der polnische Regierungssprecher Piotr Muller. Er nannte die Namen dieser Länder nicht und sagte nur, dass sie „zu gegebener Zeit und in Übereinstimmung mit ihren Verfahren“ die getroffenen Entscheidungen bekannt geben würden. Polen verfügt über 28 MiG-29-Kampfflugzeuge, die auf dem Luftwaffenstützpunkt in der Stadt Malbork stationiert sind. Die Zahl der Flugzeuge dieses Typs, die an Kiew übergeben werden sollen, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die slowakische Regierung habe „noch keine Entscheidung“ über die Übergabe der MiG-29 an die Ukraine getroffen, sagte Verteidigungsminister Jaroslav Nagy. Er sagte, dass „die Verhandlungen zu diesem Thema auf internationaler Ebene fortgesetzt werden“. Die Slowakei erwartet von ihren NATO-Verbündeten eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 900 Millionen Dollar, wenn sie die Kampfflugzeuge an Kiew abgibt.

Dänemark wird der Ukraine ein neues Militärhilfepaket im Wert von einer Milliarde Kronen (150 Millionen Dollar) zukommen lassen, teilte das dänische Verteidigungsministerium mit. Das Paket umfasst Waffen und Munition wie Kleinwaffen, großkalibrige Maschinengewehre, Panzerabwehrminen und Flugabwehrraketen. Die Lieferung wird aus einem „ukrainischen Fonds“ finanziert, der auf Initiative der Parlamentsparteien eingerichtet wurde.

Spanien wird „in naher Zukunft“ sechs Leopard 2A4-Panzer an die Ukraine liefern, teilte das spanische Verteidigungsministerium mit. Weitere vier Panzer sind ebenfalls für die Übergabe vorgesehen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden 55 ukrainische Soldaten für die Bedienung dieser Fahrzeuge ausgebildet.

Kampf gegen die Korruption

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat nach Angaben seines Pressedienstes eine Abteilung zur Korruptionsbekämpfung eingerichtet. Der amtierende Leiter der Abteilung, Sergej Stepanjan, rief „Militärangehörige, Unternehmen, Journalisten, öffentliche Experten und Aktivisten“ auf: „Wenn Sie Anzeichen von Korruption im Verteidigungssektor sehen, informieren Sie uns.“

Im Januar dieses Jahres wurden der stellvertretende Verteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow, der stellvertretende Direktor der Abteilung für das staatliche Beschaffungswesen des Verteidigungsministeriums Bogdan Chmelnyzkyj und der ehemalige stellvertretende Leiter von Promoboronexport Wladimir Tereschtschenko wegen des Vorwurfs der Veruntreuung und Unterschlagung bei Beschaffungen für das Verteidigungsministerium entlassen.

In dieser Woche berichteten ukrainischen Medien über einen neuen Skandal im Zusammenhang mit überhöhten Preisen bei Beschaffungen. Nach Angaben des Abgeordneten der Werchowna Rada Alexander Dubinsky hat das Verteidigungsministerium diesmal versucht, Kartoffeln zum dreifachen Preis zu kaufen. Die ukrainische Zeitung Apostrof berichtete, dass ein Lieferant dem Militär Äpfel zum dreifachen Preis der im Handel erhältlichen Äpfel geschickt hat.

Appell der Mönche

Die Mönche der Kiewer Petschersk Lawra haben die Regierung des Landes gebeten, sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einzumischen, da die Regierung beschlossen hat, sie aus dem Kloster zu vertreiben. „Wir bitten, betteln darum, die Mönche im Kloster in Frieden zu lassen“, sagte Metropolit Pavel, der Abt des Klosters, in einem Videoaufruf, der auf der Website des Klosters veröffentlicht wurde. Er fügte hinzu, dass das Kloster bereit sei, mit dem Reservat „Kyiv-Pechersk Lavra“ zusammenzuarbeiten und wies den Verdacht zurück, dass die Mönche beabsichtigen, die dort aufbewahrten Reliquien aus den Tempeln zu entfernen.

Papst Franziskus rief die Konfliktparteien in der Ukraine zur „Achtung religiöser Stätten“ auf und kommentierte die Situation um die Kiewer Petschersk Lawra. „Menschen aller Konfessionen, die sich dem Gebet widmen, sind eine Stütze für das Volk Gottes“, sagte er bei einer gemeinsamen Audienz.

Ende der Übersetzung

