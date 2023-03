Prank mit Lagarde bringt einige brisante Dinge zu Tage

Ankündigung

Die russischen Prankster haben als "Selensky" die Chefin der EZB angerufen. Das Gespräch brachte einige interessante Dinge zu Tage.

Die russischen Prankster, die sich darauf spezialisiert haben, westlichen Politikern „Telefonstreiche“ zu spielen, haben wieder zugeschlagen. Dieses Mal glaubte EZB-Chefin Lagarde, mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky zu sprechen und sie hat sehr offen über einige Dinge gesprochen, die immer als „russische Propaganda“ bezeichnet werden.

Ich werde das komplette Video mit deutschen Untertiteln am Donnerstagnachmittag veröffentlichen, will aber schon mal „teasern“: Laggarde hat zum Beispiel offen gesagt, dass es ihr relativ egal ist, wie sehr die Wirtschaft und die Menschen in der EU unter den Russland-Sanktionen leiden, das Wichtigste sei, dass die Ukraine gewinnt. Außerdem erfahren wir in dem Gespräch, wann die Entscheidung über den digitalen Euro, den sogenannten EZB-Coin, getroffen wird. Und wir erfahren, dass man in der EU sehr genau weiß, dass der ehemalige ukrainische Präsident Poroschenko Hilfsgelder des IWF, die der ukrainischen Wirtschaft zu Gute kommen sollten, unterschlagen hat und dass Teile der Gelder in die Finanzierung der Nazi-Bataillone, zum Beispiel das berüchtigte Asow-Regiment, geflossen sind.

Die russischen Prankster Vovan und Lexus haben sich auf Telefonstreiche spezialisiert, bei denen sie aktive und ehemalige westliche Politiker unter falschem Namen anrufen und ihnen in den Gesprächen, bei denen man vorgeblich „unter sich“ ist, interessante Details entlocken. Das sind teilweise sehr aufschlussreiche Details, so ist bei einem ihrer Streiche zum Beispiel ans Licht gekommen, dass die angeblich unabhängigen westlichen Medien bei Bedarf gewollte Propaganda ihrer Regierungen als eigene „Recherchen“ veröffentlichen, die Details finden Sie hier. Weitere Streiche der beiden, über die ich berichtet habe, finden Sie hier (mit der angeblich neutralen Organisation Amnesty International), hier (über die Planung von Regimechanges durch die USA), hier (Ex-Präsident Bush bestätigt die Existenz von US-Biolaboren in der Ukraine) und hier (darüber, wie die Ukraine angebliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine frei erfindet).

Heute erscheint der neue Prank, auf den Sie schon gespannt sein dürfen.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

