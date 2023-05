Pulitzer-Preis geht an Fake-Produzenten von AP

Preis für Fake-News

Den Pulitzer-Preis für die beste Fotoreportage haben Journalisten von AP erhalten. Allerdings war ihre Reportage ein Fake.

Am 9. März 2022 wurde gemeldet, die russische Luftwaffe habe eine Geburtsklinik in Mariupol bombardiert. Die Bilder gingen um die Welt und in den westlichen Medien herrschte tagelang helle Aufregung. Die Bilder von dem Vorfall haben ukrainische Soldaten von AP gemacht und dafür haben sie nun den Pulitzer-Preis erhalten.

Das AP-Video

Es gab danach heftige Debatten darüber, ob die Russen die Klinik bombardiert haben oder nicht. Das Video von AP jedenfalls war offenbar gestellt, denn man konnte dort sehr schön sehen, wie der Kameramann „um die Ecke“ auf die Explosion gewartet hatte und dann loslief. Da stellt sich schon die Frage, woher er wusste, wo er warten und filmen sollte.

Es gibt noch mehr Szenen in dem nur dreieinhalb Minuten langen Video, die zeigen, dass das ein gestelltes Video sein muss. Zum Beispiel in Minute 1.31 kommt eine Frau mit einem Kind auf dem Arm (das auch ganz ruhig ist und nicht weint) in aller Ruhe aus der Geburtsklinik. Sie ist ganz und gar nicht in Panik, wie man es nach einem solchen Vorfall erwarten sollte. Sie fragt stattdessen auf Russisch in aller Seelenruhe „Und wohin soll ich gehen?“

Es gibt noch mehr solche Szenen, die merkwürdig sind. Zum Beispiel kommt in Minute 1.42 ein Junge auch in aller Seelenruhe aus dem Krankenhaus, der aber aber in Minute 1.50 plötzlich hysterisch heult und von einem Soldaten beruhigt wird, bevor er zurück in das Krankenhaus geht.

Der Soldat ist übrigens auch interessant, denn in Minute 0.40 verbindet er einer Frau vollkommen unprofessionell den Kopf, wobei er hektisch in Richtung Kamera schaut, als wolle er sich vergewissern, dass er alles richtig macht. Wozu aber verbindet ein Soldat überhaupt einen Kopf, wenn das ein Krankenhaus ist, in dem sich Ärzte und Schwestern aufhalten, die das wesentlich besser können, als er?

Kein russischer Luftangriff

Durch den Vorfall wurde die Beauty-Bloggerin Marianne weltbekannt, denn die schöne junge Frau war auf vielen Bildern zu sehen. Sie war damals hochschwanger wurde in den Medien zu einer Art Kronzeugin des Vorfalls gemacht.

Marianna stammt ursprünglich aus Donezk und sie ist nach dem Ende der Kämpfe um Mariupol nicht etwa in die Ukraine gegangen, um vor den „bösen Russen“, die angeblich das Krankenhaus bombardiert haben, in dem sie ihr Kind bekommen sollte, zu fliehen. Sie ist danach nach Donezk gegangen und hat dann sogar Interviews gegeben, weil sich die Medien so sehr für sie interessiert haben.

Allerdings ging das Interesse nicht von den westlichen Medien aus, denn Marianna hat nicht die Geschichte erzählt, die man im Westen hören wollte. In einem Video, das YouTube natürlich inzwischen gelöscht hat, hat sie ihre Geschichte erzählt. Ich habe das damals komplett übersetzt, hier zeige ich die wichtigsten Teile ihrer Aussagen:

„Die Soldaten haben gar nicht geholfen. Die Soldaten sind angekommen, die sind einmal gekommen und haben gefragt: „Gebt uns Essen“ und denen wurde gesagt, „welches Essen? Das ist alles für die Schwangeren“ aber die haben gesagt, „wir haben fünf Tage nichts gegessen“ und sie haben unser Essen genommen und gesagt „Ihr kocht Euch noch was“

Als die Explosion passiert ist, haben wir keine Schüsse gehört. Wir haben nachts völlig ruhig geschlafen. Am 9. März haben wir gehört, wie ein Geschoss explodiert ist. Ich habe mir instinktiv eine Decke übergeworfen und da hörte ich das zweite Geschoss. Ich habe ein paar Scherben abbekommen, die mich an Nase, Lippe und Stirn getroffen haben. Aber das war nichts Ernstes, nur oben war es etwas tiefer und es lief mir über das Auge und die Wange.

Als die zweite Explosion krachte, hat man uns in den Keller evakuiert. Dann haben wir diskutiert, ob das ein Luftangriff gewesen ist. Später stellte sich heraus, dass es kein Luftangriff gewesen ist, dass sich unsere Meinung bestätigte, denn wir hatten nichts gehört und die anderen auch nicht. Die sagten, es sei ein Geschoss eingeschlagen. Bevor die zwei Explosionen krachten gab es keine anderen Explosionen.

Ich stand da 15 Minuten und habe mir das Gelände angeschaut, also mit einem Auge, wie man so sagt, und habe mir die Fenster angeschaut. Dann drehe ich mich und da steht ein Soldat mit Helm. Ich beobachte ihn und sehe, dass er da was in der Hand, dass er filmt. Ich habe ihn darum gebeten, dass er mich nicht filmt, da hatte ich keine Lust zu und ich wollte auch nirgendwo auftauchen, das brauchte ich wirklich nicht. Das war nun wirklich nicht der richtige Zeitpunkt.

Er sagte „gut“ und ging weg. Und als wir dann gingen, stand im Erdgeschoss der gleiche Reporter und begann, mich zu filmen. Da sagten schon die Jungs, dass er nicht filmen soll, er hat sie ignoriert. Wir haben das wiederholt und er ist gegangen.“

Marianna hat später sogar einem deutschen Blogger ein Interview gegeben, über das ich berichtet habe. Das Interview ist in diesem Artikel verlinkt. Darin hat Marianna erneut bestätigt, dass es sich sicher nicht um einen Luftangriff gehandelt hat.

Während des Kampfes um Mariupol hat die ukrainische Armee zivile Ziele und auch gezielt Zivilisten beschossen. Das haben mir die Menschen dort selbst erzählt, als ich dort war. Ich bin schon Anfang April 2022 das erste Mal dort, als in der Stadt noch heftige Kämpfe um Asowstahl getobt haben. Dabei habe ich mit Menschen gesprochen, die teilweise erst seit einer Stunde aus den Kellern heraus waren, in denen sie sich vier Wochen lang versteckt hatten. Diese Menschen standen noch unter Schock und haben sich die Geschichten über die Gräueltaten der ukrainischen Armee, die sie vier Wochen erlebt hatten, sicher nicht ausgedacht.

Daher bin ich im Fall der Geburtsklinik davon überzeugt, dass die ukrainische Armee die Klinik beschossen hat, um „schöne“ Bilder für ihre anti-russische Propaganda zu bekommen. Dafür spricht, dass der AP-Kameramann „zufällig“ zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um zum Zeitpunkt der Explosion mit laufender Kamera auf seinen Einsatz zu warten.

Und dafür hat er nun den Pulitzer-Preis bekommen.

Angriffe auf Geburtskliniken

Natürlich ist bei der Geburtsklinik von Mariupol bis heute nicht erwiesen, wer die Klinik beschossen hat. Sicher ist nur, dass die im Westen verbreitete Version eines russischen Luftangriffes nicht stimmen kann, wie vor Ort einhellig gesagt wurde. Dass man vor Ort der Meinung ist, die ukrainische Armee habe die Klinik zu Propaganda-Zwecken beschossen, spricht für die These einer ukrainischen Propaganda-Aktion, beweist sie aber noch nicht.

Trotz aller Ungereimtheiten haben die westliche Medien damals einen riesigen Hype veranstaltet und Russland beschuldigt. Das wäre in Ordnung, wenn sie sich über jede beschossene Geburtsklinik so aufregen würden. Das tun sie aber nicht.

Drei Monate später, am 13. Juni 2022, hat die ukrainische Armee zum wiederholten Mal gezielt eine Geburtsklinik in Donezk beschossen. Das ist unbestritten, aber die westlichen Medien waren nicht der Meinung, dass die Menschen im Westen davon erfahren sollten. Im Gegenteil, die westlichen Medien darüber sogar gelogen.

Am 13. Juni 2022 war Donezk unter schwerem Beschuss der ukrainischen Armee. An dem Tag hat ukrainische Armee rund hundert Raketen aus Mehrfachraketenwerfern und Dutzende Haubitzengranaten des NATO-Kalibers 155 mm auf Donezk abgefeuert. Getroffen wurden dabei Wohngebiete, ein Markt, ein Krankenhaus, eine Geburtsklinik, Geschäfte, eine Werkstatt für Autos und Busse und eine Maschinenfabrik, wobei fünf Menschen, darunter ein 11-jähriges Kind, getötet und 43 Menschen verletzt wurden.

Die Tagesschau hat am 13. Juni in den 20-Uhr-Nachrichten über den Beschuss berichtet und mitgeteilt, dass ein Markt in Donezk durch russischen Beschuss getroffen wurde. Mehr haben die deutschen Zuschauer über den Beschuss nicht erfahren. Die Tagesschau hat allen Ernstes mal wieder behauptet, die Russen würden sich selbst beschießen.

Die durch ukrainischen Beschuss beschädigte Geburtsklinik in Donezk wurde von der Tagesschau – im Gegensatz zu dem Medienhype um die angeblich durch russischen Beschuss beschädigte Geburtsklinik in Mariupol – mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen hat die Tagesschau den Beschuss der ukrainischen Armee auch noch der russischen Armee angedichtet.

Da diese Lüge der Tagesschau heftig kritisiert wurde, dürfte die Tagesschau einen heftigen Shitstorm erlebt haben, denn auch mir haben Leser damals Kopien ihrer Mails geschickt, mit denen sie sich bei der ARD und der Tagesschau über die dreiste Desinformation beschwert haben.

Trotzdem hat die Tagesschau drei Tage gebraucht, bis sie ihren „Fehler“ eingestanden hat. Allerdings haben die Zuschauer der Tagesschau nichts davon erfahren, dass die Tagesschau sie belogen hat, stattdessen hat die Tagesschau den „Fehler“ nicht einmal auf ihrer Hauptseite eingestanden, sondern gut versteckt auf der Seite des Tagesschau-Blogs, den niemand liest. Die Tagesschau kann sich nun darauf berufen, ihren „Fehler“ eingestanden zu haben, aber sie hat es so gemacht, dass niemand davon erfährt. Die Details dieser Geschichte inklusive aller Quellen finden Sie hier.

Die Reporter, die in Donezk unter Einsatz ihres Lebens die Kriegsverbrechen der ukrainischen Armee dokumentieren, haben jedoch keine Nominierung für den Pulitzer-Preis bekommen. Den gibt es heute offenbar nicht mehr für Journalismus, sondern für gut gemachte Propaganda.

