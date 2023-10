Putin im O-Ton über das weltweite Finanzsystem und eine mögliche BRICS-Währung

Valdai-Club

Wie jedes Jahr hat Putin sich auch in diesem Jahr fast vier Stunden den Fragen der Teilnehmer des Valdai-Forums gestellt. Dabei ging es auch um das weltweite Finanzsystem und eine mögliche BRICS-Währung.

Wie jedes Jahr übersetze ich die in meinen Augen interessantesten Fragen und Putins Antworten, die ihm auf dem Valdai-Forum gestellt wurden. Der russische Präsident hat auch dieses Jahr wieder an der Podiumsdiskussion teilgenommen und stundenlang die Fragen der internationalen Experten beantwortet. Hier übersetze ich eine Frage über das weltweite Finanzsystem und eine mögliche BRICS-Währung.

Beginn der Übersetzung:

Oschakbajew: Guten Abend!

Es gab hier im Valdai-Klub viele Diskussionen, in denen die Unvollkommenheit und Ungerechtigkeit der Struktur des Weltwährungswirtschaftssystems – der Weltfinanzen, der Weltwirtschaft – festgestellt wurde. Viele Experten setzten große Hoffnungen auf die BRICS Plus.

Könnten Sie uns Ihre Vision von der gewünschten und vor allem möglichen Gestaltung des Weltwährungssystems mitteilen? Und welche Diskussionen finden innerhalb der BRICS statt? Auch über die einheitliche Währung. Danke.

Putin: Was das globale Finanzsystem betrifft, so ist es sicherlich nicht ideal, ausgewogen und im Interesse der überwältigenden Mehrheit der Teilnehmer am internationalen Dialog.

Schauen Sie, auf dem Russland-Afrika-Gipfel haben meine Kollegen, unsere afrikanischen Freunde, gesagt, dass die Kreditlast der afrikanischen Länder mit über einer Billion Dollar so hoch ist, dass es keine Möglichkeit gibt, diese Schulden zu begleichen, es wird einfach nie geschehen.

Was ist das für ein System der internationalen Finanzbeziehungen, das zu diesem Zustand geführt hat? Es ist eine Art von Abgaben. Das ist kein Kredit, sondern es geht über normale finanzielle und wirtschaftliche Beziehungen hinaus. Das moderne Finanzsystem hat diesen Zustand geschaffen, es in diesen Zustand gebracht. Deshalb habe ich scherzhaft – scherzhaft! – gesagt, dass nur Feiglinge Schulden bezahlen, und gewarnt, dass es ein Scherz war.

Aber es ist nicht normal, dass so eine Situation geschaffen wird, und es muss auf jeden Fall etwas geändert werden. Dieses Bretton-Woods-System wurde einst auf der Grundlage des Dollars geschaffen, aber all das bricht allmählich zusammen. Schließlich ist eine Währung ein Derivat der Wirtschaftskraft des Landes, das diese Währung herausgibt.

Der Anteil der US-Wirtschaft an der Weltwirtschaft schrumpft, auch das ist offensichtlich, das sind Daten der Statistiken. Der Anteil der BRICS-Länder – auch das habe ich erwähnt – an der Kaufkraftparität nimmt im Verhältnis zum Anteil der G7-Länder zu, insbesondere nach der Aufnahme der neuen Mitglieder in die Organisation. Das ist bereits ein ernst zu nehmender Wert, der Unterschied ist ziemlich groß.

Ja, die Volkswirtschaften der USA und der Eurozone beruhen auf moderner Technologie, und das Pro-Kopf-Einkommen ist viel höher als in den Entwicklungsländern. Aber was ist der Trend? Dort geht alles in die Rezession und ins Minus, während es in den BRICS-Ländern so ein Wachstum gibt, sogar nach den Schlägen gegen die russische Wirtschaft. Und offenbar hat man damit gerechnet, dass das Land einfach zusammenbricht, dass die Wirtschaft zusammenbricht und dass das Land Russland zusammenbricht.

Wir haben nicht nur alle Schwierigkeiten des letzten Jahres überwunden, aber wir befinden uns im Plus: Die Wirtschaft wächst um drei Prozent, die Arbeitslosigkeit liegt bei drei Prozent, und die Schulden werden abgebaut. Wir haben die Auslandsverschuldung erheblich reduziert. Alle unsere Unternehmen kommen ihren Schuldverpflichtungen nach. Ja, wir haben Probleme, wir sehen sie: ausbleibende Einnahmen, Schwächung der Landeswährung. Wir sehen sie, und die Zentralbank und die Regierung reagieren darauf. Ich bin sicher, dass die Maßnahmen richtig sind und zu guten Ergebnissen führen werden.

Aber was die BRICS betrifft, so geht es jetzt nicht darum, eine einheitliche Währung zu schaffen, sondern ein Verrechnungssystem einzurichten, eine Finanzlogistik zu schaffen, um die Verrechnung zwischen unseren Ländern zu gewährleisten, zur Verrechnung in den nationalen Währungen überzugehen und gleichzeitig zu verstehen, was mit unseren nationalen Währungen geschieht, die makroökonomischen Indikatoren unserer Volkswirtschaften, die Wechselkursunterschiede und die Inflationsprozesse im Auge zu behalten. Das ist keine einfache Situation, aber sie ist lösbar: Wir müssen daran arbeiten.

Gestern haben wir diese Frage mit unseren Experten erörtert, einschließlich der Möglichkeit der Schaffung einer einheitlichen BRICS-Währung. Theoretisch ist das wahrscheinlich möglich, aber um das zu erreichen, müssen wir eine gewisse Parität in der Entwicklung unserer Volkswirtschaften erreichen, aber das ist eine sehr ferne Perspektive.

Wie mir meine Kollegen erzählt haben, hat die Eurozone seinerzeit zum Euro, zur gemeinsamen Währung gewechselt, ohne darüber nachzudenken, wie das in Bezug auf Länder mit unterschiedlichem wirtschaftlichem Entwicklungsstand funktionieren würde, und es sind Probleme aufgetreten. Warum sollten wir in die gleiche Falle laufen? Diese Frage steht nicht einmal auf der Tagesordnung. Aber wir sollten und werden an der Verbesserung des gesamten Finanzsystems arbeiten – sowohl der globalen Finanzen als auch der Finanzbeziehungen innerhalb der BRICS.

Ende der Übersetzung

