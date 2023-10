Putin im O-Ton über die Bundesregierung und den „Experten für Kinderbücher“

Nord Stream

Bei einer Konferenz über weltweite Energiepolitik wurde Putin erneut nach Nord Stream und der Energiepolitik der deutschen Bundesregierung gefragt. Seine Antwort war offen und wenig schmeichelhaft für - Zitat Putin - die "'großen' politischen Entscheider unserer Zeit", den "großen Experten für Kinderbücher" und die "'Experten' für internationale Beziehungen".

Einmal pro Jahr findet in Moskau die Konferenz „Russian Energy Week“ statt, bei der sich internationale Experten aus aller Welt treffen, um über die aktuellen Probleme und Themen der internationalen Energiemärkte zu sprechen. Es ist Tradition, dass der russische Präsident Putin dort stundenlang an einer Podiumsdiskussion teilnimmt und sich den Fragen stellt.

Da Putin erst vor kurzem erklärt hat, Russland würde die Gaslieferungen über die unbeschädigte Pipeline von Nord Stream 2 sofort wieder aufnehmen, wenn die Bundesregierung es wünscht, aber dass die Bundesregierung dazu schweigt, wurde er auch in dieser Diskussion nach Nord Stream und der Energiepolitik der deutschen Regierung gefragt. Seine Antwort war deutlich, daher habe ich die Fragen und Putins Antworten komplett übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Abd El-Hamid (Moderator): Lassen Sie uns noch einmal von der Politik zur Wirtschaft zurückkehren. Das Thema Gas.

Herr Präsident Wladimir Putin, ich habe gehört, was Sie auf dem Valdai-Forum über Deutschland gesagt haben: Sie sagten, dass Sie in Russland bereit sind, die Gaslieferungen nach Deutschland durch die Nord-Stream-Pipeline, die nicht durch die Sabotage beschädigt wurde, wieder aufzunehmen.

Haben Sie diesbezüglich irgendwelche Signale von deutscher Seite erhalten?

Putin: Nein.

Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass wir sowieso Gas über die Ukraine nach Deutschland liefern. Es kommt nach Österreich, der Knotenpunkt heißt Baumgarten, und von dort wird es an Verbraucher in fast ganz Europa verteilt. Ich denke, es kommt auch nach Deutschland.

Aber Nord Stream 2 geht direkt nach Deutschland. Ein Strang ist unbeschädigt, das wären 27,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, man muss nur den Knopf drücken. Dafür ist aber ein Beschluss der deutschen Bundesregierung erforderlich. Die wollen lieber alles 30 Prozent teurer kaufen und nicht unsere Energieträger nutzen. Das ist ihre Entscheidung. Sie kaufen es 30 Prozent teurer in den USA ein, dort ist man glücklich. Einige Unternehmen ziehen, wie ich bereits sagte, in die USA um.

Wissen Sie, ich möchte jetzt korrekt sein, aber ich habe den Eindruck, dass das ein irgendwie unkluges wirtschaftliches Verhalten ist: als ob sie der deutschen Wirtschaft absichtlich schaden. Ich verstehe einfach nicht, wozu. Warum kann man Deutschland über die Ukraine mit Gas versorgen, aber ihrer Meinung nach geht das nicht über Nord Stream 2? Warum kann man Polen nicht anbieten, die Jamal-Europa-Pipeline zu öffnen? Ich verstehe das einfach nicht.

Ich könnte es mir vorstellen, wenn sie sagen würden: Macht alles zu, nehmt gar nichts. Na gut, wenn sie nicht wollen, dann nicht, wir werden es überleben.

Aber warum geht es da machen, aber hier nicht? Das verstehe ich nicht, und wahrscheinlich versteht das niemand. Ich denke, dass sehr viele Dinge, die in Deutschland im wirtschaftlichen Bereich getan werden, auch in Deutschland selbst nur wenige Menschen verstehen. Dabei ist das Volumen solide. Warum hat man es so weit kommen lassen? Ich wiederhole noch einmal: Warum ist es möglich, die eine Pipeline zu benutzen, aber die andere nicht? Das ist doch einfach Unsinn. Ich wiederhole: Wenn ich mit meinen Kollegen aus Deutschland spreche – ich habe noch Kontakte -, zucken sie alle mit den Schultern. Wovon sich die Regierung leiten lässt, ist völlig unverständlich.

Da kann man nur eines sagen: Wenn unser Gas auf das Gebiet der Ukraine kommt – das ganze System ist ja noch zu Sowjetzeiten so aufgebaut worden -, dann fließt es durch Gaspipelines innerhalb der Ukraine, und der Rest ist nur noch Papierkram, dass es angeblich vollständig durch die Ukraine zu den westlichen Verbrauchern geht. Dann stellen sie die Papiere entsprechend aus, und ein gewisser Rest wird von der Westgrenze der Ukraine – aus Speichern, aus eigener Förderung – dorthin weiter geliefert. Aber es bleibt doch trotzdem unser Gas.

Und auch die Ukraine nutzt es sicherlich teilweise selbst, denn ohne unser Gas geht da gar nichts. Durch Revers, oder wie auch immer. Warum dürfen einige das, aber zum Beispiel Deutschland nicht? Dafür gibt es keine vernünftige Erklärung. Die Frage geht also an die, fragen Sie bei denen, warum. Es gibt dort einen Wirtschaftsminister, einen großen Experten für Kinderbücher, und es gibt auch „Experten“ für internationale Beziehungen. Es gibt Leute, mit denen Sie reden können.

Abd El-Hamid: Sie stellen Fragen, vielleicht haben Sie eine Erklärung für dieses Verhalten? Vor allem, weil die Pipeline durch die Ukraine führt und die anderen Pipelines geschlossen sind.

Putin: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich denke mir nichts aus: Das ist einfach ein irrationales Verhalten. Es ist, als ob sie dort absichtlich hingesetzt wurden, um der deutschen Wirtschaft zu schaden. Warum tun sie das? Hier darf man, da darf man nicht.

(Wendet sich an Gazprom-Chef Miller) Alexej Borisowitsch, können Sie das erklären?

Alexej Miller kann es auch nicht erklären. Er hat geliefert und geliefert… Jetzt liefert Gazprom weniger und die Einnahmen sind geringer, aber das ist nicht schlimm: Gazprom ist selbstsicher, ruhig und kommt zurecht. Wir bauen die Versorgung im Lande aus, liefern mehr auf andere Märkte und bauen Pipelines. Warum müssen sich die europäischen Volkswirtschaften, auch die deutsche, so verhalten? Mit gesundem Menschenverstand gibt es keine Erklärung. Wenn Sie sie fragen, werden sie, denke ich, auch nichts Vernünftiges sagen. Sie werden wahrscheinlich anfangen, über ein bestimmtes Thema zu reden, aber sie werden kaum etwas Konkretes formulieren.

Abd El-Hamid: Dieses Bild, das Sie erläutert haben, die Daten, die Sie genannt haben, dass Sie sagen, dass einige europäische Länder LNG aus den USA zu enormen Preisen kaufen, anstatt billiges russisches Gas zu kaufen – was sind Ihre Erwartungen angesichts dessen, was in der Welt passiert, was in der Ukraine passiert, was im Nahen Osten im Moment passiert? Erwarten Sie, dass sich diese Situation fortsetzt, und erwarten Sie, dass die europäischen Länder weiterhin LNG zu hohen Preisen von den USA kaufen?

Putin: Ich denke, sie werden es weiterhin kaufen. Mit uns schließen ja keine Verträge ab, also müssen sie im Rahmen der bestehenden Verträge kaufen. Übrigens haben die LNG-Lieferungen aus dem Nahen Osten zugenommen, vor allem aber aus den USA. Ich weiß nicht mehr, wie hoch der Anstieg war, ich glaube, 40 Prozent.

(Wendet sich an Energieminister Novak) Alexander Valentinowitsch, wissen Sie es?

Novak: Verdoppelt.

Putin: Na also, sie haben ihre Einkäufe aus den USA verdoppelt. Es ist also 30 Prozent teurer als unser Pipeline-Gas. Es ist leicht auszurechnen: Die Rentabilität sinkt sofort, die Wettbewerbsfähigkeit nimmt ab, und die Düngemittelproduktion ist unrentabel. Die Wirtschaftlichkeit der Düngemittel produzierenden Unternehmen ist nicht gegeben. Bei so hohen Gaspreisen ist eine Wirtschaftlichkeit der Düngemittelfirmen unmöglich. Wenn sie ins Minus geht, machen sie einfach dicht. Glasfabriken, die ebenfalls viel Energie benötigen, werden geschlossen. Der Metallurgie geht es schlecht. Die Chemie hat Probleme, offensichtliche Probleme.

Wozu müssen sie sich selbst in der Hoffnung, dass wir zusammenbrechen, Probleme machen? Aber wir brechen doch nicht zusammen, das ist doch alles schon klar und alle wissen es. Nein, sie sind in diesen Trott hineingeraten und folgen diesem Trott weiter, ohne die aktuellen Ereignisse zu analysieren und ohne zu analysieren, was in naher Zukunft passieren wird.

Ja, wir mögen auch Fragen und Probleme in der Wirtschaft insgesamt und im Gassektor haben, aber wir sehen Perspektiven, wir sehen und verstehen, was wir tun müssen. Wir werden uns auch mit der Verflüssigung befassen. Herr Michelson leistet sehr gute Arbeit, er erzielt konkrete Ergebnisse, und Gazprom arbeitet auch an der Verflüssigung. Das werden wir auch weiterhin tun, denn die Flexibilität des Marktes ist im Vergleich zum Pipelinemarkt sehr hoch. Pipelinegas ist billiger, Flüssiggas muss verflüssigt werden, dann geliefert und wieder vergast werden. Pipelinegas fließt einfach.

Unsere Partner, die das ausnutzen, bekommen enorme Wettbewerbsvorteile, während die sich das selbst verweigern, in der Hoffnung, uns zu schaden. Wissen Sie, es ist wie in dem berühmten Witz: Um den Schaffner zu ärgern, kaufe ich eine Fahrkarte, aber ich fahre nicht. Ich schade mir selbst. Wozu?

Und das wichtigste ist, dass es unverständlich ist, warum sie es über eine Route bekommen können – sie bekommen es ja über die Ukraine – aber es hier nicht geht? Sie bekommen es über Turkish Stream, Turkish Stream führt nach Europa. Ja, sagen wir, es geht nach Südeuropa, in einige Länder, aber am Ende fließt es in die Wirtschaft von ganz Europa.

Warum geht es dort, aber den Knopf zu drücken und die Leitung von Nord Stream 2 einzuschalten, die nicht von irgendwelchen Schurken in die Luft gesprengt wurde und funktionstüchtig ist, geht nicht? Ich verstehe das nicht. Gott mit ihnen.

(Beifall.)

Abd El-Hamid: Wir konnten keine politische Erklärung finden, vielleicht eine wirtschaftliche Erklärung für das, was passiert. Aber vielleicht ist die Erklärung psychologisch, moralisch. Stimmen Sie mit mir überein, Herr Präsident?

Putin: Nein, ich stimme nicht mit Ihnen überein. Denn wenn es moralisch wäre, hätten man sagen müssen: Wir nehmen es nicht durch Turkish Stream, wir nehmen es nicht durch die Ukraine. Dann müsste man davon ausgehen, dass alles abgeschnitten wird, und nein, wir werden nichts von Russland nehmen – wir werden Gras fressen, aber wir werden Russland keinen einzigen Euro verdienen lassen.

Aber sie nehmen es über andere Wege. Warum nehmen sie es nicht hier? Das ist einfach Unsinn, Quatsch. Wahrscheinlich haben sie es einmal gesagt und dann gemerkt, dass das schlecht war, aber sie können es nicht rückgängig machen. Warum? Das weiß ich nicht.

Sie müssen sie fragen. Ich weiß es nicht, fragen Sie den Kanzler, den Wirtschaftsminister, die Außenministerin – die „großen“ politischen Entscheider unserer Zeit, die werden eine Antwort finden.

Ende der Übersetzung

