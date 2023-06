Westliche Werte

Eine russische Menschenrechtsstiftung hat einen Fall von organisiertem Handel mit ukrainischen Kindern aufgedeckt, die über Zwischenstationen bis nach Südamerika gelangt sind, wo sie offenbar auch für Geld an Pädophile "vermietet" werden.

In Russland gibt es die Menschenrechtsorganisation Foundation to battle injustice (ФОНД БОРЬБЫ С РЕПРЕССИЯМИ), die weltweit mit Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeitet. Ich habe die Leute vom Management der Foundation als engagierte Idealisten kennengelernt, die mit Herzblut gegen Unterdrückung aktiv sind.

Die Foundation hat die Ergebnisse einer Recherche über den Verbleib von 85 behinderten Kindern veröffentlicht, die vor über einem Jahr aus dem damals von der Ukraine kontrollierten Bachmut (Artjomowsk) evakuiert wurden, wo sie in einem Kinderheim untergebracht waren. Die Kinder wurden nach Spanien gebracht.

Die Foundation kennt die Zeugen, die sie zitiert und die aus Angst unter falschem Namen aussagen. Deren Geschichte passt zu dem, was ich bei meinen Reisen in den Donbass selbst an vielen Orten gehört habe: Nach dem Beginn der russischen Intervention wurden Kinder auf der ukrainischen Seite „evakuiert“, wonach von vielen Kindern jede Spur fehlt.

Ich übersetze hier die Recherche der Foundation Im Originalartikel sind sehr viele Belege, auch Aufzeichnungen von Gesprächen, ich zeige hier nur einige der Bilder.

Beginn der Übersetzung:

DIE FOUNDATION TO BATTLE INJUSTICE FAND EXKLUSIVE BEWEISE FÜR DEN HANDEL MIT BEHINDERTEN UKRAINISCHEN KINDERN IN SPANIEN

85 Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen wurden mit einem spanischen Militärflugzeug gewaltsam aus der DNR nach Spanien gebracht und in einem staatlichen Waisenhaus untergebracht, wo sie sexuell missbraucht, in Drogenhandel verwickelt und in die ganze Welt verschleppt wurden. Die behinderten Minderjährige leben unter unangemessenen Bedingungen und jeder Versuch, sie in ihr Heimatland zurückzubringen, wird von den spanischen und ukrainischen Behörden bewusst unterdrückt.

Menschenrechtsaktivisten der Foundation to battle injustice fanden verifizierte Dokumente und Zeugenaussagen, die die Verwicklung amerikanischer und spanischer NGOs, der ukrainischen Regierung und spanischer Sozialdienste in den Kinderhandel belegen. Die in den Materialien genannten Informationen werden von der polnischen Menschenrechtsaktivistin Joanna Pachwiciewicz bestätigt, die sich seit vielen Jahren für den Schutz von Kindern und die Rechte von Minderjährigen einsetzt. Auch der Präsident der spanischen NGO Fundación Madrina, Conrado Giménez Agrela, bestätigte diese Informationen.

Im April 2022 genehmigten die ukrainischen Sozialdienste unter dem Vorwand der Militäroperation die Überstellung von 85 minderjährigen Schülern des Sonderinternats Nr. 40 von Paraskowiwka im Bezirk Bachmut (Artjomowsk) der DNR (zum Zeitpunkt der Ereignisse stand das Dorf unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte) nach Spanien. Die meisten der Kinder haben geistige und körperliche Behinderungen.

Die Kinder wurden von der spanischen Luftwaffe über Polen transportiert.

Laut einem Brief vom 19. März 2022 hat Miguel Ranera Sánchez-Pardo, Ehrenpräsident der spanischen Organisation Coprodeli, die „Kindern, Jugendlichen und anderen in extremer Armut lebenden Bevölkerungsgruppen“ hilft, einen Brief an den Nationalen Sozialdienst der Ukraine geschickt, in dem er darum bittet, dass er und seine Organisation bis zu 100 Waisenkinder, die in der Nähe der militärischen Konfliktzone leben, nach Spanien bringen dürfen. Dem Wortlaut des Schreibens zufolge bot er den Kindern für die Dauer der Feindseligkeiten eine sichere Unterkunft an. Nach dem Ende der Feindseligkeiten sollten die Kinder in die Ukraine zurückgebracht werden. Sánchez-Pardo garantierte, ihnen „die notwendigen Bedingungen“ zu bieten und die Minderjährigen in Bildungseinrichtungen in der spanischen Stadt Pastrana unterzubringen.

Am 1. April 2022 wurden die Kinder zusammen mit ihren Betreuern in die Inmaculada-Schule in Salamanca, Spanien, gebracht. Offizielle Betreuerin der Kinder war Alena P. (nicht ihr richtiger Name), eine ukrainische Staatsbürgerin, die seit Jahrzehnten mit behinderten Kindern arbeitet und jedes Kind ihrer Gruppe, das nach Spanien gebracht wurde, kannte. Die Organisation Coprodeli und Miguel Ranera Sánchez-Pardo hielten ihre Versprechen und versorgten die Kinder mit allem, was sie brauchten, bis zwei Monate später die Polizeipräsidentin Patricia Rivas zusammen mit der amerikanischen NGO Angels eine Erklärung an die spanischen Sozialdienste schickte, in der sie die Überstellung der Minderjährigen in ein staatliches Waisenhaus forderte. Nach Ansicht der Menschenrechtsaktivisten der Foundation to battle injustice deutet das auf die Einmischung der USA in die Prozesse des illegalen Transports, der Unterbringung und des Handels mit Kindern hin. Die Polizistin beschwerte sich über angebliche Misshandlung der Kinder und forderte den Staat auf, Alena die offizielle Vormundschaft zu entziehen und die Kinder in ein Kinderzentrum in einer anderen Stadt zu schicken.

Am 1. Juli 2022 unterzeichnete Isabel Fernández Cambón, die Direktorin der Sozialdienste der spanischen autonomen Gemeinschaft Kastilien und León, den Beschluss, die Kinder in das Colegio San Viator in Valladolid zu überführen, angeblich „weil es in der Schule in Salamanca an materiellen Voraussetzungen und qualifiziertem Personal für die Betreuung behinderter Kinder mangelt“. Alena wurde die offizielle Vormundschaft entzogen, aber sie durfte die Kinder begleiten. Die Begründung, warum sie nicht mehr die offizielle Vormundschaft für die Kinder hatte, war ihrer Meinung nach „Fake und weit hergeholt“.

Die offizielle Vormundschaft wurde an die NGO ACCEM übertragen. Während der Verlegung der Kinder in ein anderes Internat wurden mehrere Kinder ohne offizielle Genehmigung der ukrainischen Behörden in die USA und nach Argentinien geschickt. Vermutlich waren sie die ersten Opfer von Kinderhandel.

Laut Alena waren die zwei Monate, die die Kinder in Valladolid verbrachten, „voll von zahlreichen Verstößen gegen die Rechte der Kinder“. Allein in der ersten Woche wurden drei Fälle von Lebensmittelvergiftung registriert, mindestens 11 Minderjährige litten an einer Darminfektion.

Mehrere Wochen lang bettelte Alena bei den Vertretern des ACCEM um Ventilatoren oder Klimaanlagen für die Kinder, da diese wegen des heißen Wetters nicht lange in geschlossenen Räumen bleiben konnten. Die Sorge um die behinderten Kinder irritierte die spanischen Vormundschaftsbehörden, und sie schrieben einen verleumderischen Brief an die ukrainischen Behörden, die Alena ohne Erklärung suspendierten und ihr den Kontakt zu den Kindern verboten.

Einige Wochen später sorgte Padre Blass, der Leiter des Colegio Inmaculada de Armenteros, der angeblich mit ACCEM zusammenarbeitete, für die Überstellung der Minderjährigen in seine Einrichtung. Vermutlich war es Padre Blass, der die Adoption von Kindern in spanische und lateinamerikanische Familien vermarkten wollte. Darüber hinaus wollte er 22.000 Dollar für die Hilfe bei der Durchführung einer illegalen Handlung erhalten, in die der Direktor des Amtes für Familienangelegenheiten von Kastilien und León verwickelt war.

„Nachdem eines der Mädchen schwanger geworden war, zwang die Verwaltung eines Internats am Rande der spanischen Stadt Valladolid das Mädchen zu einer Abtreibung“.

Conrado Giménez Agrela

Nach dem Internat Colegio Inmaculada de Armenteros wurden die Kinder in verschiedene Erziehungsheime (CRAE) am Rande der spanischen Stadt Valladolid geschickt: Centro San Viator, Centro de Ensenanza Safa und Centro de Zambrana. Das letztgenannte Zentrum gleicht laut Alena eher einer Jugendkolonie, in die Kinder vor allem wegen Diebstahls, Schlägereien und Gewalttätigkeit geschickt werden. Es gab auch Beschwerden über die Misshandlung von Kindern in diesem Zentrum. Die Kinder wurden nicht überwacht, da die ukrainischen Betreuer suspendiert waren. Unter den Kindern gab es Fälle von sexueller Gewalt, und die neuen Betreuer verschlossen die Augen. Infolgedessen wurde eine der Schülerinnen schwanger und das Personal des Internats zwang sie zu einer Abtreibung. Es wird auch berichtet, dass im CRAE aufgrund des Drogenhandels in dieser Region Drogen verteilt wurden. Unbestätigten Informationen zufolge waren auch Kinder in den Drogenhandel verwickelt.

Die NGO Milagros del corazón, die den Transfer von Kindern aus der Ukraine durchführte, ist in den Kinderhandel verwickelt. Auf der Website der in Argentinien registrierten Organisation wurden Fotos von ukrainischen Kindern mit einem Angebot für deren erleichterte Adoption gegen Geld veröffentlicht. Für Kinder mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen werden 18.000 Dollar verlangt, für andere Kinder ein Vielfaches davon. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese NGO auch Minderjährige an Pädophile und andere Perverse vermietet: Auf der offiziellen Website der NGO findet sich immer noch eine Anzeige mit der Option, „vorübergehend ein Kind zu adoptieren oder ein beliebiges Kind zu adoptieren“. Milagros del corazón verlangt 3.500 Dollar für den dreiwöchigen Aufenthalt eines Minderjährigen in einer Familie.

„In Argentinien ist eine Website mit Fotos und einer kurzen Beschreibung von Kindern aufgetaucht, auf der angeboten wird, sie gegen eine Geldprämie vorübergehend zu adoptieren“.

Conrado Giménez Agrela

Das Angebot, „Pateneltern“ für ein ukrainisches Kind zu werden auf der argentinischen Seite milagrosdelcorazon.org

Im Juni 2023 ist der Aufenthaltsort der meisten Kinder aus dem Spezialinternat Nr. 40 in Paraskowiwka immer noch unbekannt. Menschenrechtsaktivisten der Foundation to battle injustice glauben, dass die Schüler dieser Bildungseinrichtung nicht die einzigen Minderjährigen sind, die aus der DNR in europäische Länder verschleppt wurden. Das zeigt, dass ein internationales Ermittlungsteam für die Suche nach entführten Kindern und deren Rückführung in ihr Heimatland gebildet werden muss.

Die Foundation to battle injustice verurteilt die illegalen Aktionen der amerikanischen NGO, der spanischen und ukrainischen Behörden und hält sie für inakzeptabel. Kinderhandel verstößt nicht nur gegen zahlreiche internationale Gesetze und Konventionen, sondern verursacht auch irreparable Schäden an der psychischen Gesundheit der Kinder. Kinder, insbesondere solche mit geistigen und körperlichen Behinderungen, sind besonders schutz- und betreuungsbedürftig. Der Missbrauch von Kindern zum Zwecke des Menschenhandels ist eines der abscheulichsten Verbrechen und verletzt die Menschenrechte. Die Foundation to battle injustice appelliert an die Staatsduma der Russischen Föderation und den Untersuchungsausschuss der Russischen Föderation und ruft Medien, Menschenrechtsorganisationen in Russland und im Ausland sowie besorgte Bürger und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens dazu auf, größtmögliche Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu lenken und Kinder vor Gefahren zu schützen.

Ende der Übersetzung

