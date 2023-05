Scholz zeigt offen, wem er dient

Selensky-Besuch in Berlin

Der ukrainische Präsident Selensky hat Berlin besucht und die Äußerungen von Bundeskanzler Scholz bei dem Besuch haben gezeigt, wem die deutsche Bundesregierung dient. Daher fasse ich die Aussagen des Bundeskanzlers hier zusammen.

Es ist faszinierend, wie stolz Bundeskanzler Scholz darauf ist, wie viel Geld und Waffen Deutschland der Ukraine bereits für den Kampf gegen Russland geschickt hat. Ich werde hier einige Erklärungen von Scholz zitieren, die er am Tag des Besuches von Selensky abgegeben hat. Danach stelle ich eine Frage, die eigentlich die deutschen Medien stellen sollten, die sie aber nicht stellen.

Scholz ist stolz

Scholz hat am Sonntag erklärt, wieviel Geld Deutschland im vergangenen Jahr bereits im schwarzen Loch Ukraine versenkt hat:

„Seit Beginn des Krieges hat sich unsere Unterstützung für die Ukraine auf 17 Milliarden Euro belaufen. Wir unterstützen die Ukraine nicht nur in humanitärer Hinsicht, sondern auch politisch, finanziell und natürlich mit Waffen. Ich habe oft gesagt, und ich werde es heute wieder sagen: Wir werden Sie so lange unterstützen, wie es nötig ist.“

Aber damit nicht genug, Scholz will noch mehr Geld im schwarzen Loch der ukrainischen Korruption versenken, wie er erklärt hat:

„Insgesamt hat Deutschland für 2023 und darüber hinaus mehr als elf Milliarden Euro für die Fortsetzung der militärischen Unterstützung der Ukraine bereitgestellt“

Das bedeutet, dass die Bundesregierung mindestens 28 Milliarden Euro in zwei Jahren nach Kiew geschickt hat, beziehungsweise schicken will. Das ist mehr Geld, als die meisten deutschen Bundesministerien im gleichen Zeitraum zur Verfügung haben.

Außerdem sagte Scholz in Richtung Russland:

„Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns dafür ein, dass Russland zur Rechenschaft gezogen wird“

Der Kanzler sagte, der Konflikt in der Ukraine habe „enorme geopolitische Auswirkungen“. Er erinnerte daran, dass Deutschland über eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen habe.

Die Kosten für die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge sind in den oben genannten 28 Milliarden Euro übrigens nicht enthalten, die kommen noch hinzu.

Scholz ist für eine Verlängerung des Krieges anstatt für Frieden, wie er ebenfalls offen sagte:

„Wir müssen überall sagen, dass die Ukraine zum Frieden bereit ist, aber sie fordert zu Recht und mit unserer vollen Unterstützung, dass das nicht bedeuten darf, dass man [den Konflikt] einfach einfriert und dass Russland die Bedingungen diktiert“

Der ahnungslose Scholz

Dass Scholz in geopolitischen Fragen ahnungslos ist, bestätigte er mit folgender Aussage:

„Es ist gut, wenn sich auch andere Länder für den Frieden [in der Ukraine] einsetzen, aber sie müssen bedenken, dass es nicht gegen die Ukraine gehen kann. Wir müssen den Ländern Südamerikas, Afrikas, Asiens sagen, dass es keine Doppelmoral gibt, dass die Probleme, die es dort gibt, auch uns betreffen. Angriffe eines starken Landes auf einen Nachbarn sind auch dann ein Problem für uns, wenn sie weit weg stattfinden. Ernährungssicherheit, steigende Preise – das sind Probleme, mit denen viele Nationen zu kämpfen haben. Aber der Grund dafür liegt in Moskau.“

Scholz informiert sich ausschließlich in transatlantischen, also US-amerikanischen Propaganda-Quellen, wie man vor einiger Zeit im Spiegel erfahren konnte, als der Spiegel ausführlich berichtet hat, welche Bücher Scholz liest und wo er sich informiert.

Scholz lebt daher in völliger Unkenntnis dessen, was tatsächlich auf der Welt passiert. Wenn er „den Ländern Südamerikas, Afrikas, Asiens sagen“ will, „dass es keine Doppelmoral gibt“ und dass „Angriffe eines starken Landes auf einen Nachbarn auch dann ein Problem für uns, wenn sie weit weg stattfinden“, dann dürfte das in eben diesen Regionen der Welt höchstens Gelächter auslösen. Im Gegensatz zu Scholz erinnert man sich in Asien an den Vietnamkrieg oder die Kriege der USA gegen den Irak, während in Südamerika das geflügelte Wort „Yankee go home!“ populär ist, weil die USA ungezählte Kriege und Putsche in Latein- und Südamerika durchgeführt haben. Und in Afrika ist die Erinnerung an die Kolonialzeit noch allgegenwärtig.

Da Scholz sich nur in Quellen der US-Propaganda informiert, versteht er schlicht nicht, dass seine Aussage, „dass es keine Doppelmoral gibt“, in diesen Ländern als lächerlich empfunden wird.

Und was ist mit den Deutschen?

Dank der Politik der Bundesregierung sind in Deutschland nicht nur die Preise für Heizung und Strom explodiert, sondern in der Folge ist auch die Inflation in Deutschland heute so hoch, wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Da etwa die Hälfte der Deutschen keinerlei Ersparnisse haben und ihr Einkommen schon vorher gerade so für die monatlichen Lebenshaltungskosten gereicht hat, haben anti-russischen Maßnahmen der Bundesregierung zu einer spürbaren Verarmung breiter Schichten der deutschen Bevölkerung geführt.

Das ist keine russische Propaganda, darüber haben auch deutsche Mainstream-Medien und das deutsche Statistische Bundesamt berichtet, wie ich hier mit den entsprechenden Quellen aufgezeigt habe.

Aber man hört von Scholz nicht, dass er den inzwischen Millionen von deutschen Rentnern, deren Rente nicht mehr zum Leben reicht, eine anständige Rentenerhöhung geben würde. Die würde weitaus weniger kosten, als die Hilfe für die Ukraine. Aber für deutsche Rentner ist laut Bundesregierung kein Geld da.#

Wem die Bundesregierung dient

Das war nur ein Beispiel, das aufzeigt, wem Scholz in Wahrheit dient. Und das sind nicht die deutschen Rentner oder Kleinverdiener.

Das muss auch niemanden überraschen, denn der deutsche Wirtschaftsminister Habeck hat es bei seinem Antrittsbesuch bei seinen Vorgesetzten in Washington Anfang März 2022 offen gesagt, worüber der Focus seinerzeit berichtet hat:

„Je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle.“ Diese Worte sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem zweitägigen Besuch in Amerika. In den USA sei man erfreut, dass Deutschland bereit sei, „eine dienende Führungsrolle auszuüben.“

Aber die deutschen Mainstream-Medien finden nichts Schlimmes daran, dass deutsche Minister offen sagen, dass sie den Interessen der USA und nicht den Interessen der Menschen in Deutschland dienen.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



