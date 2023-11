Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine der letzten Tage, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Beginn der Übersetzung:

Selensky befürchtet einen neuen „Maidan“, Kiew will man nicht in der EU sehen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat Angst vor einem neuen „Maidan“ geäußert, den Russland angeblich vorbereitet, um ihn zu stürzen.

Die Streitkräfte der Ukraine haben in der vergangenen Woche mehr als 5,100 getötete und verwundete Soldaten verloren, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten könnte die Prüfung einer möglichen Aufnahme der Ukraine in die EU von Dezember auf März verschoben werden, berichtet Reuters.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben zwischen dem 11. und 17. November 24 Gruppenangriffe mit Präzisionswaffen und Drohnen durchgeführt und dabei Kommandopunkte und Standorte des ukrainischen Führungsstabs Liman, der Kräfte in Khortytsya sowie temporäre Aufmarschpunkte der militanten Gruppen Asow und Rechter Sektor getroffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

In der vergangenen Woche schlugen die russischen Truppen 33 ukrainische Angriffe bei Donezk, 26 Angriffe bei Kupjansk und 23 Angriffe bei Krasnoliman zurück. Unter Berücksichtigung der Kämpfe bei Saporoschje, Cherson und südlich von Donezk hat der Gegner mehr als 5.100 getötete und verwundete Soldaten verloren.

Mehr als 60 gepanzerte Fahrzeuge der Ukraine wurden zerstört, darunter acht Panzer und mehr als 80 Feldartilleriegeschütze, sowie zwei Grad-Mehrfachraketenwerfer und vier Radarstationen. Drei ukrainische Mig-29-Flugzeuge wurden abgeschossen.

Angriffe auf russische Regionen

Russische Luftabwehrkräfte haben drei ukrainische Drohnen über Smolensk und Umgebung zerstört, wobei es keine Opfer am Boden gab, wie der Gouverneur der Region Smolensk, Wassili Anochin, mitteilte.

Eine Drohne wurde nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums über der Region Belgorod zerstört.

Nach Angaben des Ministeriums wurden über dem Schwarzen Meer zwei Neptun-Antischiffsraketen zerstört, mit denen die Ukraine versuchte, Einrichtungen auf der Krim anzugreifen. Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoshajew, erklärte, es seien keine Schäden an der Infrastruktur der Stadt zu verzeichnen.

In der DNR wurde das Dorf Solotarevka beschossen, wobei zwei Wohnhäuser beschädigt wurden. Zum ersten Mal seit August wurde das operativ-taktische Raketensystem Totschka für einen Angriff eingesetzt.

„Maidan-3“

Der ukrainische Präsident befürchtet, dass ein neuer „Maidan“ im Land vorbereitet wird, um ihn zu stürzen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg nach einem Treffen Selenskys mit Vertretern der ausländischen Presse. „Das sind die Informationen, die wir von unseren Geheimdiensten und unseren Partnern erhalten“, zitierte die Agentur Selensky.

Ihm zufolge geht es um eine Operation „Maidan-3“, die Russland angeblich vorbereitet, um einen Staatsstreich in der Ukraine durchzuführen.

„Alle unsere Karten aufgedeckt. Er hat den Plan ans gebracht. <…> Wir müssen die operative Vorbereitung anpassen“, reagierte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, ironisch auf die Worte Selenskys. „Bemerkenswert ist, dass schon der Name des schlauen Plans „Maidan-3″ bedeutet, dass Kiew anerkennt, dass die ersten beiden Maidane nichts anderes als Staatsstreiche waren. Das Gerede über den legitimen Willen des Volkes ist verbaler Schwachsinn“, fügte er hinzu.

Mangel an Granaten

Bei demselben Treffen mit Journalisten räumte der ukrainische Präsident ein, dass die Ukraine aufgrund der Lage im Nahen Osten unter einem Mangel an 155-mm-Artilleriegranaten leidet. „Der Nachschub für uns wurde reduziert“, sagte er.

„Ich konzentriere mich jetzt darauf, Hilfe aus dem Westen zu bekommen. <…> Ohne seine Unterstützung werden wir uns zurückziehen“, fügte Selensky hinzu.

Michail Podoljak, ein Berater des Chefs des Präsidialamtes, zeigte sich unzufrieden mit dem Timing der westlichen Waffen- und Munitionslieferungen. „Wenn wir uns auf bestimmte Hilfsmittel für Kampfeinsätze geeinigt haben, sollten diese Hilfsmittel in sieben bis zehn Tagen geliefert werden, so lange wie es für die Logistik dauert, aber nicht in 90 oder 120 Tagen“, sagte er in einem Interview mit dem ukrainischen Kanal 24.

Militärhilfe für Kiew

Die Niederlande werden der Ukraine im Jahr 2024 zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen, „dieser Betrag ist hauptsächlich für militärische Unterstützung bestimmt“, so das Verteidigungsministerium des Königreichs. Den Angaben zufolge werden die Mittel für die Lieferung von Munition, die Wartung von Ausrüstung und Waffen, die Verbesserung der Cybersicherheit und den Wiederaufbau des Landes verwendet. Die Ausbildung von ukrainischen Soldaten wird fortgesetzt.

Finnland wird der Ukraine sein 20. militärisches Hilfspaket im Wert von rund 100 Millionen Euro zukommen lassen, teilte das Verteidigungsministerium der Republik mit, ohne Einzelheiten zu nennen.

Die USA helfen nicht

Wie der Pressedienst des Weißen Hauses mitteilte, hat US-Präsident Joe Biden das von beiden Häusern des US-Kongresses gebilligte Gesetz zur vorübergehenden Finanzierung der Arbeit der Bundesregierung unterzeichnet. Das Dokument enthält keine Erwähnung von Mitteln zur Unterstützung Israels und der Ukraine.

Das US-Verteidigungsministerium lehnte es ab, Angaben darüber zu machen, wie lange die für die Unterstützung Kiews verbleibenden Mittel reichen werden. „Ich werde nicht vorhersagen, wie lange diese [Mittel] reichen werden“, sagte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh und fügte hinzu, dass die Offenlegung der Daten „nicht den Ukrainern“, sondern angeblich Russland zugute käme. „Wir wissen, dass die Ukraine ihre Bemühungen und ihre Gegenoffensive fortsetzt und weiterhin Unterstützung braucht“, sagte sie und versprach, dass das Pentagon weiterhin darauf drängen werde, dass die Abgeordneten den Antrag auf zusätzliche Mittel für Kiew genehmigen.

Die Ukraine und die EU

Die Entscheidung der EU, Gespräche über den Beitritt der Ukraine zur Union aufzunehmen, könnte verschoben werden, berichtete Reuters unter Berufung auf einen hohen EU-Beamten. Ihm zufolge könnte die Erörterung dieser Frage auf dem EU-Gipfel auf März verschoben werden.

Österreich, Ungarn und Frankreich wollen Kiew trotz der Empfehlungen der EU-Kommission, Gespräche mit der Ukraine über einen Beitritt zur Union aufzunehmen, nicht in der EU sehen, berichtete das Portal EUobserver unter Berufung auf einen europäischen Diplomaten. „Österreich wird [den EU-Beitritt der Ukraine] natürlich behindern, aber es wird sich hinter Ungarn verstecken“, sagte der Gesprächspartner des Portals und fügte hinzu, dass Frankreich „die Ukraine trotz der neuen Rhetorik nicht wirklich in der EU sehen will“. Auch Deutschland, so der Diplomat, „glaubt nicht, dass die Ukraine der EU beitreten wird“.

Ende der Übersetzung

