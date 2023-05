Selensky braucht Zeit, London schickt Raketen nach Kiew: Die Ereignisse des 11. Mai

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 11. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 11. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Selensky braucht Zeit, London schickt Langstreckenraketen nach Kiew: Die Lage rund um die Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte brauchen mehr Zeit, um sich auf die Gegenoffensive vorzubereiten, die viele Opfer fordern könnte, wenn sie in nächster Zeit gestartet wird, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky am Donnerstag.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace teilte mit, dass London Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow an Kiew übergeben habe. Der Kreml hat eine angemessene Antwort des russischen Militärs versprochen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Sturmtruppen führen weiterhin Offensiven im westlichen Teil von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) durch, wobei sie von Luftlandetruppen unterstützt werden, die die ukrainischen Streitkräfte an ihren Flanken binden, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Das russische Militär habe in der Nacht während der Militäroperation 96 ukrainische Artillerieeinheiten in Feuerstellungen, sowie Personal und Ausrüstung in 123 Gebieten getroffen, sagte er weiter. Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte beliefen sich innerhalb von 24 Stunden auf etwa 550 Personen.

Die Kinzhal-Frage

Kiew versucht, mit Aussagen über das angebliche Abfangen einer Kinzhal-Rakete, die vom Patriot-Boden-Luft-Raketensystem nicht abgefangen werden kann, Wunsch und Wirklichkeit zu vermischen, sagte eine Quelle im russischen Verteidigungsministerium gegenüber der TASS und bezeichnete den Bericht über den angeblichen Vorfall am 9. Mai als einen „gestreut“.

Der Quelle zufolge übersteigt die Geschwindigkeit der Kinzhal-Rakete die Kampffähigkeiten von Flugabwehrsystemen, einschließlich der Patriot, die der Westen an Kiew geliefert hat. „Darüber hinaus schließt das von der Kinzhal auf ihrer letzten Flugphase durchgeführte Flugabwehrmanöver und die fast senkrechte Annäherung an das Ziel das Abfangen dieser Waffe durch Flugabwehrraketensysteme aus“, betonte der Gesprächspartner im Ministerium. Er wies darauf hin, dass die regelmäßigen Berichte Kiews über angeblich abgefangene russische Raketen darauf abzielen, den übermäßigen Verbrauch von Munition für die vom Westen gelieferten Luftabwehrsysteme zu rechtfertigen, und dass die Zahl der „Abfänge“ zwei- bis dreimal höher ist als die Zahl der vom russischen Militär tatsächlich abgefeuerten Raketen.

Ein wenig mehr Zeit

Die ukrainischen Streitkräfte bräuchten etwas mehr Zeit, um sich auf den Gegenangriff vorzubereiten, sagte der ukrainische Präsident. „Wir können die Offensive [mit dem, was wir haben] starten und erfolgreich sein. Allerdings werden wir auf diese Weise viele Menschen verlieren. Ich halte das für inakzeptabel“, sagte Selensky. Ihm zufolge sind die für die Offensive gebildeten Brigaden bereits voll einsatzbereit, aber die ukrainischen Streitkräfte benötigen noch „einige Dinge“, darunter westliche gepanzerte Fahrzeuge, die, wie Selensky bemerkte, „schubweise kommen“.

Zum Thema Friedensgespräche sagte Selensky, dass die Befürworter eines baldigen Beginns dieser Gespräche „die Ukraine nicht zwingen können, Gebiete aufzugeben“. Er fügte hinzu, dass Kiew keine Angst davor habe, nach den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA im November 2024 die Unterstützung aus Washington zu verlieren, da sowohl Demokraten als auch Republikaner Verbündete der Ukraine seien.

Langstreckenraketen

Der britische Verteidigungsminister hat die Verlegung von Storm-Shadow-Langstrecken-Marschflugkörpern nach Kiew verkündet. Der Minister bezeichnete den Schritt als „eine kalibrierte und angemessene Antwort auf die russische Eskalation“. Wallace zeigte sich zuversichtlich, dass der Einsatz dieser Raketen es der Ukraine ermöglichen werde, die russischen Streitkräfte von ihrem Territorium zurückzudrängen.

Die Reichweite der an Kiew übergebenen Raketen beträgt 250 bis 300 Kilometer. Das entspricht den Eigenschaften der Exportvariante der Storm Shadow, während die maximale Reichweite dieser Raketen 560 Kilometer erreichen kann. Die Storm Shadow wird von der Luftwaffe zusammen mit HIMARS- und Harpoon-Raketen sowie ukrainischen Neptun-Marschflugkörpern eingesetzt werden, so Wallace.

Die Lieferung von Langstreckenraketen durch Großbritannien an das Kiewer Regime hat im Kreml eine „sehr negative“ Reaktion hervorgerufen und wird eine angemessene Antwort des russischen Militärs erfordern, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Getreideabkommen

Die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine, der Türkei und den Vereinten Nationen über das Getreideabkommen werden in naher Zukunft auf technischer Ebene fortgesetzt, erklärte das türkische Verteidigungsministerium nach zweitägigen Gesprächen in Istanbul. Gleichzeitig sagte eine Quelle in Istanbul gegenüber der TASS, dass das Abkommen wahrscheinlich um zwei Monate verlängert werden wird.

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Verschinin sagte jedoch nach den Gesprächen, dass die Schwarzmeer-Initiative enden werde, wenn Russland keine Garantien erhalte, dass seine Forderungen bis zum 18. Mai erfüllt würden. „Denn eine Initiative, die nur einer Partei nützt, kann kaum von allen anerkannt und bestätigt werden. Natürlich schützen wir zuallererst die nationalen Interessen Russlands, seiner Agrarproduzenten und Düngemittelhersteller. Wir tun das auch unter Berücksichtigung der allgemeinen Lage auf dem Weltmarkt, die recht volatil ist“, betonte er.

Konfiszierung und Enteignung

Zur Entscheidung des US-Justizministers, die beschlagnahmten Gelder von Konstantin Malofejew, dem Gründer des Fernsehsenders Zargrad, an die Ukraine zu überweisen, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, dass dieser Schritt ein Bumerang für die USA selbst sei und ihre Glaubwürdigkeit untergrabe. „Das ist nichts weniger als ein Eingriff in das für die USA absolut heilige Recht auf Eigentum“, sagte Peskow.

Auf die Frage nach einer möglichen Entschädigung des finnischen Energiekonzerns Fortum antwortete Peskow, das stehe nicht auf der Tagesordnung. Zu Informationen über die Abschreibung russischer Vermögenswerte durch das Unternehmen, nachdem die Aktien der russischen Tochtergesellschaft unter die vorläufige Verwaltung der Föderalen Agentur für Vermögensverwaltung gestellt wurden, sagte der Kreml-Sprecher, dass „es keine Entscheidungen über eine Verstaatlichung gibt“.

„Russland steht vor der Enteignung seiner Vermögenswerte im Ausland. Und natürlich sollte niemand von Russland erwarten, dass es diese ganze Angelegenheit unbeantwortet lässt“, betonte Peskow.

Ende der Übersetzung

