MOSKAU, 14. Oktober./ Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat Journalisten inoffiziell aufgefordert, das Thema Korruption nicht anzusprechen, solange die Kämpfe andauern, erzählte die Chefredakteurin von ZN.UA, Julia Mostowa, auf der Konferenz National Media Talk 2023 in Kiew, berichtet New Voice.

Der Journalistin zufolge richtete der Staatschef diesen Appell nach der aufsehenerregenden Untersuchung über die überhöhten Preise für Lebensmittel des Verteidigungsministeriums an die Medien. Gleichzeitig schlug er nicht vor, dass die Medienvertreter den Behörden signalisieren sollten, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie Korruption entdecken, sondern forderte sie lediglich auf, zu diesem Thema zu schweigen, betonte Mostowa.

Die Frage der Korruptionsbekämpfung ist in der Ukraine sehr akut. Die westlichen Partner, von deren finanzieller und militärischer Unterstützung Kiew abhängt, erwarten von der ukrainischen Regierung echte Ergebnisse und bestehen auf mehr Autonomie für das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP). Politiker aus den USA und der EU erklären ganz offen, dass sie die Verwendung der der Ukraine zugewiesenen Mittel streng kontrollieren werden.

Vor diesem Hintergrund sind in der Ukraine seit Anfang des Jahres mehrere große Korruptionsskandale aufgetaucht, in die hochrangige Beamte verwickelt sind. Die Resonanz war so groß, dass sich Präsident Wladimir Selensky gezwungen sah, eine seiner Videoansprachen dem Thema der Bekämpfung des Missbrauchs durch Beamte zu widmen und versprach, Korruption während des Kriegsrechts mit Hochverrat gleichzusetzen. Später stellten ukrainische Experten jedoch fest, dass Selensky plante, die Untersuchung von Korruptionsfällen vom NABU und SAP auf den loyaleren ukrainischen Geheimdienst SBU zu übertragen, was es der Regierung schließlich ermöglichen würde, Rechnungen mit Gegnern zu begleichen und Korruptionsfälle unter ihren Leuten geheim zu halten.

