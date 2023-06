Selensky gibt zu, dass die Ukraine den Frieden stört

Unglaublich aber wahr

Selensky hat im ukrainischen Parlament faktisch zugegeben, dass die Ukraine ein Unruhestifter in der Region ist. Diese bemerkenswerte Aussage schauen wir uns an.

In den letzten Tagen gab es eine Reihe von Meldungen, die für mich in die Kategorie „unglaublich, aber wahr“ gehören, weshalb ich heute eine kleine Artikelserie mit den Meldungen veröffentliche.

Am Mittwoch hat der ukrainische Präsident Selensky eine Rede gehalten, bei der ich mich gefragt habe, was der Mann raucht. So erklärte er allen Ernstes, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine im Interesse Russlands sei:

„Für Russland wäre es jetzt richtig, die Aufnahme der Ukraine in die NATO zu fordern“

Man beachte seine Argumentation: Selensky zufolge müsste sich die Ukraine mit der Aufnahme in die NATO verpflichten, den Frieden in ihrer Region zu sichern. Und das, so Selensky, liege auch im Interesse Russlands. Das sagte der ukrainische Präsident nur wenige Minuten, nachdem er in der Rede seine Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck gebracht hatte, dass einige westliche Staats- und Regierungschefs sich bei ihren Entscheidungen immer noch an Russland orientieren.

Damit hat Selensky die Argumentation Russlands bestätigt, dass die Ukraine in der Region alles andere tut, als den Frieden zu sichern. Damit die Ukraine den Frieden sichert, müsse sie in die NATO, so Selensky. Das war sicher unfreiwillig ehrlich von Selensky und er sollte Dankesbriefe an die Redaktionen der westlichen Medien schreiben, weil die darüber natürlich nicht berichten.

Damit aber nicht genug, Selensky war bei seiner Rede in Fahrt und verkündete auch gleich, die Ukraine brauche eine neue Staatsdoktrin. Vor allem in Fragen der Wirtschaft hat Selensky offenbar jeden Realitätssinn verloren, denn er forderte für die Ukraine, das schon vor 2022 ärmste Land Europas, die Festlegung eines Gehaltsniveaus, das 30 Prozent höher ist als in den benachbarten EU-Staaten. Dazu nannte als Ziel ein BIP von einer Billion Dollar.

Was raucht der Mann?

Die Ukraine hatte 2013, also vor dem Maidan, ein BIP von knapp 200 Milliarden Dollar. Damals wickelte die Ukraine etwa die Hälfte ihres Außenhandels mit Russland ab. Nach dem Maidan haben die an die Macht gekommenen Nationalisten um Poroschenko und Jazenjuk den Handel mit Russland faktisch verboten und wenig überraschend hat sich das BIP der Ukraine dadurch halbiert und lag 2016 unter 100 Milliarden Dollar.

Nach 2014 haben Millionen Ukrainer wegen Armut und dem Krieg im Donbass das Land Richtung Russland verlassen. Von den etwa 40 Millionen Ukrainern aus dem Jahr 2013 lebten 2020 schätzungsweise noch 30 Millionen im Land (genaue Zahlen veröffentlicht die Ukraine schon seit Jahren nicht mehr), weil man von den 40 Millionen Ukrainern die Menschen auf der Krim, im Donbass und die (Wirtschafts-)Flüchtlinge abziehen muss, die vor allem nach Russland gegangen sind, weil die EU sie vor 2022 noch nicht aufgenommen hat.

Nach der Eskalation des Donbass-Krieges 2022 sind schätzungsweise weitere acht bis zehn Millionen Ukrainer aus dem Land geflohen. Vermutlich leben noch etwas über 20 Millionen Menschen in dem Land, vor allem Rentner und Staatsbedienstete. Und selbst in Europa ist man sich darüber im Klaren, dass die geflohenen Ukrainer kaum in nach Hause zurückkehren werden, selbst wenn dort wieder Frieden herrschen sollte.

Wer soll bitte schön noch in der ukrainischen Wirtschaft arbeiten und die von Selensky genannten Fantasien umsetzen?

Der Mann ist entweder wirklich komplett auf Drogen und daher jeder Realität entrückt, oder er belügt sein Volk nach Strich und Faden. Oder beides…

