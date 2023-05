Selensky in Amsterdam und Sanktionen auf Sanktionen: Die Ereignisse des 4. Mai

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 4. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 4. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Einschätzungen des Angriffs auf den Kreml und Selenskys Gespräche in den Niederlanden: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Kiew ist in den Drohnenangriff auf den Kreml verwickelt, aber Entscheidungen über solche Aktionen werden in Washington getroffen, betonte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow. Vertreter der US-Regierung erklärten, sie seien nicht in den Angriff verwickelt, und in Europa wird der Drohnenangriff bezweifelt.

Kiew habe fast alles, was es brauche, um „in den kommenden Wochen und Monaten“ eine Gegenoffensive zu starten, sagte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat eine Reihe von Treffen mit der niederländischen Führung abgehalten, zu denen er aus Finnland angereist ist. Das Hauptthema der Gespräche war die militärische Unterstützung für Kiew und die Aussichten der Ukraine auf einen NATO-Beitritt.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Angriffskommandos haben im westlichen Teil von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) zwei Straßenzüge besetzt und setzen die Vernichtung des Gegners mit Unterstützung von Luftlandetruppen, Artillerie und Flugzeugen fort, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Ihm zufolge haben die russischen Truppen bei Donezk in den letzten 24 Stunden bis zu 255 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte vernichtet.

In anderen Abschnitten beliefen sich die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte auf etwa 130 Soldaten. Die Kommando- und Kontrollposten der Einheiten von zwei Brigaden und das Zentrum der Spezialeinsatzkräfte der ukrainischen Streitkräfte im Süden wurden getroffen. Bei Kupjansk zerstörten russische Truppen ein Depot für Artilleriemunition und unterbanden die Aktionen von sechs ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen.

Angriffe auf die Infrastruktur

Ukrainische Medien haben über Explosionen berichtet, die in der vergangenen Nacht in Kiew, Odessa und mehreren anderen Städten zu gemeldet wurden. Nach Angaben von Sergej Popko, dem Leiter der Militärverwaltung der Hauptstadt, war die Intensität der Angriffe in Kiew am Donnerstagabend die höchste seit Jahresbeginn.

Das staatliche Energieunternehmen Ukrenergo meldete, dass in den Regionen Tschernigow, Charkow, Sumy und Dnjeprpetrowsk Energieanlagen der Verteilernetzbetreiber beschädigt wurden, so dass einige Kunden ohne Strom waren.

Vorbereitungen der Gegenoffensive

Die ukrainische Regierung ist dabei, die Prioritäten ihrer geplanten Gegenoffensive sowie deren Zeitplan und Umfang festzulegen, erklärte die Direktorin des US-Geheimdienstes Avril Haynes vor dem Streitkräfteausschuss des Senats. Ihrer Ansicht nach wird die westliche Unterstützung bei der Vorbereitung der Pläne und Kräfte für die Gegenoffensive von entscheidender Bedeutung sein. Die militärische Unterstützung Kiews durch die USA „erhöht die Erfolgsaussichten der Ukraine“, betonte Haynes.

Sie erklärte: „Selbst wenn die ukrainische Gegenoffensive nicht in vollem Umfang erfolgreich sein sollte“, erwarten die US-Geheimdienste in diesem Jahr „keine nennenswerten Offensivoperationen“ Russlands. Sie glaubt, dass die russischen Streitkräfte neue Verteidigungspositionen vorbereiten.

Kiew verfüge „zu 98 Prozent über alles, was seine Streitkräfte für offensive Operationen im Frühjahr, in den kommenden Wochen und Monaten, benötigen“, erklärte der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses.

Angriff auf den Kreml

Informationen des russischen Geheimdienstes zeigen, dass Kiew an dem Drohnenangriff auf den Kreml beteiligt war, aber Entscheidungen über solche Aktionen werden in Washington getroffen, so der Pressesprecher des russischen Präsidenten. Er bezeichnete die Versuche der USA und der Ukraine, ihre Beteiligung an dem Angriff zu leugnen, als „absolut lächerlich“. „Wir wissen sehr gut, dass Entscheidungen über solche Aktionen, über solche Terrorangriffe, nicht in Kiew getroffen werden, sondern in Washington. Und Kiew führt dann aus, was man ihm sagt“, sagte Peskow. Er fügte hinzu, dass „Kiew oft nicht einmal die Ziele bestimmt, sondern sie werden in Washington festgelegt und dann an Kiew übermittelt, damit Kiew sie umsetzt.“

Die USA seien nicht in den Angriff verwickelt, sagte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses. Er sagte, die USA „unterstützen, ermutigen oder erleichtern keine Angriffe auf einzelne Staatsführer“.

Mao Ning, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, rief dazu auf, „jegliche Handlungen zu vermeiden, die zu einer weiteren Eskalation“ des Konflikts in der Ukraine führen.

in Europa wurde Drohnenangriff auf den Kreml de facto bezweifelt. Die französische Außenministerin Catherine Colonna bezeichnete den Angriff als „seltsamen und rätselhaften Vorfall“, ihr italienischer Amtskollege Antonio Tajani sagte, er kenne die Einzelheiten des Geschehens nicht, und EU-Chefdiplomat Josep Borrell sprach sogar von dem „so genannten“ Angriff.

Selensky in den Niederlanden

Amsterdam arbeite „eng mit den Partnern“ zusammen, um eine Entscheidung über die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine zu treffen, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nach Gesprächen mit Selensky. Zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sagte er, dass die Niederlande „die Ambitionen Kiews unterstützen“, dass aber die Frage der Aufnahme in die NATO eine gemeinsame Entscheidung der Bündnismitglieder sei.

Selensky räumte seinerseits ein, dass die Übergabe von F-16-Kampfjets an die Ukraine „ein ebenso komplexes Thema ist wie die Konsolidierung der Länder über die Zukunft des Landes in der EU und der NATO“.

An den Gesprächen nahm auch der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo teil, der erklärte, Belgien habe 200 Millionen Euro aus den Einnahmen aus den in seinem Land eingefrorenen russischen Vermögenswerten für die militärische Unterstützung der Ukraine ausgegeben. Darüber hinaus prüft es gemeinsam mit der EU-Kommission die Möglichkeit, die in Belgien eingefrorenen Zentralbankguthaben in Höhe von mehr als 180 Milliarden Euro vollständig zur Unterstützung Kiews einzusetzen. Dem Ministerpräsidenten zufolge ist für Brüssel „die Verwendung russischer Vermögenswerte für die Ukraine aus wirtschaftlicher und moralischer Sicht völlig gerechtfertigt“.

Sanktionen für die Umgehung der Sanktionen

Die Staaten der EU sprechen über einen neuen Sanktionsmechanismus, der sich an Drittländer richtet, die nach Ansicht der Union nicht genug tun, um Russland an der Umgehung der verhängten Beschränkungen zu hindern, berichtet Bloomberg. Nach Angaben von Bloomberg soll der Mechanismus in erster Linie Länder davon abhalten, Russland zu unterstützen, und Handelskanäle abschneiden, die Moskau nutzen kann.

Darüber hinaus beabsichtigt die EU, den Anwendungsbereich der bestehenden Maßnahmen zur Exportkontrolle zu erweitern und den Transit vieler Waren durch Russland zu verbieten. Es wird erwartet, dass Dutzende weiterer Personen und Einrichtungen auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Dabei wird die EU wohl keine Restriktionen gegen den russischen Staatskonzern Rosatom verhängen wird, fügten Quellen hinzu.

Festnahmen und Beschlagnahmungen

Gennady Truchanow, der Bürgermeister von Odessa, wurde inhaftiert, wie die spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach ihren Angaben hat das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine gegen Truchanow eine Präventivmaßnahme in Form einer zweimonatigen Festnahme mit der Alternative einer Kaution in Höhe von 13,6 Millionen Griwna (fast 372.000 Dollar) wegen der Veruntreuung von Haushaltsmitteln beim Kauf des Kraian-Werksgeländes durch die Stadtverwaltung verhängt.

Der ulkrainische Gehimdienst SBU hat das Vermögen des ukrainischen Geschäftsmannes Vadym Novinsky im Wert von über 10,5 Milliarden Griwna (287 Milliarden Dollar) beschlagnahmt. Die Liste der gesperrten Vermögenswerte umfasst 230 Immobilien, die Novinsky nach Angaben des SBU „über einen Offshore-Treuhandfonds besitzt“. Es wird berichtet, dass der Geheimdienst insbesondere einen elitären Hotelkomplex im Zentrum von Kiew, einen kommerziellen Seehafen Otschakow, das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs und Einkaufszentren in verschiedenen Regionen der Ukraine beschlagnahmt hat.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen