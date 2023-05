Selensky wollte Russland angreifen und eine Pipeline sprengen

Geheimdienst-Leak

Laut der Washington Post wollte Selensky Russland mit Langstreckenraketen angreifen und die Druschba-Öl-Pipeline sprengen, die Ungarn mit Öl versorgt. Das könnte Probleme bei neuen EU-Sanktionen verursachen.

Die Washington Post hat weitere Informationen über die Pentagon Leaks veröffentlicht, die ausgesprochen brisant sind. Laut der Zeitung geht aus bisher nicht veröffentlichten Unterlagen des Pentagon Leaks hervor, dass Selensky Pläne hatte, die nicht nur den Krieg weiter eskaliert und einem Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO nähergebracht hätten, sondern er wollte auch die für Ungarn lebenswichtige Druschba-Öl-Pipeline auf russischem Gebiet angreifen. Die Zeitung schreibt:

„Der ukrainische Präsident Wladmir Selensky hat das Vertrauen der westlichen Regierungen gewonnen, indem er sich weigerte, die von ihnen bereitgestellten Waffen für Angriffe innerhalb Russlands zu verwenden, und die russischen Streitkräfte innerhalb der ukrainischen Grenzen ins Visier zu nehmen.

Doch hinter verschlossenen Türen hat der ukrainische Staatschef vorgeschlagen, eine noch kühnere Richtung einzuschlagen: Russische Dörfer besetzen, um ein Druckmittel gegen Moskau zu erlangen, eine Pipeline bombardieren, die russisches Öl nach Ungarn, einem NATO-Mitglied, transportiert, und er sehnt sich insgeheim nach Langstreckenraketen, um Ziele innerhalb der russischen Grenzen zu treffen. Dies geht aus geheimen US-Geheimdienstdokumenten hervor, in denen seine interne Kommunikation mit hochrangigen Mitarbeitern und militärischen Führern beschrieben wird.“

Ungarn ist stinksauer

Das waren offensichtlich keine leeren Worte, denn am 10. Mai gab es tatsächlich einen versuchten Terroranschlag auf die Pipeline. Dabei wurde versucht, Infrastruktur der Pipeline in der russischen Stadt Brjansk zu sprengen. Es gab zwar eine Explosion, aber der Schaden an der Pipeline ist überschaubar und es gab keine Verletzten.

Der ungarische Außenminister sagte in einer Reaktion auf den Terroranschlag:

„Es gibt Länder in Europa, vor allem in Mitteleuropa, die Öl aus Russland beziehen. Daher ist der offensichtliche Angriff auf die Pipeline von Russland nach Europa ein Angriff auf unsere Sicherheit, und unsere Energiesicherheit ist eine Frage unserer Souveränität.“

Für Ungarn ist die Pipeline lebenswichtig und die ungarische Regierung hat aus diesem Grund EU-Sanktionen gegen russisches Pipeline-Öl verhindert. Die EU-Sanktionen gegen russisches Öl betreffen nur mit Tankern geliefertes Öl. EU-Staaten wie Deutschland haben daher aus eigenem Antrieb den Kauf von russischem Pipeline-Öl eingestellt, was in Deutschland zu Problemen mit der Ölversorgung einer wichtigen Raffinerie in Ostdeutschland geführt hat.

Blockiert Ungarn weitere EU-Sanktionen?

Ungarn ist ohnehin nicht gut auf das Regime in Kiew zu sprechen, weil es die ungarische Minderheit in der Ukraine massiv unterdrückt. Hinzu kommt, dass die Ukraine gerade erst die ungarische OTR-Bank, die größte Bank Ungarns, die viele Filialen in Russland hat, auf die Liste der „internationalen Kriegsunterstützer“ gesetzt und mit Strafmaßnahmen belegt hat. Der ungarische Außenminister sagte dazu mit Blick auf neue EU-Sanktionen gegen Russland:

„Die EU-Außenminister treffen sich in Stockholm, wo wenig überraschend der Krieg in der Ukraine auf der Tagesordnung steht. Um es klar zu sagen: Es wäre für uns sehr schwierig, eine neue Lösung zu unterstützen, solange die Ukraine die OTR-Bank auf der Liste der internationalen Kriegssponsoren führt.“

Im Gegensatz zur deutschen Regierung, die die Sprengung der für Deutschland wichtigen Nord-Streams schweigend akzeptiert hat, sorgt sich die ungarische Regierung um ihre Wirtschaft und ihre Bürger. Für beide wäre eine Zerstörung der Druschba-Pipeline eine Katastrophe. Ob die ungarische Regierung aber ihre Drohung wahr macht, das von der EU-Kommission ausgearbeitete elfte Sanktionspaket gegen Russland tatsächlich zu blockieren, bleibt abzuwarten.

