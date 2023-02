Menschenrechte

Der radikal-nationalistische Kurs der Ukraine treibt merkwürdige Blüten. In ukrainischen Medien wurde ein Vorfall um einen schlecht Ukrainisch sprechenden Café-Besitzer in Odessa zum "Skandal".

2021 wurde in der Ukraine ein Rassengesetz eingeführt, das die ukrainischen Staatsbürger nach ihrer Ethnie in drei Kategorien mit unterschiedlichen Rechten einteilt. Außerdem wurde in der Ukraine schon 2019 ein Sprachengesetz erlassen, das die Nutzung der Sprachen der ethnischen Minderheiten unter Strafe stellt, wobei die Einschränkungen für die Benutzung anderer Sprachen jedes Jahr verschärft werden. Nicht nur Ungarn protestiert in Kiew immer wieder gegen die Behandlung der ethnischen Ungarn in der Ukraine, auch Rumänien hat wegen der Behandlung der ethnischen Rumänen in der Ukraine Anfang Januar in Kiew Protest angemeldet.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat nun über ein konkretes Beispiel berichtet, das sich in diesen Tagen in Odessa ereignet und in ukrainischen Medien Wellen geschlagen hat. Ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Büro des Sprachen-Ombudsmannes reagiert auf Skandal um russische Sprache in Café in Odessa

Der Besitzer des Cafés hatte sich zuvor geweigert, mit einer Kundin Ukrainisch zu sprechen, mit der Begründung, er spreche es nicht gut

Jaroslawa Witko-Prysjaschnjuk, Sprecherin des ukrainischen Ombudsmannes in Odessa, reagierte auf den Skandal in einem Café der Stadt, wo einer Kundin die Bedienung in ukrainischer Sprache verweigert wurde.

Am Freitag berichteten ukrainische Medien, dass der Besitzer eines Cafés in Odessa sich geweigert hat, mit einer Kundin Ukrainisch zu sprechen, mit der Begründung, dass er die Sprache nicht gut beherrsche. Die Frau bestand darauf und verlangte, dass die auf Russisch verfasste Speisekarte geändert wird. Später sagte der Besitzer, das Café schließe und die Kundin musste das Café verlassen, woraufhin sie Anzeige bei der Polizei erstattete.

„Bezüglich der Situation im Café. Gemäß Artikel 30 des ukrainischen Gesetzes „Über die Gewährleistung des Funktionierens der ukrainischen Sprache als Staatssprache“ muss die Kundenbetreuung in der Staatssprache erfolgen, auch in privaten Einrichtungen. Dies ist keine Laune des Kunden, sondern eine Anforderung der geltenden Gesetzgebung. Ein Verstoß dagegen zieht eine Ordnungsstrafe nach sich“, schrieb Vitko-Prysjaschnjuk auf ihrer Facebook-Seite.

Sie fügte hinzu, dass „der Rauswurf eines Kunden aus einer Einrichtung aus diesem Grund mehr als nur ein Verstoß gegen das Gesetz ist“. „Der Verstoß ist nicht unbemerkt geblieben, wir ergreifen bereits entsprechende Maßnahmen gegen den Täter“, schrieb Vitko-Prysjaschnjuk.

Der Kurs zur offenen Verdrängung der russischen Sprache begann in der Ukraine unmittelbar nach dem Staatsstreich im Februar 2014, und im Mai 2019 unterzeichnete Petro Poroschenko, der damalige Präsident des Landes, fünf Tage vor Ablauf seiner Amtszeit das Gesetz „Über die Gewährleistung des Funktionierens der ukrainischen Sprache als Staatssprache“. Laut diesem Gesetz werden Gesetzesverstöße ab dem 16. Juli 2022 mit einer Geldstrafe geahndet, die bei wiederholten Verstößen erhöht werden kann. Das Gesetz verpflichtet die Bürger des Landes, die ukrainische Sprache in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu verwenden, einschließlich der öffentlichen Verwaltung, des Gesundheitssektors, der Wissenschaft und des Bildungswesens, der Medien und auf Websites. Seit Beginn der russischen Militäroperation wurde die Ukraine von einer Kampagne der totalen „Entrussifizierung“ erfasst. Die Regierung verhängte in Bildungseinrichtungen ein vollständiges Verbot der russischen Sprache und des Russischunterrichts.

