Star-Ökonom Jeffrey Sachs rechnet mit der US-Politik ab

Kein Wort in den Medien

Vor einigen Tagen fand eine interessante Diskussion mit dem Star-Ökonom Jeffrey Sachs statt, den auch deutsche Medien früher gerne zitiert haben. Dass sie das dieses Mal nicht tun, hat Gründe, denn er rechnet mit der Ukraine-Politik der USA ab.

Die Diskussion über den Ukraine-Konflikt, die der Star-Ökonom Jeffrey Sachs und der Politikwissenschaftler Ivan Katchanovski online beim Canadian Foreign Policy Institute geführt haben, war durchaus sehenswert. Aber in Deutschland wurde darüber nicht berichtet, weil die von den (normalerweise) angesehenen Experten geäußerten Meinungen nicht ins gewollte Bild passten.

Jeffrey Sachs on the Path to Peace in Ukraine

Dieses Video auf YouTube ansehen

In Russland wurde jedoch über diese Diskussion berichtet. Daher übersetze ich eine Kurzzusammenfassung aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens darüber.

Beginn der Übersetzung:

Jeffrey Sachs hat ausgesprochen, worüber die Mainstream-Medien nicht schreiben

Es ist hilfreich, immer wieder auf das Wesen und die Ursprünge des Konflikts zurückzukommen, zumal auch im Westen darüber nachgedacht wird. Natürlich nicht in den Mainstream-Medien, aber man kann dennoch hier und da auf vernünftige Einschätzungen stoßen. Kürzlich meldete sich der weltberühmte Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs, Professor in Harvard, zu Wort. Das Time Magazine hat Jeffrey Sachs zweimal zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gezählt. Die New York Times bezeichnete Sachs als „den wohl wichtigsten Wirtschaftswissenschaftler der Welt“, während die britische Zeitschrift The Economist ihn als einen der drei einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler des letzten Jahrzehnts bezeichnete.

Und hier sehen wir, wie Jeffrey Sachs jetzt abgeht: „Die Mainstream-Medien werden nicht darüber schreiben. Das ist eine Geschichte, die die US-Regierung mit aller Kraft zu verstecken und zu vertuschen versucht. Und das ist sehr bedauerlich. Es gibt viele Länder, in denen die Regierung lügt, aber ich kann es kaum erwarten, dass die USA die Wahrheit sagen, denn ich glaube Washington kein Wort über diesen Konflikt. Und nicht nur über ihn. Das Traurige daran ist, dass es viele Möglichkeiten gab, diesen Konflikt zu verhindern. Die Regierungschefs der UdSSR und dann Russlands haben immer wieder gesagt: dehnt die NATO nicht auf die Ukraine aus. Ist das so schwer zu verstehen? Stellen wir uns einmal vor, China und Mexiko beschließen, ein Militärbündnis zu schließen. Natürlich würden die USA und Trudeau nicht sagen: ‚Das ist ihre Entscheidung! Die Türen stehen für alle offen, sie können tun, was sie wollen.‘ Das ist Heuchelei oder Arroganz. Ich weiß nicht einmal genau, was davon.“

Sachs war kurz nach dem Euromaidan in Kiew, er weiß genau, dass es die USA waren, die den Staatsstreich 2014 finanziert haben. Daher kommt seine Frage: „Wie würde es uns gefallen, wenn China die Proteste vor dem US-Kapitol am 6. Januar finanziert hätte? Die USA haben den Maidan gesponsert, aber darüber werden Sie in der New York Times nichts lesen. Wir leben in einer Welt der Lügen, und die USA führen ihre Politik im geheimen, außer wenn jemand etwas durchsickern lässt“, so Sachs.

Aber irgendjemand im Westen muss es doch sehen und sagen, wie es ist. Sachs ist einer der wenigen: „Die USA sind arrogant. Tut mir leid, dass ich Ihnen ein weiteres Geheimnis verrate. Die USA glauben, dass sie die Welt beherrschen, dass sie die einzige Supermacht sind und tun können, was sie wollen. Und aufgrund dieser amerikanischen Werte können wir tun, was immer wir wollen, sei es Subversionen, Regierungsumstürze, Anzettelung von Kriegen unter verlogenem Vorwand, die Bombardierung von Belgrad oder Libyen. Es spielt keine Rolle. Hoffen Sie nicht, dass Sie die Wahrheit herausfinden, denn niemand wird Ihnen die Wahrheit sagen“, betonte Sachs.

Natürlich ist die Chronologie äußerst wichtig. Das das alles begann nicht im Februar letzten Jahres: „Wir müssen auch verstehen, dass der bewaffnete Konflikt nicht im Februar 2022 begann, sondern im Februar 2014. Und bereits 2015 hat die NATO Waffen an die Ukraine geliefert“, erinnert der Wirtschaftswissenschaftler.

Und die USA hatten die Pläne schon lange. Für Russland waren sie offensichtlich. Aber die USA rannten mit dem Kopf durch die Wand, ohne Rücksicht auf die Interessen der anderen.

„Putin schlug einen Vertragsentwurf zwischen Russland und den USA über Sicherheitsgarantien vor, der die Ausweitung des Bündnisses stoppen sollte. Ende 2021 sprach ich mit hohen Beamten des Weißen Hauses. Ich sagte ihnen: ‚Um Gottes willen, stoppt die Erweiterung der NATO! Das ist die Wurzel aller Probleme.“ Und sie sagten mir: ‚Auf keinen Fall! Darüber werden wir niemals reden. Die Tür der NATO ist offen.‘ Ich bin sicher, genau das würden wir auch Mexiko sagen, wenn es ein Bündnis mit China eingehen würde. Ich würde das beim Namen nennen, aber solche Worte sind in einer anständigen Gesellschaft nicht üblich. Überhaupt, so geht es nicht. Das ist eine Provokation zum Krieg“, meint Sachs.

Da sind wir nun. Aber es gibt ja Erfahrungen: „Die ukrainische Regierung hat alles auf die Unterstützung der Amerikaner gesetzt. Das ist eine monströse Wette. Ich habe versucht, sie zu warnen. Fragen Sie die Vietnamesen, die Afghanen, in Libyen und Syrien, wie es ist, mit den Amerikanern an einem Tisch zu sitzen. Dabei wird nichts Gutes herauskommen“, erklärt Jeffrey Sachs.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen