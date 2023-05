Stecken die USA hinter dem Krieg im Sudan?

Geopolitik

Am Freitag habe ich über einen Artikel in der New York Times berichtet, der der US-Regierung die Schuld am Bürgerkrieg im Sudan gibt. Nun habe ich dafür noch einen sehr interessanten Hinweis gefunden, den die New York Times nicht erwähnt hat.

In meinem gestrigen Artikel, in dem ich den Artikel der New York Times übersetzt habe, habe ich auch geschrieben, dass die sudanesische Regierung mit Russland eine Vereinbarung über die Einrichtung eines russischen Flottenstützpunktes im Sudan getroffen hat, weshalb der Verdacht bereits nahe lag, dass die USA an dem Ausbruch der Kämpfe nicht ganz unbeteiligt waren, weil sie eine Regierung im Sudan an der Macht sehen wollten, die diese Vereinbarung mit Russland widerruft.

Darauf, dass diese Vereinbarung der Grund für den Ausbruch der Kämpfe war, weil die USA die Flottenbasis verhindern wollten, habe ich einen weiteren Hinweis gefunden. Nachdem Russland und der Sudan diese Vereinbarung getroffen hatten, kam es zunächst zu einem Putsch und danach haben die USA der neuen sudanesischen Regierung wegen dem geplanten Stützpunkt offen gedroht. Über diese Drohung haben damals viele Medien außerhalb der westlichen Medienblase berichtet, ich übersetze als Beispiel eine Meldung der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı vom 28. September 2022.

Beginn der Übersetzung:

USA warnen Sudan vor Konsequenzen, falls er eine russische Militärbasis beherbergt

US-Botschafter im Sudan sagt, ein solcher Schritt würde den Sudan von der internationalen Gemeinschaft isolieren

Der US-Botschafter im Sudan hat vor Konsequenzen gewarnt, sollte das nordostafrikanische Land die Einrichtung einer russischen Militärbasis an der Küste des Roten Meeres zulassen.

In einem Interview mit der Zeitung Tayyar sagte John Godfrey: „Es gibt Berichte, dass Russland versucht, die Vereinbarung umzusetzen, die es 2017 mit dem gestürzten Präsidenten Omar al-Bashir unterzeichnet hat, um eine Militärbasis am Roten Meer zu errichten.“

Er warnte, dass ein solcher Schritt den Sudan von der internationalen Gemeinschaft isolieren und die Interessen des Landes untergraben würde.

„Alle Länder haben das souveräne Recht zu entscheiden, mit welchen anderen Ländern sie zusammenarbeiten wollen, aber diese Entscheidungen haben natürlich Konsequenzen“, sagte Godfrey.

Er fügte hinzu, dass die USA ein guter Partner sein können, aber das wird nur möglich sein, wenn eine neue zivil geführte Regierung gebildet wird und ein Übergangsrahmen geschaffen wird, der das Land auf den Weg der Demokratie zurückführt.

Bei einem Besuch des 2019 durch einen Militärputsch gestürzten Präsidenten Bashir in Moskau im November 2017 unterzeichneten die beiden Länder Kooperationsabkommen über militärische Ausbildung, Erfahrungsaustausch und das Einlaufen von Kriegsschiffen in die Häfen der beiden Länder.

Laut Russia Today genehmigte der russische Präsident Wladimir Putin am 16. November 2020 die Einrichtung eines russischen Marinestützpunkts im Sudan, der Schiffe mit Atomantrieb aufnehmen kann.

Der Generalstabschef der sudanesischen Armee, Generalleutnant Mohamed Osman al-Hussein, sagte drei Tage später in einer Erklärung, dass „es kein vollständiges Abkommen mit Russland über die Einrichtung eines Marinestützpunktes im Roten Meer gibt, aber unsere militärische Zusammenarbeit wurde erweitert“.

Am 9. Dezember 2020 veröffentlichten russische Medien den Text des Abkommens zwischen Russland und dem Sudan über die Einrichtung eines Versorgungs- und Wartungsstützpunktes für die russische Marine am Roten Meer, „um Frieden und Sicherheit in der Region zu unterstützen“.

Ende der Übersetzung

Damit ist mal wieder die Chronologie interessant. Der Präsident des Sudan hat 2017 das Abkommen mit Moskau unterzeichnet und er wurde 2019 vom Militär weggeputscht. Russland genießt generell viel Vertrauen in Afrika, wie die Reisen des russischen Außenministers Lawrow in letzter Zeit deutlich gezeigt haben. Die sudanesische Militärregierung hatte auch weiterhin Sympathien für eine Zusammenarbeit mit Russland und einer ihrer Vertreter besuchte Moskau laut dem Artikel der New York Times kurz nach Beginn der russischen Intervention in der Ukraine.

Im September 2022 drohen die USA der sudanesischen Militärregierung offen wegen der geplanten russischen Flottenbasis und die New York Times hat nun über die Kontakte der US-Regierung zu den regierenden Generälen, die sich im Sudan derzeit bekämpfen, berichtet und der US-Regierung in ihrem Artikel Naivität und eine Mitschuld am Ausbruch des Bürgerkrieges gegeben.

Bemerkenswert an der Meldung vom September 2022 ist, was ich schon in der Einleitung zu meiner Übersetzung des Artikels der New York Times geschrieben habe: Für die US-Regierung bedeutet „Demokratie“, dass ein Land dann „demokratisch“ ist, wenn es der US-Politik folgt und sich gegen Russland und China stellt. Das konnte man auch in dem Artikel der New York Times lesen, in dem offen gesagt wurde, dass es für die US-Regierung „ein zentrales außenpolitisches Ziel geworden“ ist, „die Demokratien weltweit zu stärken, was (…) es den Nationen ermöglicht, sich besser gegen den Einfluss Chinas, Russlands (…) zu wehren.“

In der Drohung der USA vom September 2022 ist es ähnlich formuliert: „Er fügte hinzu, dass die USA ein guter Partner sein können, aber das wird nur möglich sein, wenn eine neue zivil geführte Regierung gebildet wird und ein Übergangsrahmen geschaffen wird, der das Land auf den Weg der Demokratie zurückführt.“

Der Verdacht, dass die USA die Generäle im Sudan aufeinandergehetzt haben, weil sie nicht „demokratisch“ – also nicht anti-russisch – waren, verdichtet sich, denn unmittelbar vor dem Ausbruch der Kämpfe im Sudan hat General Michael Langley, der Chef des United States Africa Command (US AFRICOM), zugegeben, dass die „Grundwerte“ des Pentagons, die Zehntausenden von afrikanischen Militäroffizieren vermittelt werden, mit der Durchführung von Staatsstreichen vereinbar sind. Er sagte sehr offen, dass die USA afrikanische Offiziere ausbilden, die in ihrer Heimat bei Bedarf die Regierungen stürzen können.

Und genau das ist nur wenige Wochen später im Sudan passiert: Militärs haben einen Staatsstreich versucht, der zu dem nun laufenden Bürgerkrieg geführt hat.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen