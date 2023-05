Tucker Carlson und ein dementer Biden: Die Woche in den USA

USA

Letzte Woche hat Joe Biden seine Kandidatur für die nächsten Präsidentschaftswahlen verkündet und Tucker Carlson, der beliebteste US-Fernsehmoderator wurde gefeuert. Es war eine turbulente Woche in den USA, über deren interessanteste Ereignisse in Deutschland jedoch nicht berichtet wurde.

Dass Joe Biden dement ist, ist nicht neu. Gerade erst wurden wieder seine Spickzettel gefilmt, ohne die Biden nicht vor die Presse tritt, was das Weiße Haus jedoch als „normal“ bezeichnet. Dieser demente Präsident hat seine erneute Kandidatur als US-Präsident per Video verkündet und gleichzeitig wurde Tucker Carlson, der beliebteste Fernsehmoderator der USA, gefeuert. Wie immer unterscheidet sich der Rückblick des russischen Fernsehens auf die politische Woche in den USA sehr von dem, was deutsche Medien berichten, weshalb ich den Bericht des russischen USA-Korrespondenten auch diese Woche übersetzt habe.

Der Beitrag begann mit einer Einleitung des Moderators im Studio, dann folgte der Korrespondentenbericht, in dem auch Bidens Spickzettel, von deren Existenz deutsche Medien gar nicht berichten, detailliert gezeigt wurden.

Beginn der Übersetzung:

Es wird nicht leicht, Tucker Carlson abzuschaffen

Über die sogenannte „Abschaffungskultur“, die in den USA immer mehr zunimmt und dort bereits zu einem wichtigen Bestandteil der gesellschaftlichen Ordnung geworden ist, haben wir schon oft berichtet. Der Begriff „Abschaffungskultur“ ist die wörtliche Übersetzung des Englischen Ausdrucks „Cancel Culture“. Das Phänomen der „Abschaffungskultur“ selbst ist in der Geschichte jedoch nicht neu. Wir haben das in der Sowjetunion zur Genüge erlebt. Wir haben Menschen, Bücher, Themen und sogar Naturgesetze abgeschafft. Wir haben Familie, Kirche, Parteien und ganze Klassen abgeschafft. Nachdem wir darin regelrecht ersoffen sind, bauen wir eine freie und harmonische Gesellschaft auf, indem wir aus unserer Erfahrung heraus beobachten, was um uns herum vor sich geht.

Am Montag kam die Nachricht, dass Amerikas beliebtester Journalist und Moderator Tucker Carlson von seinem Job bei Fox News entfernt wurde. Man hat beschlossen, Tucker Carlson kulturell abzuschaffen. Ausreden interessieren nicht. Das ist ein Beispiel des in Russland altbekannten Sprichwortes „für jeden Menschen findet sich ein Paragraf“. (Anm. d. Übers.: Das ist ein spöttisches russisches Sprichwort aus Zeiten der Unterdrückung in der Sowjetunion, als man für Andersdenkende problemlos Anklagepunkte konstruiert hat)

Tucker Carlson wurde abgeschafft, weil er das betrügerische, grausame, gierige und feige amerikanische System buchstäblich „vorgeführt“ hat.

Die Popularität seiner täglichen Abendsendung war enorm. Seine Sendung hatte im zweiten Quartal 2020 durchschnittlich 4,333 Millionen Zuschauer, was ein neuer Rekord in der amerikanischen Fernsehgeschichte ist. Nur die NBA-Basketball-Playoffs oder American-Football erreichen mehr Zuschauer. Bisher galt die Sendung von Tucker Carlson in der amerikanischen Politik als ein Muss. Dabei vertrat Tucker konservative Positionen, die eher den Republikanern zuzuordnen sind, er war aber auch bei den Demokraten der beliebteste Moderator.

Carlson abzuschaffen wird also nicht so leicht. Die in Ungnade gefallene Personalie gab in sozialen Medien eine Erklärung ab, die mehrere Dutzend Millionen Aufrufe erhielt, weit mehr als das Video, in dem Biden seine Absicht ankündigte, sich um eine zweite Amtszeit als Präsident zu bewerben. Und hier spricht Carlson über die Zensur: „Erstaunlicherweise werden Themen, die unbestreitbar wichtig sind und die über unsere Zukunft entscheiden, fast nie diskutiert. Der Krieg. Bürgerliche Freiheiten. Wissenschaftlicher Fortschritt. Demografischer Wandel. Die Macht der Konzerne. Rohstoffe. Wann haben Sie das letzte Mal eine ehrliche Debatte über eines dieser Themen gehört? Ist lange her, richtig? Das liegt daran, dass in den amerikanischen Medien keine Diskussion über diese Themen erlaubt ist.“

Scheinbar paradoxerweise nimmt in den USA etwas Gestalt an, was der älteren Generation von Russen aus ihrer sowjetischen Erfahrung so vertraut ist: der Einparteienstaat.

Tucker fuhr fort: „Die beiden politischen Parteien und ihre Sponsoren haben abgesprochen, was ihnen nützt und was nicht, und jetzt haben sie sich verschworen, um jede Diskussion über diese Themen zu unterbinden. So sind die USA plötzlich zu einem Einparteienstaat geworden. Der Gedanke ist natürlich deprimierend, aber das ist nicht für immer. Die derzeitigen ideologischen Dogmen werden nicht lange Bestand haben. Sie sind bedeutungslos. Keiner glaubt an sie. Sie machen das Leben der Menschen nicht besser. Sie sind zu lächerlich und werden nicht lange Bestand haben. Also wird das früher oder später aufhören.“

Und dann kommt fast ein Zitat aus „Bruder 2“ (Anm. d. Übers.: „Bruder 2“ ist die Fortsetzung des russischen Gangsterfilms „Bruder“ aus dem Jahr 1997): „Was ist die wahre Macht, Bruder?“ (Anm. d. Übers.: Diese Frage und die Antwort darauf wurden in Russland zu geflügelten Worten. Die Antwort war in dem Film: „Wahrheit ist die wahre Macht“)

Bei Tucker klingt das so: „Sie versuchen bereits nicht mehr mit Worten, sondern mit Gewalt zu überzeugen. Nur wird es ihnen nichts nützen. Wenn ehrliche Menschen ruhig und ohne einen Schatten der Verlegenheit die Wahrheit sagen, gewinnen sie an Macht. Und wenn Lügner versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, werden sie im Gegenteil noch schwächer. Das ist das unumstößliche Gesetz des Universums. Die Wahrheit siegt.“

Tucker Carlson ist knapp über fünfzig. Dieses Alter wird bei Männern auch mit dem griechischen Wort „acme“ bezeichnet und bedeutet „Blüte“, „Reife“, „Höhepunkt“. Es wird interessant, seine Zukunft zu verfolgen. In den USA glauben sogar einige, dass Carlson der Einzige ist, der Trump schlagen könnte, wenn er für die Republikaner antritt. Aber wir wollen nicht spekulieren. Wir beobachten einfach.

Unser Korrespondent berichtet über die Woche in den USA.

Was man in den USA nicht zu sagen wagte, wurde in Australien ausgesprochen

Tucker Carlson wird von den Mainstream-Medien vom Fernsehmoderator zum Präsidentschaftskandidaten „gemacht“. Politico, Newsweek und The Guardian spekulieren darüber, ob Amerikas beliebtester Journalist 2024 um das Weiße Haus kämpfen oder Donald Trump begleiten und sein Vizepräsident wird.

„Er kann das Telefon in die Hand nehmen und direkt Donald Trump anrufen. Das ist es, was Tucker Carlson ist. Und er will Präsident werden, darüber wird so viel spekuliert. Sie kennen ihn sehr gut, kann Carlson kandidieren?“, wurde der Kongressabgeordnete Matt Gaetz bei Fox News gefragt.

„Ich kenne Tucker ziemlich gut und ich glaube, er hätte deutlich weniger Zeit für das Angeln, wenn er für das Präsidentenamt kandidieren würde, und ich bin mir nicht sicher, ob ihm die Präsidentschaft im Moment wichtiger ist.“

Vom Fernsehen befreit erzählte Carlson Reportern, dass er zum ersten Mal seit sieben Jahren an einem Werktag abends mit seiner Frau Essen gehen konnte. Auf diesen Bildern fahren sie vor ihrer 5,5-Millionen-Dollar-Villa in Florida. Er hat ein Dutzend Häuser und Wohnungen, mehr Dutzend Autos und mehrere Jachten. Das kann er sich mit einem Gehalt von knapp 30 Millionen im Jahr leisten.

„Ich bin in einem Umfeld von sehr reichen und gebildeten Menschen aufgewachsen. Ich habe diesen Kreis vor ein paar Jahren bewusst verlassen, weil ich dort nicht mehr bleiben konnte. Nicht dass ich im Grunde meines Herzens ein Farmer wäre, nein. Ich mag die Leute, die jetzt an der Macht sind, wirklich nicht. Sie sind furchtbar. Absolut abscheulich. Das ist keine Vermutung von mir. Ich kenne sie persönlich, ich habe 35 Jahre lang in Washington gelebt, und sie passen am schlechtesten als Machthaber“, sagt Carlson.

Sein Vater war eine große Nummer im Außenministerium. Er war für die amerikanische Propaganda im Ausland zuständig und leitete Voice of America. Vorher hat Dick Carlson selbst als Journalist gearbeitet. In einem Bericht seines Vaters von 1976 war Tucker Carlson erstmals im Fernsehen zu sehen. Da beobachtete der 7-jährige Tucker Wale, die Könige der Meere. Zum König des Fernsehens wurde er viel später. Die Einschaltquoten seiner Abendshow auf Fox News waren um ein Vielfaches höher als die der Konkurrenz. Der Lieblingsmoderator von Millionen durfte keine Abschiedssendung machen. Carlson erfuhr von seiner Suspendierung zehn Minuten, bevor der Sender die kurze Ankündigung machte. Man habe beschlossen, sich von Carlson zu trennen, weitere Erklärung sollte es bei Fox News nicht geben.

„Er wurde vor allem deshalb gefeuert, weil er dachte, er sei größer als Fox News. Wer seinem Fernsehsender oder seiner Zeitung droht, ist ein bisschen verrückt und sagt alle möglichen wilden Dinge. Es spielt keine Rolle, wie groß Sie sind, Sie werden nie größer als der Sender, der Sie geschaffen hat“, sagte Andrew Bolt von Sky News Australia.

Sky News Australia hält dem ehemaligen Fox News-Moderator Moralpredigten. Beide Medien sind Teil des Medienimperiums des US-Milliardärs Rupert Murdoch. Was man in den USA nicht zu sagen wagte, wurde auf der anderen Seite des Ozeans ausgesprochen. Der eigensinnige Carlson ist den Magnaten teuer zu stehen kommen. Fox News hat fast 800 Millionen Dollar für Verleumdungsklagen gezahlt. Der Fernsehmoderator wurde von einem Unternehmen verklagt, das Maschinen zur Auszählung von Stimmzetteln herstellt. Sie hätten nicht ehrlich gezählt, sondern zugunsten von Biden, sagte der Journalist in seiner Sendung, konnte seine Worte aber nicht mit Fakten belegen. Und auch die Leitung des Senders stellte sich nicht auf seine Seite. In seiner Korrespondenz mit seinen Anwälten beschimpfte Carlson einen der Topmanager.

Die Konkurrenten reiben sich die Hände. Auf den liberalen Sendern wurde stark in die Hände geklatscht, als sie der Entscheidung, Carlson aus dem Programm zu nehmen, applaudierten. Für sie ist er rassistisch, sexistisch und homophob. Dabei hat Carlson nur gesagt, dass für Transgender kein Platz im Frauensport ist und dass eine Karriere nicht von der Hautfarbe abhängen sollte. Carlson wurde auch als „russischer Agent“ gebrandmarkt, als er nicht im anti-russischen Chor mitsingen wollte.

„Das alles ist russische Desinformation, haben sie gesagt, und dann hat Victoria Nuland eines Tages zugegeben, dass es die Labors gibt und dass sie Angst haben, dass das Material in russische Hände fällt. Und jetzt erfahren wir, dass die Ukraine über sensible Nukleartechnologie verfügt, die von den Amerikanern übergeben wurde. Was ist das? Es kann eine Atomwaffe sein. Aber kein einziger Sender interessiert sich dafür“, so Carlson.

Das war die vorletzte Sendung von Tucker Carlson. Der Journalist stellte nicht nur unbequeme Fragen, er hat auch unbequeme Gäste eingeladen. Robert Kennedy Junior ist der Neffe von John F. Kennedy, der, wie sein Onkel und sein Vater, ebenfalls gegen Krieg ist. Zu ihren Lebzeiten war es Vietnam, er hat die Ukraine.

„Ursprünglich wurde uns gesagt, wir hätten humanitäre Ziele in der Ukraine. Aber die Schritte, die wir in der Ukraine unternehmen, sprechen für Amerikas Wunsch, den Krieg fortzusetzen, statt ihn früher zu beenden. Wenn unser Ziel ein Regimewechsel in Russland ist, ist das keine humanitäre Mission“, so US-Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Junior.

Die Wähler teilen die Antikriegshaltung von Kennedy Junior. Dieser Präsidentschaftskandidat wird von rund 20 Prozent der Demokraten unterstützt. Seine Unterstützung in der Partei steigt, die von Biden sinkt. Die Umfragewerte des Chefs des Weißen Hauses haben einen neuen Tiefpunkt erreicht: nur 37 Prozent der Amerikaner sind mit seiner Arbeit einverstanden.

CNN sagte: „Drei Viertel der Amerikaner sagen, dass die USA sich in die falsche Richtung bewegen. Aber Joe Biden bittet um weitere vier Jahre. Wenn 74 Prozent der Amerikaner sagen, dass sich das Land in die falsche Richtung bewegt, sollte es für den Boss schwer sein, zu sagen: ‚Gebt mir noch vier Jahre!'“

Doch Biden besteht darauf. Der Präsident hat seine Entscheidung, für die Wiederwahl zu kandidieren, auf unkonventionelle Weise bekannt gegeben – in einem Video. Er hat ein Video aufgenommen, in dem er sagt, dass er im Weißen Haus bleiben muss, um die Arbeit zu beenden, die er angefangen hat.

Auf Fox News wurde erklärt: „Er hat eine bemerkenswerte Arbeitszeit. Er arbeitet von 10 bis 16 Uhr. Abhängig vom Jahr hatte er nur Veranstaltungen, die vor 10 Uhr stattgefunden haben. Und schon drei Monate hatte er keine einzige Veranstaltung an einem Wochenende.“

Der Grund, die Arbeit fortzusetzen, war ein Abendessen mit dem südkoreanischen Präsidenten. Die Staatsoberhäupter hatten Spaß. Biden sagte zum südkoreanischen Präsidenten: „Eines Ihrer Lieblingslieder ist ‚American Pie‘. Wir wollen hören, wie Sie es singen.“

Und er sang das Lied unter dem Jubel der Zuschauer.

Biden antwortete: „Erwarten Sie nicht von mir, das ich singe. Ich kann ja kaum sprechen.“

Er kann kaum sprechen, er kann kaum gehen, sein Gedächtnis ist ein Reinfall. Biden konnte sich nicht erinnern, in welches Land er vor einer Woche gereist ist. Auch an sich selbst scheint er sich nicht mehr zu erinnern. Er sagte bei der Pressekonferenz mit dem südkoreanischen Präsidenten: „Was mein Alter angeht, kann ich es nicht nennen. Das ist eine Zahl, an die ich mich nicht erinnere.“

Er ist 80. Am Ende seiner zweiten Amtszeit wird Biden, wenn alles gut geht, 86 sein. Seine republikanischen Gegner sagen es offen: Er wird vielleicht nicht so lange leben. Er ist kein Präsident, sondern eine Parodie. Trump imitiert Bidens öffentliche Aussetzer auf seinen Veranstaltungen.

„Es ist eine Farce, dass Biden eine zweite Amtszeit anstrebt. Technisch gesehen, ja, tritt er an. Aber es sind die Strippenzieher, die ihre Marionette, ihre Puppe, einsetzen. Er hat kognitive Probleme, was es den Leuten, die die Fäden ziehen, leichter macht. Für diejenigen, die die Agenda bestimmen, ist er ein sehr praktischer Spitzenkandidat, denn je weniger er begreift, desto einfacher ist es, ihn zu kontrollieren“, bemerkt US-Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy bei Fox News.

Wenn man Biden selbst zuhört, erscheint diese Version nicht gerade wie Fantasie. Im Rahmen der „Bring Your Child to Work“-Kampagne wurden Kinder von Mitarbeitern seiner Regierung ins Weiße Haus gebracht. Der grauhaarige Präsident ist nicht weit von seinen Gästen entfernt, wie er bei der Gelegenheit sagte: „Als ich Präsident wurde, dachte ich, ich würde Befehle geben. Aber tatsächlich bekomme ich jetzt mehr Befehle als jemals zuvor:“

Nach den Karten zu urteilen, die die Reporter in den Händen des Präsidenten entdeckten, hat Biden Probleme mit der Orientierung in Raum und Zeit.

„SIE“ („YOU“) steht in Großbuchstaben am Anfang der Liste der Teilnehmer der Pressekonferenz.

Da ist auch eine Liste von Journalisten, die ihm Fragen stellen werden, Fragen, die ebenfalls im Voraus festgelegt wurden.

„Das ist eine direkte Verstörung zwischen den Mainstream-Medien und der Biden-Administration, mit den Technologie-Giganten und den Geheimdiensten des Landes, die immer noch für sie arbeiten, um die Wirkung, die sie wollen, zu erzielen. Und das Wichtigste ist für sie, ihre Macht zu erhalten“, sagt die Politikerin Tulsi Gabbard.

Tucker Carlson kann alle Karten neu mischen. Wenn er nicht selbst ins Weiße Haus geht, wird er auf jeden Fall denjenigen beeinflussen, der dort sitzt. Er hat sowohl die Mittel als auch den Ruhm, um seine eigenen Medien zu gründen, in denen die Stimme des gesunden Menschenverstands freie Hand hat.

Ende der Übersetzung

