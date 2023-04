Ukrainische Gegenoffensive und US-Biolabore: Die Ereignisse des 11. April

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 11. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 11. April.

Beginn der Übersetzung:

Szenarien der ukrainische Gegenoffensive und der Bericht über US-Biolabore: Die Lage rund um die Ukraine

Das Durchsickern von geheimem Pentagon-Material wird sich nicht auf die militärische Strategie Kiews oder die Pläne für die Gegenoffensive auswirken, da die ukrainische Seite nicht nur über ein Szenario für den bevorstehenden Angriff verfügt, sagte der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Alexej Danilow am Dienstag.

Der ukrainische Geschäftsmann Rinat Achmetow leitet ein Schiedsverfahren gegen die Russische Föderation ein und fordert Entschädigung für verlorene Vermögenswerte in den Regionen Donezk und Lugansk

Die TASS hat wichtigsten Informationen über die Entwicklungen in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Truppen haben ihre Hauptanstrengungen bei Donezk in Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) konzentriert, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Wagner-Sturmtruppen kämpfen weiterhin um Straßenzüge im zentralen Teil der Stadt und drängen den Feind an den westlichen Stadtrand, während die Aktionen der Wagner-Einheiten an den Flanken „von Einheiten der Luftlandetruppen unterstützt werden“, so Konaschenkow weiter. Die Raketentruppen, die Artillerie der Streitkräftegruppe Süd sowie die operative und taktische Luftwaffe leisten ihren Beitrag.

Die russischen Streitkräfte kontrollieren über 80 Prozent des Gebiets von Artjomowsk, sagte Jewgeni Prigoschin, Gründer der privaten Militärfirma Wagner. Ihm zufolge umfasst die russische Kontrolle „alle Verwaltungszentren, Betriebe, Fabriken und die Stadtverwaltung.“

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine über 580 Soldaten und Söldner verloren. Darüber hinaus zerstörten die russischen Streitkräfte über Nacht eine erhebliche Menge an militärischer Ausrüstung und ein Lager mit Artilleriemunition der ukrainischen Streitkräfte.

Durchgesickertes Geheimmaterial des Pentagon

Das Durchsickern von geheimem Pentagon-Material wird die militärische Strategie Kiews, insbesondere die Pläne für die Gegenoffensive, nicht beeinträchtigen, da die ukrainische Seite über mehr als ein Szenario für den vorbereiteten Angriff verfügt, so der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Alexej Danilow. Er wies darauf hin, dass die Entscheidung über die geplante Gegenoffensive von Kiew „im allerletzten Moment“ getroffen werde.

Danilow fügte hinzu, dass die Zahl der Personen, die mit den Plänen Kiews vertraut seien, „extrem begrenzt“ sei. Er betonte, dass Vertreter der ukrainischen Regierung in ständigem Kontakt mit ihren wichtigsten Verbündeten wie den USA, Großbritannien, Deutschland und Polen stünden, aber „Daten über bestimmte Operationen, die Anzahl der Einheiten, wer daran beteiligt ist und in welchen Gebieten – diese Informationen sind streng geheim.“

Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass das Pentagon und das US-Justizministerium eine Untersuchung eingeleitet haben, weil geheime Dokumente über die Pläne Washingtons und der NATO zur Vorbereitung der ukrainischen Streitkräfte auf die Gegenoffensive an die Öffentlichkeit gelangt sind. Es wird erwartet, dass die USA mit ihren Partnern Gespräche über die undichten Stellen führen werden. Vedant Patel, der stellvertretende Pressechef des Außenministeriums, erklärte: „US-Regierungsbeamte sprechen mit Verbündeten und Partnern auf hoher Ebene über dieses Thema, auch um ihnen das Engagement der USA für den Schutz von geheimen Daten und die Treue zu den partnerschaftlichen Beziehungen zu versichern.“

US-Biolaboratorien in der Ukraine

Russland hat keine Erklärungen zu den Aktivitäten der Biolabors der USA in der Ukraine erhalten, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow. Der Diplomat wies darauf hin, dass der Bericht der parlamentarischen Kommission zur Untersuchung der Einrichtung von US-Biolaboratorien in der Ukraine, der am Dienstag von der russischen Staatsduma gebilligt wurde, besagt, dass die Aktivitäten der USA und der Ukraine im Bereich der biologischen Sicherheit mit militärischen Komponenten inakzeptabel sind.

Die Kommission kam zu dem Schluss, dass das „militär-biologische Projekt der USA in der Ukraine Teil einer großen Strategie zur Zerstörung der Souveränität der Ukraine“ sei. Nach Angaben von Irina Jarowaja, der stellvertretenden Sprecherin der Staatsduma, befinden sich die wichtigsten Referenzlabors in Lwow, Odessa, Charkow und Kiew. Ihr zufolge ist „die Kommission zu der eindeutigen Schlussfolgerung gekommen“, dass „die USA“ in der Ukraine „seit vielen Jahren ein großes militär-biologisches Testgelände <…> ein Sprungbrett für die Führung eines unsichtbaren biologischen Krieges gegen Russland geschaffen haben.“ Und die US-Botschaft in Kiew habe faktisch begonnen, als Außenstelle des Pentagons zu arbeiten und dabei diplomatische Kommunikationskanäle zu nutzen, fügte Jarowaja hinzu.

Die stellvertretende Sprecherin wies darauf hin, dass die Ukraine den sanitären und epidemiologischen Dienst abgeschafft und das System der medizinischen Untersuchungen und die Pflichtimpfung der Bevölkerung aufgehoben habe. „Faktisch ist die Ukraine zu einer Brutstätte für Epidemien von Masern, Tuberkulose und anderen Krankheiten geworden. Das ermöglichte weitere kriminelle Handlungen: die Einfuhr nicht registrierter Arzneimittel und deren Erprobung an ukrainischen Bürgern“, fügte Jarowaja hinzu.

Achmetows Klage

Der ukrainische Geschäftsmann Rinat Achmetow hat ein Schiedsverfahren gegen Russland eingeleitet, in dem er eine Entschädigung für den Verlust von Vermögenswerten in den Regionen Donezk und Lugansk fordert, teilte der Pressedienst der Investmentgruppe SKM mit, die zu 100 Prozent Achmetow gehört. Es wird nicht angegeben, an welches Gericht sich der Geschäftsmann wenden will.

Der Geschäftsmann will angeblich eine Entschädigung für Dutzende von Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Metallurgie und Energie fordern, darunter das Eisen- und Stahlwerk Yenakiieve, DTEK Rovenkianthracite und DTEK Sverdlovanthracite. Darüber hinaus umfasst die Liste der aus Achmetows Sicht umstrittenen Einrichtungen das Stadion Donbass Arena und das Trainigslager Kirsha.

Nach Angaben von Forbes Ukraine sank Achmetows Vermögen bis Ende 2022 von 13,7 auf 4,4 Milliarden US-Dollar, er blieb jedoch der reichste Ukrainer.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen