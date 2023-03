Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 7. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 7. März.

Beginn der Übersetzung:

Ukrainische Spur bei Nord-Stream-Sprengung und steigende ukrainische Opferzahlen: Entwicklungen rund um die Ukraine

Das russische Verteidigungsministerium meldet die Rückkehr von 90 russischen Soldaten aus den von der Ukraine kontrollierten Gebieten

Wie der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu mitteilte, sind die Verluste der ukrainischen Streitkräfte im Februar im Vergleich zum Januar 2023 um 40 Prozent gestiegen und haben 11.000 Mann überschritten.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko sprach über die Verhaftung eines ukrainischen Offiziers der Spezialeinheiten, der in den Versuch verwickelt war, ein russisches Langstrecken-Radarerkennungsflugzeug A-50 auf dem Flugplatz Machulischtschi bei Minsk zu sabotieren.

Die New York Times berichtete unter Berufung auf US-Beamte, dass die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines von einer „pro-ukrainischen Gruppe“ verübt worden sein könnte, die ohne Wissen der US-Regierung handelte. Die Zeitung „Zeit“ berichtet, dass deutsche Ermittler das von den Saboteuren benutzte Schiff identifiziert haben. Die Firma, die es gemietet hatte, gehörte ukrainischen Staatsbürgern.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen setzten am vergangenen Tag ihre Angriffe auf ukrainische Stellungen bei Donezk, Saporoschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und im Süden von Donezk fort, wobei die Gesamtverluste des Feindes 320 Personen überstiegen, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Darüber hinaus wurden drei Panzer, zwei Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie verschiedene Artilleriewaffen der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Ein ukrainisches SU-24-Flugzeug wurde in der Nähe des Dorfes Druschkiwka (DNR) abgeschossen.

Insgesamt wurden seit Beginn der Militäroperation 398 Flugzeuge, 217 Hubschrauber, 3.356 Drohnen, 410 Boden-Luft-Raketensysteme, 8.205 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.055 Kampffahrzeuge mit Mehrfachraketenwerfern sowie 4.294 Feldartillerie- und Mörsergeschütze zerstört.

Schoigu über die Militäroperation

Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte im Februar seien im Vergleich zum Januar um 40 Prozent gestiegen und hätten 11.000 Mann überschritten, sagte Schoigu während einer Telefonkonferenz mit der Führung der russischen Streitkräfte.

Er erinnerte daran, dass als Ergebnis der russischen Offensive bei Donezk und Kupjansk die Siedlungen Nikolajewka, Dwuretschnoje, Krasnaja Gora, Grjanikowka und Paraskowiwka befreit wurden.

Der Minister betonte, dass die Einnahme von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut), „einem wichtigen Verteidigungsknotenpunkt der ukrainischen Streitkräfte im Donbass“, es den russischen Streitkräften ermöglichen wird, die Offensive tief in die ukrainische Verteidigung hinein fortzusetzen.

Rückkehr von Kriegsgefangenen

Das russische Verteidigungsministerium hat über die Rückkehr von 90 russischen Soldaten aus den von Kiew kontrollierten Gebieten informiert, denen während ihrer Gefangenschaft Lebensgefahr drohte.

Nach Angaben des Ministeriums werden die Soldaten mit einem Militärtransportflugzeug der russischen Luftwaffe nach Moskau geflogen, wo sie in medizinischen Einrichtungen behandelt und rehabilitiert werden. Alle Entlassenen erhalten die notwendige medizinische und psychologische Betreuung.

Lukaschenko über Sabotage in der Nähe von Minsk

Der weißrussische Präsident informierte über die Verhaftung eines Mitarbeiters des ukrainischen Geheimdienstes, der an dem Sabotageversuch gegen das russische Frühwarnflugzeug A-50 auf dem Flugplatz Machulischtschi bei Minsk beteiligt war. Nach Angaben des weißrussischen Staatschefs wurden ebenfalls mehr als 20 weitere Komplizen des Saboteurs festgenommen, während sich die übrigen im Ausland verstecken.

Das Flugzeug hat laut Lukaschenko keine nennenswerten Schäden erlitten, abgesehen von „Kratzern und einem Loch im Rumpf, was ein Militärflugzeug nicht daran hindert, seine Aufgaben zu erfüllen“. Dennoch wurde die A-50 zur Wartung nach Russland geschickt, während ein ähnliches Flugzeug in Weißrussland eintraf.

Diese Operation hätte nicht ohne die Zustimmung des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky, der die Bezeichnung „Schurke“ verdient, durchgeführt werden können, so der weißrussische Staatschef.

Oleg Mykolenko, der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, wies „die Unterstellungen Alexander Lukaschenkos über die angebliche Beteiligung der ukrainischen Seite an den Ereignissen auf dem Machulischtschi-Feld“ zurück.

Guterres‘ Reise

UN-Generalsekretär António Guterres ist in Polen eingetroffen, von wo aus er in die Ukraine reist, wo er am Mittwoch mit Selensky zusammentreffen wird, wie Stephane Dujarric, der Sprecher des Generalsekretärs, mitteilte. Ihm zufolge wird das Thema des Treffens „die Ausweitung des Getreideabkommens in allen Aspekten“ sein.

Das ist Guterres‘ dritter Besuch in der Ukraine seit dem Beginn der russischen Militäroperation. In dieser Zeit war er einmal in Moskau.

Nach Angaben einer diplomatischen Quelle der UNO werden Vertreter der Organisation nächste Woche in Genf Gespräche mit der russischen Delegation führen. Eine Verlängerung des am 18. März auslaufenden Getreideabkommens ist dabei nicht ausgeschlossen.

Chinas Standpunkt

Die Ukraine-Krise hat „einen kritischen Moment erreicht“, in dem man sich „zwischen einem Friedensprozess durch eine politische Lösung oder einer Eskalation der Krise, indem man Öl ins Feuer gießt, entscheiden muss“, so der chinesische Außenminister Qin Gang. Er sagte, dass die chinesische Regierung keiner der an der Krise in der Ukraine beteiligten Parteien Waffen geliefert habe und wandte sich gegen Versuche, die Verantwortung für den Konflikt auf Peking abzuwälzen. China verstehe nicht, warum die USA von China verlangten, keine Waffen an Russland zu liefern, aber gleichzeitig US-Waffen an Taiwan liefern.

Qin Gang betonte, dass einseitige Sanktionen und zunehmender westlicher Druck auf Russland nicht zur Verbesserung der Lage beitragen würden, und beklagte, dass eine „unsichtbare Hand“ die Versuche zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen zunichte mache.

„Es ist keine unsichtbare Hand, es ist eine sichtbare Hand. Es ist die Hand der USA, es ist die Hand Washingtons. Washington will nicht, dass dieser Krieg endet, Washington will und wird alles tun, um diesen Krieg fortzusetzen“, reagierte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow auf die Äußerungen des chinesischen Ministers. Er fügte hinzu, dass „es in dieser Situation keine Anzeichen für einen Übergang zu einem friedlichen Verlauf gibt“, weshalb die Russische Föderation „versucht, ihre Aufgaben zu erfüllen und ihre Ziele zu erreichen, indem sie die Militäroperation weiterführt.“

Untersuchung der Nord Stream-Sprengung

Die USA haben „keine Beweise für eine Beteiligung der russischen Regierung“ an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines gefunden, berichtet die New York Times unter Berufung auf Quellen der US-Regierung. Dem Blatt zufolge könnte eine gewisse „pro-ukrainische Gruppe“, die angeblich ohne Wissen der ukrainischen Regierung handelte, hinter den Explosionen stecken.

Den Quellen zufolge, die mit den neuen US-Geheimdienstdaten vertraut sind, waren die Teilnehmer an den Sabotageakten höchstwahrscheinlich ukrainische oder russische Staatsangehörige, während Amerikaner und Briten nicht daran beteiligt waren. Die Zeitung fügt hinzu, dass „der Sprengstoff höchstwahrscheinlich von erfahrenen Tauchern gelegt wurde, die offenbar nicht für das Militär oder den Geheimdienst gearbeitet haben“. Den Quellen der Zeitung zufolge haben US-Präsident Joe Biden „und seine engsten Mitarbeiter die Mission“ zur Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines nicht genehmigt, „es gab US-Beteiligung“.

Deutsche Experten haben herausgefunden, dass die Spuren der Explosionen der Nord Streams in die Ukraine führen, berichtet die „Zeit“. Nach ihren Informationen konnten die Ermittler ein Schiff finden, das höchstwahrscheinlich bei der Operation eingesetzt wurde. Das Boot wurde von einer in Polen registrierten Firma gemietet, „die offenbar zwei Ukrainern gehörte“. Auf einem Tisch in den Räumen der Firma „fanden die Ermittler Spuren von Sprengstoff“. „Nach Angaben der ARD, des SWR und der Zeit hatte ein westlicher Geheimdienst seinen Partnern bereits im Herbst mitgeteilt, dass eine ukrainische Gruppe für die Zerstörung verantwortlich sei“, heißt es in dem Artikel. Die Nationalität der Saboteure konnte jedoch nicht festgestellt werden, sie verwendeten gefälschte Dokumente.

Ende der Übersetzung

