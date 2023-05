Ukrainischer Geheimdienst gibt Terroranschläge auf Journalisten zu

Staatlicher Terror

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes hat in einem Interview zugegeben, dass die Ukraine russische Journalisten ermordet hat. Die UNO protestiert leise, die westliche Presse schweigt.

Kirill Budanow, Leiter der Hauptabteilung Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sagte am Dienstag, dass die Behörden hinter Terroranschlägen gegen einige Journalisten in Russland steckt. In einem Interview mit dem ukrainischen Blogger Sergej Iwanow antwortete er auf die Frage, ob Kiew den in Russland bekannten Journalisten Wladimir Solowjow oder Alexander Dugin erwischen könnte:

„Wir haben bereits viele, darunter Personen des öffentlichen Lebens und der Medien, erwischt“,

Auf die Frage, ob der in Russland bekannte und beliebte Autor und Journalist Sachar Prilepin, der erst vor kurzem fast bei einem Autobombenanschlag getötet wurde, auf der Liste der Zielpersonen stehe, sagte Budanow:

„Wir können das weder bestätigen noch dementieren.“

Die Reaktion der UNO

Die UNO ist gegen jegliche terroristische Handlungen. Das sagte der Sprecher des UNO-Generalsekretärs Stéphane Dujarric, bei einer Pressekonferenz am Dienstag auf die Bitte nach einem Kommentar zu den Äußerungen von Kirill Budanow, dass seine Behörde hinter Terroranschlägen gegen Medienvertreter in Russland stecke. Stéphane Dujarric sagte:

„Ich habe das Zitat nicht gesehen. <…> Wir sind natürlich gegen jegliche terroristische Angriffe“

Das ist faktisch eine Nicht-Reaktion des UNO-Generalsekretärs, wenn dem nicht noch etwas hinzugefügt wird, nachdem Stéphane Dujarric und sein Chef das Zitat endlich zur Kenntnis nehmen.

Staatsterror mit Unterstützung des Westens

Journalisten durch Autobomben und andere Terroranschläge zu ermorden, ist auch nach den Kriegs- und Völkerrecht verboten. Kiew hat nun aber offen eingestanden, hinter zumindest einigen der Anschläge auf Journalisten in Russland zu stecken. Im Westen gibt es dafür jedoch keine Kritik.

Medien und Politik schweigen stattdessen und unterstützen das Kiewer Terrorregime (als solches kann man es spätestens jetzt offiziell bezeichnen) mit Geld, Waffen, Sanktionen, Medien und allen anderen zur Verfügung stehenden Mittel.

Die westlichen Medien verschweigen ihren Lesern den Skandal, dass sie ein Terrorregime unterstützen, indem sie die ermordeten Russen als „Nationalisten“, „Kriegsunterstützer“ und so weiter bezeichnen. Damit machen sich die westlichen Journalisten, die so etwas schreiben, an den Morden mitschuldig, denn eigentlich müssten Journalisten – unabhängig von ihrer Meinung zu politischen Themen – einig darin sein, dass man Journalisten nicht umbringen darf.

Die Tatsache, dass es für diese Terrormorde in westlichen Medien keinerlei kritischen Worte gibt, ihr Schweigen, sagt mehr über den in den westlichen Redaktionen vorherrschenden Geist aus, als alle ihre Artikel zusammen.

