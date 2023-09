"Bis zum letzten Ukrainer"

Ein ukrainischer Militärkommandeur hat versehentlich das wahre Ausmaß der ukrainischen Verluste eingestanden. Demnach sind in seinem Bereich 80 bis 90 Prozent der im letzten Herbst Einberufenen "tot, verwundet oder kampfunfähig".

Der ganze Wahnsinn des Krieges, den der Westen in der Ukraine gegen Russland führt, wurde in der ukrainischen Region Poltawa bekannt. Dort gestand der Militärkommandeur ein, dass von den im letzten Herbst Einberufenen ukrainischen Soldaten nur noch zehn bis zwanzig Prozent „übrig“ seien, „der Rest ist tot, verwundet oder kampfunfähig“. Das Blutbad, das der Westen forciert, indem er die Ukraine immer weiter bewaffnet, anstatt über einen für alle Seiten akzeptablen Frieden zu verhandeln, bestätigt ein weiteres Mal die Aussage des russischen Präsidenten Putin, der immer wieder sagte, „der Westen kämpft bis zum letzten Ukrainer gegen Russland“.

Ich zitiere die Meldung aus der Nachrichtenagentur RIA über das Eingeständnis des Kommandeurs.

Beginn der Übersetzung:

Ukrainischer Militärkommandeur enthüllt versehentlich das Ausmaß der ukrainischen Verluste

Der Militärkommandeur der Region Poltawa, Bereshnoi, sagte, dass 90 Prozent derer, die den ukrainischen Streitkräften beigetreten sind, im Laufe des Jahres verloren wurden

Im Laufe des Jahres haben die ukrainischen Streitkräfte bis zu 90 Prozent des Personals verloren, das im vergangenen Herbst zu den Einheiten eingezogen wurde, sagte der amtierende Leiter der regionalen Militärkommission von Poltawa, Oberstleutnant Witali Bereschnoi, wie das lokale Portal „Poltawschtschina“ berichtet.

Auf der 39. Sitzung des Stadtrats von Poltawa beklagte Bereschnoi vor den Abgeordneten, dass der vom ukrainischen Generalstab genehmigte Mobilisierungsplan im regionalen Zentrum nur zu 13 Prozent erfüllt wurde, während die ukrainischen Einheiten aufgestockt werden müssen.

„Beispielsweise sind von 100 Personen, die die Einheiten im letzten Herbst aufgestockt haben, nur noch 10 bis 20 übrig, der Rest ist tot, verwundet oder kampfunfähig“, zitiert das Portal die Aussage des Beamten.

Gleichzeitig schlug er vor, Meldestellen in den Stadtvierteln einzurichten und dort Vertreter der lokalen Behörden zu platzieren, die dabei helfen würden, „Wehrpflichtigen zu finden“.

Bereschnoi zufolge soll in der Region bald eine „große mechanisierte Brigade“ gebildet werden. In diesem Zusammenhang bat er die Abgeordneten, „diesen Prozess umfassend zu unterstützen“.

Die Ukraine steht seit dem 24. Februar 2022 unter Kriegsrecht, am Tag darauf unterzeichnete Wladimir Selensky ein Dekret über die allgemeine Mobilmachung. Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren ist es für die Dauer des Kriegsrechts verboten, die Ukraine zu verlassen.

Ein Einberufungsbefehl kann an verschiedenen Orten zugestellt werden. Es gibt Videos, in denen das auf der Straße, an Tankstellen und in Cafés geschieht. Er muss nicht unbedingt von einem Vertreter des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung (wie die Militärkommissionen in der Ukraine neuerdings genannt werden) ausgehändigt werden, sondern kann auch von den Leitern des Unternehmens, in dem der Wehrpflichtige arbeitet, den Leitern des Wohnungs- und Wirtschaftsausschusses, Vertretern der Hausverwaltung und anderen Beamten vorgenommen werden.

