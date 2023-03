Menschenrechte

Der ungarische Außenminister hat erneut gegen die Unterdrückung der ethnischen Minderheiten in der Ukraine protestiert und gefordert, die Minderheitenrechte wiederherzustellen, wie sie bis zum Maidan 2014 gegolten haben.

Nach dem Maidan-Putsch sind in der Ukraine nazistische Regierungen an die Macht gekommen, die dem Beispiel ihrer großen Vorbilder aus Deutschland folgend in den Jahren darauf die Rechte der ethnischen Minderheiten Schritt für Schritt immer weiter eingeschränkt haben. Dass die Kiewer Regierung die nationalen Minderheiten brutal unterdrückt und zwangsweise ukrainisieren will, wird im Westen jedoch als russische Propaganda bezeichnet. Damit dieses Bild bestehen bleibt, verschweigen die westlichen Medien, dass auch andere Länder als Russland ständig in Kiew dagegen protestieren, wie die Ukraine ethnische Minderheiten unterdrückt.

Nun gab es einen erneuten Protest Ungarns, über den die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet hat und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Ungarn will die Rechte für nationale Minderheiten in der Ukraine aus der Zeit vor 2015 wiederherstellen

Laut dem ungarischen Außenminister Peter Szijjártó gehören Minderheitenrechte zu den grundlegenden Menschenrechten

Ungarn möchte, dass die Ukraine den nationalen Minderheiten die Rechte aus der Zeit vor 2015 zurückgibt. Das sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjártó am Mittwoch auf der Abrüstungskonferenz in Genf.

„Wir beobachten ständige systematische Verletzungen der Minderheitenrechte in der Ukraine. Seit 2014 hat eine Reihe von Gesetzen, die vom ukrainischen Parlament verabschiedet wurden, zur Verletzung der Rechte der ungarischen Gemeinschaft geführt. Jetzt ist die Situation inakzeptabel geworden <…>. Wir sind der Meinung, dass die Rechte von Minderheiten zu den grundlegenden Menschenrechten gehören. Und wir fordern die ukrainische Regierung auf, der ukrainischen Minderheit die Rechte zurückzugeben, die sie vor 2015 hatte“, sagte Szijjártó.

„Der Unterricht in den Minderheitensprachen wird ab der 4. Klasse auf 20 Prozent gekürzt. Es wird unmöglich, eine Universität in einer Minderheitensprache zu besuchen und die Universitäten können die Unterrichtssprache nicht wählen. Wir können auch nicht akzeptieren, dass eine Reihe von ungarischen Direktoren und Lehrern entlassen worden sind“, sagte der Außenminister weiter.

In den letzten Jahren hat die Ukraine eine Reihe von Gesetzen zur Bildung und zur Staatssprache verabschiedet, die darauf abzielen, die Sprachen der nationalen Minderheiten aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Die Regelungen zielen in erster Linie auf die russische Sprache ab, verletzen aber auch die Rechte anderer nationaler Minderheiten, indem sie vor allem ethnischen Ungarn und Vertretern anderer Nationen die Möglichkeit nehmen, Bildung in ihrer Muttersprache zu erhalten. Die Parlamente Rumäniens, Bulgariens und Ungarns haben Verletzungen der Rechte der nationalen Minderheiten in der Ukraine geltend gemacht. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats (PACE) hat 2017 eine Entschließung angenommen, in der sie die Überarbeitung des Gesetzes über die Ukrainisierung des Bildungswesens empfiehlt. Die Venedig-Kommission hat Kiew wiederholt auf die Notwendigkeit des Schutzes nationaler Minderheiten hingewiesen.

Ende der Übersetzung

Ukrainische Gesetze

2021 wurde in der Ukraine das Rassengesetz eingeführt, das die ukrainischen Staatsbürger nach ihrer Ethnie in drei Kategorien mit unterschiedlichen Rechten einteilt. Außerdem wurde in der Ukraine ein Sprachengesetz erlassen, das die Nutzung der Sprachen der ethnischen Minderheiten unter Strafe stellt.

Die deutschen „Qualitätsmedien“ ignorieren diese rassistischen Gesetze in der Ukraine, obwohl das UNHCR pro Jahr zwei Berichte über die Lage der Menschenrechte in der Ukraine veröffentlicht, in denen der Ukraine seit 2014, als sie nach dem Maidan in den Augen der westlichen Medien und Politiker demokratisch geworden ist, scharf kritisiert. Das UNHCR kritisiert die Lage in der Ukraine aus vielen Gründen (nicht aufgeklärte politische Morde, Rassengesetz, Sprachengesetz, etc.). Auch, dass die Verbrechen der Maidan-Zeit (Todesschüsse des Maidan und Tragödie von Odessa) bis heute nicht aufgeklärt werden, wird jedes Mal kritisiert.

Im Donbass hat diese rassistische und national-faschistische Ideologie der Maidan-Regierung 2014 zu dem Krieg geführt, als Kiew anstatt einer Verhandlungsdelegation Panzer in den Donbass geschickt hat. Das ist einer der Gründe dafür, dass Russland im Februar 2022 nach acht Jahren erfolgloser Verhandlungen keinen anderen Weg mehr gesehen hat, als militärisch einzugreifen, um die ethnischen Russen zu schützen.

Aber der ukrainische Rassismus betrifft – wie gesehen – nicht nur ethnische Russen, sondern auch andere Minderheiten, denn laut dem ukrainischen Sprachengesetz müssen Behörden, Wissenschaft und Bildung, der Gesundheitssektor, Dienstleistungen, Werbung, Printmedien und Websites in der Ukraine vollständig auf Ukrainisch umgestellt sein. Alle kulturellen Veranstaltungen dürfen nur auf Ukrainisch abgehalten werden. Für Fernsehsender wurde eine Quote von 75 Prozent ihres Programms in ukrainischer Sprache eingeführt. Auch ausländische Filme und Serien dürfen nur auf Ukrainisch gezeigt werden.

Solche Gesetze sind mit dem in der EU angeblich garantierten Minderheitenschutz nicht vereinbar, der zum Beispiel in Belgien vorbildlich umgesetzt wird. Dass die EU es mit dem Minderheitenschutz nicht so genau nimmt, wenn es um Russen geht, ist aus dem Baltikum, wo ethnische Russen auch benachteiligt werden und teilweise nicht mal vollwertige Staatsbürger sind, bekannt. Auch für die Ukraine scheinen Sonderregelungen zu gelten, denn Brüssel protestiert gegen die offen rassistische Diskriminierung nationaler Minderheiten in der Ukraine auch dann nicht, wenn sie Ungarn, Rumänen oder Polen betrifft.

