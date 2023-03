Ungarn verschiebt Abstimmung über NATO-Beitritt von Finnland und Schweden

Poker

Das ungarische Parlament soll laut einem Medienbericht die Abstimmung über den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden um mindestens eine Woche verschieben. Anscheinend will Ungarn um EU-Gelder feilschen.

Ungarn ist – außer der Türkei – das einzige Land, das den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden noch nicht ratifiziert hat. Ungarn hat, so sagen es fast alle Parteien und auch die Regierung – nichts gegen den NATO-Beitritt der Länder. Trotzdem verzögert Ungarn die Ratifizierung der Protokolle, die eigentlich für nächste Woche vorgesehen war, wie ich berichtet habe.

Nun melden ungarische Medien, dass sich die Ratifizierung weiter verzögern wird. Anscheinend will Ungarn seine Zustimmung daran knüpfen, dass die EU gesperrte Gelder freigibt, die Ungarn eigentlich zustehen, aber von der EU-Kommission wegen angeblicher Verstöße Ungarns zurückgehalten werden.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über die Medienberichte aus Ungarn berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Medien: Ungarisches Parlament verschiebt Abstimmung über NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens

Laut Telex hat der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semjén einen Brief an den Parlamentspräsidenten László Kövér geschickt, in dem er ihn bittet, zwischen dem 20. und 25. März keine Parlamentssitzungen abzuhalten

Die für den 20. März geplante Abstimmung in der ungarischen Staatsversammlung (Einkammerparlament) über den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens wird um eine Woche verschoben. Dies berichtete am Dienstag das Portal Telex, das darauf hinwies, dass die Entscheidung wahrscheinlich auf Anregung der ungarischen Regierung getroffen wird.

Dem Bericht zufolge hat der stellvertretende ungarische Ministerpräsident Zsolt Semjén einen Brief an den Parlamentspräsidenten László Kövér geschickt, in dem er ihn bittet, zwischen dem 20. und 25. März keine Parlamentssitzungen abzuhalten, da die Regierung in dieser Zeit „die Konsultationen mit der EU-Kommission“ über die Zuweisung von Mitteln aus europäischen Fonds fortsetzen muss. Es wird erwartet, dass Kövér, der, wie die große Mehrheit der Abgeordneten, der Regierungspartei FIDES-Ungarische Bürgerunion angehört, den Wünschen des Kabinetts nachkommt.

Die Vorsitzenden der Oppositionsfraktionen haben den Brief ebenfalls erhalten, so die Webseite. Die Abgeordnete der Demokratischen Koalition, Ágnes Vadai, warf der Regierung vor, den Prozess der Ratifizierung der Protokolle über den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO zu verzögern. Von den 30 NATO-Ländern haben nur Ungarn und die Türkei die Dokumente noch nicht ratifiziert.

Zuvor hatten die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán und die ungarische Präsidentin Katalin Novák die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO unterstützt. Außenminister Péter Szijjártó hat dem Parlament einen Gesetzentwurf zur Ratifizierung der Beitrittsprotokolle zum Nordatlantikvertrag vorgelegt. Finnland und Schweden haben ihre Anträge am 18. Mai letzten Jahres eingereicht und angegeben, dass sie die Entwicklungen in der Ukraine sie dazu veranlasst haben.

Die FIDES-Fraktion befürwortete ebenfalls den Beitritt der beiden nordischen Länder zur NATO, warnte jedoch, dass dem eine „Beilegung des Streits“ mit den finnischen und schwedischen Kollegen vorausgehen müsse. Die Abgeordneten äußerten ihre Unzufriedenheit darüber, dass Politiker aus Finnland und Schweden Ungarn in den letzten Jahren ungerechtfertigterweise beschuldigt hätten, die Grundsätze der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verletzen. Vor einer Woche hatte eine Delegation aus Budapest diese Fragen in Helsinki und Stockholm erfolgreich erörtert.

Die Juniorpartner der FIDES, die Christdemokraten, unterstützten den Beitritt der beiden neuen Mitglieder zur NATO mit den gleichen Vorbehalten. In einer Parlamentsdebatte zu dem Thema sprachen sich auch die Vertreter aller großen Oppositionsparteien für die Aufnahme Finnlands und Schwedens aus. Lediglich sechs Abgeordnete der nationalistischen Partei Unsere Heimat sprachen sich dagegen aus, doch aufgrund der geringen Größe dieser Fraktion wird sie das Ergebnis der Abstimmung nicht beeinflussen können.

Ende der Übersetzung

