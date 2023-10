Unruhen, Hass, Antisemitismus und politische Unglaubwürdigkeit

Die politische Lage der EU

Der EU fällt ihre eigene Politik auf die Füße. Die Migrationspolitik hat Unruhen, Hass und Antisemitismus importiert, die Vasallentreue zu den USA hat die außenpolitische Glaubwürdigkeit zerstört.

Die EU ist in einer üblen Lage, denn im Inneren brodelt es aus vielen Gründen, genannt seien als Beispiele nur die anti-israelischen Proteste oder die wachsende Verarmung wegen der Russland-Sanktionen. Und auch außenpolitisch hat die EU verloren, denn ihre Doppelmoral wird beim Vergleich ihrer Politik gegenüber den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten allzu offensichtlich, weshalb sie im globalen Süden die Reste ihrer Glaubwürdigkeit zerstört hat.

Deutsche Medien wollen das noch nicht erkennen, aber der Korrespondentenbericht aus Europa, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat, hat den Finger schmerzhaft in die Wunde gelegt, weshalb ich ihn auch diese Woche wieder übersetzt habe, um zu zeigen, wie außerhalb der deutschen Medienblase über Deutschland und die EU berichtet wird.

Beginn der Übersetzung:

Kommt das Reich zurück? Was in Europa passiert

Am Abend des 17. Oktober brannte es in Berlin-Neukölln. Feuerwerkskörper aller Art und brennenden Mülltonne. Man hätte meinen können, dass die Jugendlichen des Viertels vorzeitig Silvester feierten, wären da nicht die Polizisten und die Wasserwerfer gewesen. Hunderte wurden festgenommen, so die Behörden, und etwa 60 Polizeibeamte erlitten Verbrennungen und Verletzungen. Das muslimische Viertel reagierte auf den Angriff auf das Krankenhaus im Gazastreifen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-jähriger Tunesier auf einem Motorroller durch Brüssel. Er trug eine orangene Weste und hatte ein automatisches Gewehr bei sich. Er wurde erst am Morgen ausgeschaltet, als er bereits zwei schwedische Fußballfans erschossen hatte, die eine israelische Flagge an ihrem Auto angebracht hatten. Echte Terroristen schreien nicht „Freiheit für Palästina!“ und zünden keine Feuer auf der Fahrbahn an, wie es in Berlin passiert ist.

Mitternacht in Berlin. Die Polizei ist aus Angst vor Krawallen im Stadtzentrum im Einsatz. Man möchte nicht recht behalten, aber für ihr Schweigen werden nicht die Politiker bezahlen, sondern die einfachen Europäer. Auf Weihnachtsmärkten, in Cafés und Restaurants, einfach auf der Straße. Das gab es schon einmal und das kann es wieder geben. Was aber definitiv nicht passieren wird, ist, dass das Brandenburger Tor mal in den Farben der palästinensischen Flagge erstrahlen wird.

Deutsche Politiker vermeiden es, sich zu den Bombardierungen ziviler Ziele im Gazastreifen zu äußern. Die Hauptthese ist: „Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung“. Der Angriff auf das Krankenhaus in Gaza wird in den Medienberichten nicht mit herzzerreißenden Videosequenzen garniert. Sie alle zusammen – die Regierung und die Medien – sind damit beschäftigt, ein aus ihrer Sicht wichtigeres Thema zu diskutieren. Ein Thema, das natürlich nicht unwichtig ist.

„Es ist eine Schande, dass wir auf unseren Straßen mit Antisemitismus und Hass konfrontiert werden, dass sich Menschen versammeln und ihrem Hass auf Israel und Juden Luft machen können, dass Juden Gewalt ausgesetzt sind – verbal, emotional, physisch“, sagte der Berliner Bürgermeister Kai Wegner.

In dieser Woche sind im Internet Fotos aufgetaucht, auf denen angeblich sechszackige Sterne an Türen gemalt wurden, um zu kennzeichnen, wo Juden leben, so wie es im Reich gemacht wurde. In der Innenstadt wurde versucht, eine Synagoge in Brand zu setzen, es wurden zwei Molotow-Cocktails geworfen. Das hatte keine Folgen, aber alleine die Tatsache, dass das passiert ist! Beim nächsten Mal könnte sie abbrennen.

Jetzt ist die Synagoge von einem Eisenzaun umgeben, die Polizei steht an den Ecken. So ist es ist überall. Alle jüdischen religiösen und sozialen Einrichtungen – Schulen und Kindergärten – stehen unter strenger Bewachung. Und das ist verständlich.

Andererseits sind die Menschen, die hier demonstrieren und vielleicht sogar mit der Polizei zusammenstoßen, überwiegend nicht für die Hamas. Sie fordern, dass der Westen den palästinensischen Staat anerkennt und dessen Grenzen respektiert. Warum also ist Europa in dieser Frage so sehr auf Antisemitismus fixiert? Sind die hier lebenden Araber daran schuld?

138 von fast 200 UN-Mitgliedstaaten haben 1988 die Souveränität des palästinensischen Staates anerkannt. Und wenn man sich die Landkarte ansieht, wird deutlich, dass diejenigen, die ihn nicht anerkannt haben, der kollektive Westen sind, der sich in der Vergangenheit gegen die UdSSR gestellt hat und der jetzt gegen Russland Krieg führt.

Die Verweigerung eines palästinensischen Staates ist ein Instrument des Kalten Krieges, in dem die USA ihren Einfluss im Nahen Osten durch Israel und seine aggressive Selbstbehauptung gegen seine Nachbarn geltend gemacht haben. Und sie tun das immer noch, aber die europäischen Kolonialmächte, die von den Einwohnern ihrer ehemaligen Kolonien überschwemmt werden, zahlen den Preis dafür. Vielleicht wäre die beste Verteidigung der jüdischen Gemeinden gegen den Zorn der „arabischen Straße“, wenn das „aufgeklärte“ Europa das Recht der Palästinenser auf ein eigenes, nicht so großes Stück Land, eine eigene Flagge und eine eigene Hymne anerkennen würde. Denn was Scholz vorschlägt, wird nicht auf lange Sicht funktionieren.

„Die Behörden dürfen keine Versammlungen zulassen, bei denen solche Straftaten begangen werden und bei denen zu befürchten ist, dass antisemitische Parolen gebrüllt werden, der Tod von Menschen verherrlicht wird und all das passiert, was wir hier nicht akzeptieren können. Auch hier ist eine klare Linie nötig, und die zeigen wir in Deutschland gemeinsam“, so Olaf Scholz.

Die deutsche Regierung hat sich bisher für eine einfache Strategie entschieden: Jede Äußerung zugunsten Palästinas wird von den Füßen der Polizei zertrampelt. Palästinensische Flaggen wurden vorsichtshalber verboten. Deutschland hat verständlicherweise Angst vor dem, was passieren könnte, aber manchmal ist das der sicherste Weg, um in eine idiotische Lage zu geraten.

Mehmet Ata, der Sprecher des deutschen Innenministeriums, erklärte: „In Deutschland hat jeder das Recht, seine Meinung zu äußern und zu demonstrieren. Aber die Grenze verläuft dort, wo das Strafrecht beginnt.“

„Das Zeigen der palästinensischen Flagge bei einer Demonstration fällt unter das Strafrecht?“, fragte ein Journalist.

Nach einigem Zögern antwortete Ata: „Bei der Genehmigung oder dem Verbot von Demonstrationen müssen die zuständigen Behörden prüfen, ob Straftaten begangen werden können.“

Wenn eine Regierung die Grenzen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht nach dem Begehen einer Straftat, sondern nach ihrem eigenen Empfinden festlegt, endet die Demokratie und beginnt die Diktatur. Wenn sich die deutsche Außenministerin in einem Konflikt auf die Seite eines anderen stellt, und zwar eindeutig zu Lasten der nationalen Interessen und des öffentlichen Friedens, dann ist das nicht schlimm. Das ist einfach nur Annalena Baerbock.

„In diesen schrecklichen Tagen stehen wir, die Menschen in Deutschland, mit Ihnen zusammen, durchleben es mit Ihnen gemeinsam. In diesen Tagen sind wir alle Israelis“, sagte sie.

Nur wenige deutsche Politiker können so reden, und das gleich für alle, obwohl – es gibt viele Hitzköpfe. Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter zum Beispiel behauptet, deutsche Soldaten seien bereit, ihr Leben für Israel zu geben. Nach diesen Worten kann es in der Bundeswehr zu Kündigungen kommen. Und generell wird die These, dass die Sicherheit Israels im nationalen Interesse Deutschlands liegt, zwar massenhaft wiederholt, aber durch die realen Fähigkeiten, die Deutschland besitzt, nur schlecht untermauert. Das ist wieder Heuchelei. Oder sogar Hochstapelei.

Die FAZ schreibt: „Was wird Berlin tun, wenn seine Solidaritätsbekundungen, diplomatischen Bemühungen und die Übergabe von zwei Drohnen an Israel nicht ausreichen, um die Hisbollah von einem Angriff auf Israel abzuhalten? Will Deutschland wirklich Soldaten in den Krieg gegen die Hisbollah oder in den Häuserkampf im Gazastreifen schicken? Oder Teheran mit Taurus bombardieren? Selbst wenn Berlin Waffen liefern will, muss es entweder die Bundeswehr weiter ausnehmen oder die Hilfe für die Ukraine kürzen.“

Aber wen kümmert das schon? Sie sind es nicht gewohnt, für ihre Worte oder ihre Taten die Verantwortung zu übernehmen. Vom Podium des Hudson-Instituts in Washington aus verbreitet Ursula von der Leyen mit unsympathischem Blick und Tonfall einen Unsinn, der für einen Studenten im ersten Semester unverzeihlich wäre. Sie verwechselt Sunniten und Schiiten, Hamas und Hisbollah. Angesichts dessen wäre es seltsam, wenn der Strom ihres Bewusstseins nicht auch Russland erfassen würde. Und das tat er: „Der Iran, der Herr über die Hamas, will Öl ins Feuer des Chaos gießen. Russland, der Kunde des Iran im Krieg, beobachtet das genau. Russland und die Hamas sind ein und dasselbe“, sagte Ursula von der Leyen.

Aber das gefällt Israel nicht. Tel Aviv will seine Probleme nicht mit den ukrainischen vermischen, auch nicht im kollektiven Unterbewussten. Der Präsident aus Kiew wollte einen Solidaritätsbesuch in Israel machen, aber er wurde abgewiesen. Nun geht der Witz um, dass Selensky der erste Jude ist, der nicht nach Israel durfte.

Übrigens wird die Liste derer, die nicht nach Israel einreisen dürfen, noch länger werden. Sie könnte zum Beispiel Roger Waters, den Gründer der Rockband Pink Floyd, und die Weltfußballer Karim Benzema, Mesut Özil und Nussair Mazraoui umfassen. Sie alle haben sich trotz drohenden Ärgers für die Palästinenser eingesetzt. Übrigens, als Anmerkung für Baerbock von den deutschen Grünen: Auch die Ikone der Umweltbewegung Greta Thunberg trug ein Schild mit der Aufschrift „Stand with Gaza“. Und was auch immer der Chef des Europäischen Rates, Herr Michel, sagt, dieses Plakat nicht der Kreml für sie gemalt.

„Es gibt ein Land, das indirekt von der ernsthaften Eskalation der Gewalt in der Region profitiert, und das ist Russland. Es wird versuchen und hat bereits damit begonnen, die Situation zu nutzen, um ein Narrativ gegen die EU, gegen die Partner der EU zu verbreiten, um zu zeigen, dass es Leute in der Welt gibt, die den Multilateralismus verteidigen wollen, aber gleichzeitig mit zweierlei Maß messen. Lassen Sie uns nicht in diese Falle tappen“, sagte Charles Michel.

Das war eine Stimme aus der Falle, denn sie sind schon drin. Jahrzehntelang hat die EU die Palästinenser in Armut gelassen, damit sie irgendwie überleben, aber ihre Ordnung nicht in Frage stellen: Man selbst darf alles, für die Anderen gibt es Regeln. Aber das scheint zu Ende zu gehen.

Nun schreibt die Financial Times: „In einer Flut von diplomatischen Eilbesuchen, Videokonferenzen und Telefonaten wurden westliche Beamte beschuldigt, die Interessen von zwei Millionen Palästinensern nicht geschützt zu haben, indem sie den Hamas-Angriff übereilt verurteilten und Israel unterstützten. Das hat die Bemühungen um einen Konsens mit den führenden Nationen des so genannten Globalen Südens (Indien, Brasilien, Südafrika) über die Notwendigkeit, die regelbasierte Weltordnung aufrechtzuerhalten, untergraben. ‚Wir haben die Schlacht im Globalen Süden verloren‘, sagte ein hochrangiger G7-Diplomat. ‚Vergessen Sie die Regeln, die Weltordnung. Die werden nie wieder auf uns hören.'“

Das klingt wie eine Verurteilung von sich selbst, den Herren des Lebens, den Menschen der ersten Klasse, ihrer eigenen Arroganz und Niedertracht. Und eine solche Verurteilung zu kommentieren, würde sie nur abschwächen.

Ende der Übersetzung

